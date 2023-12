Rozložit semestr i posunout zkoušky. Filozofická fakulta zvažuje vstřícné kroky, zní z univerzity

Hlavní budova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde před osmi dny střílel student, zůstane zavřená nejméně do konce ledna. Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková řekla, že některé zápočty a zkoušky studentů fakulty by mohly probíhat online, nebo na jiných fakultách. „Cíl je maximální snaha vyjít se zkouškami všem našim studentům vstříc,“ potvrzuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Otomar Sláma, který vede krizový štáb. Rozhovor Praha 10:56 29. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní budova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zůstane pro výuku po celý leden uzavřená | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zůstane i po zkouškovém období výuka studentů filozofické fakulty v jiných budovách, respektive na jiných fakultách?

Situaci aktuálně řešíme. Vedení filozofické fakulty s obrovským úsilím koordinuje vše, co je nutné. Studium je jedna z priorit, respektive nastavení studia pro futuro.

V pátek by se mělo rozhodovat o dalším postupu, jak to bude se zkouškami probíhat. Cíl, na kterém se shodujeme všichni, je maximální snaha vyjít všem našim studentům vstříc tak, aby jejich psychický stav neovlivňoval jejich úspěšné dokončení studia. Diskutujeme o různém rozvolnění studia i prodloužení semestru a dalších aspektech, kterými bychom mohli našim studentům situaci co nejvíce ulehčit.

Pracuje se s možností, že pokud by některý student potřeboval odložit zkoušky nebo zápočty, tak bude mít takovou příležitost?

Přesně tak. A aktuálně náš právní tým analyzuje legální možnosti, které k tomu máme. Zvažuje se, jestli budeme otevírat univerzitní vnitřní předpisy a kupříkladu je aktualizovat.

Otázek, které musíme řešit, je celá řada. Nicméně potvrzuji, že je vyvinuto maximální úsilí k tomu, aby bylo možné zkoušky realizovat třeba v odloženém termínu, mohl se rozložit semestr nebo byly odloženy poplatky za prodlužování studia a podobně.

A k té lokalitě. Je možné, že ještě po zkouškovém se bude výuka studentů filozofické fakulty odehrávat jinde než přímo v hlavní budovy?

Hlavní budova bude minimálně celý leden uzavřená. Ani poté nepředpokládáme, že by se naráz vracela výuka. Počítáme s postupným znovuotevíráním.

Jsme v kontaktu s řadou zahraničních i českých institucí, které čelily podobné tragédii, jaké dnes čelí Univerzita Karlova, s místy, kde se stala obdobná tragická událost. Řešíme s nimi, v jakém horizontu bylo vhodné budovu znovu spouštět.

Radí nám k tomu i tým psychologů. Je to disciplína sama o sobě, ale mohu předestřít, že již na leden plánujeme některé akce, které by měly pomoci budovu oživovat. Už máme dokonce i celou iniciativu, která se tomu věnuje. A myslím, že od ledna se budeme těšit i na řadu pozitivnějších zpráv.

Bezpečnost jako priorita

Ve čtvrtek 4. ledna byste měli také oznámit, jak se zvýší bezpečnost na univerzitě. Budou součástí těchto opatření třeba namátkové kontroly nebo kurzy, které by studenty připravily na mimořádné události?

To je samozřejmě vedle studia jednoho z největších témat, kterými se ústřední krizový štáb univerzity zabývá.

Jsme v kontaktu s vedením všech našich ostatních fakult. V lednu se také potká paní rektorka za Českou konferenci rektorů s vedením všech ostatních univerzit. Jsme v kontaktu s ministerstvem školství, které připravuje svůj vlastní plán a metodickou podporu pro vysoké školy, s ministerstvem vnitra a zároveň máme postavený svůj vlastní expertní tým specialistů na ochranu měkkých cílů a zvažujeme celou řadu opatření.

Možností je nespočet a některé již byly v minulosti aplikovány na Univerzitě Karlově, některé jsou teprve v procesu, takže je budeme dotahovat. Nicméně ještě nepadlo rozhodnutí, které konkrétní kroky budou spuštěny. Ale je to jeden z bodů pátečního jednání ústředního krizového štábu pro dopolední hodiny, protože některá ta opatření budeme spouštět okamžitě.

Součástí oprav a úprav hlavní budovy filozofické fakulty má být i změna celkových dispozici nejvyššího poschodí. Je třeba v úvaze, že by bylo průchozí. O jakých další změna podoby těch místností případně uvažujete?

Opět si nejsem jistý, jestli vás tou odpovědí potěším. To, že by se měnila dispozice, je jedna z praxí, která se v podobně zasažených institucích aplikuje. U nás zatím nepadlo rozhodnutí, jak to bude, ale je to opět jedna z možností.

Jak pokračuje psychologická a psychoterapeutická pomoc studentům a zaměstnancům?

Je to složitá a rozsáhlá agenda. Zasažených přímo i nepřímo je obrovské množství.

Univerzita Karlova má kolem 55 000 studentů, 10 000 zaměstnanců a nesmíme zapomínat ani na studenty jiných škol. Na rodiče to má také neskutečný dopad, takže psychologická pomoc je opravdu masivní a je ve velkém rozsahu využívána. A já mohu jenom kvitovat všechny interventy a všechny psychology, kteří pomoc poskytují anebo pomoc nabídli. Jsme za to velmi vděční.

Krizová pomoc Policie zřídila krizovou linku pro veřejnost, která funguje na čísle 974 823 158.

Linka bezpečí 116 111

Linka první psychické pomoci 116 123

Krizová linka Systému psychosociální intervenční služby pro blízké a pozůstalé 227 580 697

Krizové linky InIUSTITIA 773 177 636 pro česky mluvící a 773 177 844 pro anglicky mluvící

Krizová linka ŽIVOT 90 800 157 157

Univerzita Karlova pro studenty i akademiky univerzity spustila krizový chat.