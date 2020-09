Americký snímek Drifting je nejlepším filmem v soutěži Mladá kamera

Americký krátkometrážní snímek Drifting v sobotu obdržel hlavní cenu filmařské soutěže Mladá kamera. Film inspirovaný skutečnými událostmi vypráví o mladém muži, který byl vychován jako dívka a nyní bojuje se svou genderovou identitou, sdělil ředitel festivalu Vojtěch Janoušek. Soutěž se v Uničově na Olomoucku konala 46. rokem, představuje práci tvůrců do 30 let z České republiky i zahraničí. Uničov 22:12 19. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Autoři soutěžili v devíti kategoriích určených věkem autora do 15, 20 nebo 30 let a žánrem, kterými jsou hraný film, animovaný film a ostatní, tedy například dokumentární film, experimentální film, videoklip a podobně | Foto: Aleš Langer | Zdroj: FB Mladá kamera

Divákům a porotcům se letos v soutěži představilo 44 snímků. „Hlavní cenu získal americký film Drifting, který režíroval Hanxiong Bo, cenu diváků si odnesla Zuzana Berná za film Nonsense. O oceněných filmech rozhodovala čtyřčlenná porota v čele s kameramanem Divišem Markem,“ uvedl Janoušek.

Autoři soutěžili v devíti kategoriích určených věkem autora do 15, 20 nebo 30 let a žánrem, kterými jsou hraný film, animovaný film a ostatní, tedy například dokumentární film, experimentální film, videoklip a podobně. „I letos byly přijaté snímky tematicky i formálně velmi různorodé, od akčních příběhů přes psychologická dramata, humorné anekdoty až po animovaná zamyšlení nad lidským životem,“ uvedl ředitel festivalu.

Febiofest zahájila předpremiéra dokumentu o Karlu Gottovi. Festivalovou cenu převzala Iva Janžurová Číst článek

Nejúspěšnějším účastníkem letošní Mladé kamery se stala Zuzana Berná, která získala tři ocenění. Film Nonsense jí vynesl vedle ceny diváků také vítězství v kategorii animovaných filmů do 15 let a snímek Lovestory z tábora byl oceněn jako nejlepší hraný film v nejmladší věkové kategorii, a to společně s filmem Do reality!. Porotci v závěrečném shrnutí mimo jiné uvedli, že jsou potěšeni různorodostí filmových přístupů jednotlivých tvůrců, udivila je však částečná absence témat současného světa.

Divácká účast letos byla poznamenána panujícími hygienickými omezeními, takže v hledišti uničovského kina zasedlo podle Janouška jen na pět desítek návštěvníků. V doprovodném filmovém programu byl při zahájení soutěže uveden krátkometrážní hraný film Jana Haluzy První akční hrdina. V sobotu diváci zhlédli dokumentární snímek Efekt Vašulka a poslední projekce patřila novému filmu režiséra Bohdana Slámy Krajina ve stínu za osobní účasti kameramana Marka.