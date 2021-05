Kdo je nový šéf ‚Hniličkova úřadu‘? Trenér českých pozemních hokejistek, politik i funkcionář

Nový předseda Národní sportovní agentury (NSA) se po pondělní rezignaci jeho dosavadního šéfa Milana Hniličky stal Filip Neusser. Devětatřicetiletý trenér českých reprezentantek v pozemním hokeji se ucházel o funkci předsedy Českého olympijského výboru (ČOV). Boj s dosavadním předsedou ČOV Jiřím Kejvalem byl již třikrát odložen. Kvůli koronaviru, poslední termín v únoru byl kvůli zásahu soudu odložen. Volby se uskuteční 24. května. profil Praha 8:59 18. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Neusser | Foto: Pavel Mazáč/CNC | Zdroj: Profimedia

Volby vedení ČOV napadli předseda Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl a předseda Autoklubu ČR Jan Šťovíček. Nelíbilo se jim, že nemohli kandidovat do výkonného výboru. Městský soud v Praze je zakázal pořádat. Vrchní soud ale vyhověl odvolání ČOV.

Neusser nesouhlasil s formátem voleb vedení ČOV, které se kvůli koronaviru uskuteční parlamentní formou v pražském sídle ČOV. Po únorovém odkladu voleb Neusser varoval před soudními spory kvůli formě voleb, které by podle něj mohly pozastavit dotace pro ČOV. Soud ale formát nerozporoval a změna způsobu voleb by znamenala jejich další odklad.

Neusser dlouhodobě kritizuje současného předsedu ČOV Jiřího Kejvala. Podle něj se chová příliš autoritářsky: „Řídí ČOV jako by to byla jeho firma, ohýbá stanovy,“ uvedl pro server iSport.cz. A v jiném rozhovoru to upřesnil: „Tak například pokřivuje stanovy. V nich je napsáno, že se bude volit pět místopředsedů, a pan Kejval nám pošle přihlášku, a budou se volit jen tři! Dělá si úplně, co chce.“

Své výhrady Neusser prý na plénu prezentuje již několik let. Pro kandidaturu se rozhodl, když se Kejval podle předsedy svazu pozemního hokeje Gina Schilderse pokusil ovlivnit nominaci pozemkářů do pléna.

V českém sportu chybí Neusserovi vize, k jakým cílům by měl směřovat, a koncepce, jak toho dosáhnout. Sám představu má a jako případný nový předseda ČOV by na ní chtěl více spolupracovat se svazy. V tom vidí hlavní úkol ČOV. Podle Neussera by výbor měl komunikovat se všemi svazy bez ohledu na jejich aktuální úspěšnost a zjišťovat, co potřebují, aby se jejich sportovci dostali na olympiádu.

Bývalý pozemní hokejista Neusser byl považován za jednoho z nejlepších brankářů v Evropě. Začínal v pražském klubu HC 1946 Praga a deset let působil v zahraničních ligách. Hrál profesionálně v Německu, Anglii, Itálii a Španělsku. Mezitím reprezentoval Českou republiku, hrál na mistrovství Evropy, mistrovství světa a zapojil se i do bojů o postup na olympiádu. Mistrovský titul získal v ČR, Itálii a Velké Británii.

Po ukončení hráčské kariéry zůstal u pozemního hokeje jako místopředseda svazu v letech 2007 až 2013 a později trenér ženské reprezentace, jímž je dosud.

V letech 2014 až 2018 byl Neusser členem zastupitelstva městské části Praha 3, dva roky pracoval také jako externí poradce ministra obrany pro sport. Jako krizový manažer působil v několika společnostech ve vlastnictví municipalit, byl též náměstkem ředitele pražské Technické správy komunikací hlavního města Prahy, kde měl podle svých slov na starosti hlavně ekonomiku společnosti.

Narodil se 16. září 1981 v Praze. Studoval na FTVS v Praze, ale kvůli profesionální kariéře ji nedokončil.