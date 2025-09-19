Filmaři letos nedostanou peníze od nadačních fondů. Alternativy budou podle členky rady fondu náročné
Filmaři letos poprvé po sedmi letech nedostanou žádné peníze od Jihomoravského filmového nadačního fondu. 16 milionů korun si správci fondu musí nechat na účtech kvůli letošnímu rozhodnutí ministerstva financí. To uvedlo, že nadace, které patří městům nebo krajům, jsou protizákonné a netransparentní. Podle Přemysla Martínka z Asociace producentů v audiovizi to dopadne na místní dokumentární filmy. „To nejde přesunout,“ řekl Českému rozhlasu Brno.
Ivana Košuličová ze správní rady fondu popisuje dopady rozhodnutí ministerstva na jihomoravský filmový průmysl. „Nebude se točit, je to tak. Na jižní Moravu dojede podle mě málokdo, takže v roce 2026 uvidíme, že se tady točit nebude.“
Smůlu má víc než 30 přihlášených projektů, potvrzuje Přemysl Martínek z Asociace producentů v audiovizi. „Budou muset hledat podporu jinde, přesunout natáčení. Část těch produkcí samozřejmě filmy roztočila a teď jim budou chybět prostředky.“
Nejvíc to podle něj dopadne na lokální produkci, třeba dokumentárních filmů zaměřených přímo na Brno nebo Jihomoravský kraj. „To prostě nejde přesunout někam jinam. Bez podpory často tyto projekty nemají šanci vzniknout.“
Ministerstvo financí v květnu oznámilo, že nadace samospráv založené po roce 2001 odporují zákonu i proto, že se na rozdělování peněz přímo nepodílí volení politici, připomněl mluvčí resortu Ondřej Macura: „Role zastupitelstva či rady je zde nulová.“
Zástupcům Brna ani Jihomoravského kraje se nepodařilo přesvědčit ministerské úředníky, že správní rada fondu o všem rozhoduje transparentně. Do konce listopadu by proto nadace měla zaniknout.
Úřední zátěž
Podle Košuličové nemůže fond své peníze, které do něj vložilo Brno společně s krajem, jednoduše vrátit do příslušných rozpočtů a pak dát filmařům. „Může jim to poslat na základě likvidační smlouvy, která se uzavře mezi zřizovateli, což je nějaký proces. Samosprávy zatím nechtějí přistupovat k dobrovolné likvidaci fondu, to znamená, že tam peníze zůstávají.“
Mluvčí Jihomoravského kraje Petr Holeček napovídá, jak by producenti mohli postupovat: „Filmový producent je jako každá jiná osoba oprávněn podat individuální žádost o dotaci.“
Mluvčí Brna Filip Poňuchálek podotýká, že společně s krajem hledají cestu, jakou formou vyhlásit podporu filmařů na příští rok. Zvolená forma by přitom měla uznat náklady i za rok 2025, aby se mohli opětovně přihlásit žadatelé z letošního roku.
Pokud by šlo o dotační schéma, které doporučuje i ministerstvo, museli by producenti žádat Brno i kraj zvlášť, což je podle Košuličové komplikované. „Budou muset být dvě hodnotící komise, bude muset být dvojí vyúčtování. Bude to poměrně administrativně komplikované a zatěžující.“
Problémy se netýkají jenom filmového průmyslu. Třeba Chodov na Sokolovsku má svůj fond na podporu nadějných sportovců, hendikepovaných nebo lidí ve složité situaci. I tam se snaží najít způsob, jak nadaci zachovat a názor ministerstva považují za špatný.