Filozofická fakulta se v pondělí vrátí k běžné výuce. Patro, ve kterém se střílelo, zůstane zavřené

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v pondělí začne letní semestr. Studenti a zaměstnanci fakulty se vrátí k akademickému životu i v hlavní budově na náměstí Jana Palacha, kde před Vánocemi pachatel zastřelil 14 lidí, poté i sebe a dalších 25 lidí zranil. Praha 9:22 13. února 2024

Sídlo fakulty se bude využívat s výjimkou čtvrtého patra, některé předměty se budou učit v náhradních prostorách fakulty nebo univerzity, řekla proděkanka fakulty pro vnější vztahy a další vzdělávání Michalea Slussareff.

Budova se studentům a zaměstnancům částečně otevře již v pátek. Podle Slussareff půjde o neformální setkání studentů a vyučujících. „My jsme nechtěli, aby ve chvíli, kdy bude plný provoz a budou přednášky, studující nebo zaměstnanci museli vstupovat a hned běžet na přednášku, protože to samozřejmě psychicky nemusí být úplně jednoduché,“ řekla. K dispozici budou i krizoví interventi.

Fakulta podle Slussareff dokončuje plán toho, jak budou vypadat první týdny letního semestru. V budově by například měli být přítomni krizoví interventi, vyučující také dostali pedagogicko-psychologickou instruktáž. Učitele připravovala i na to jak reagovat, když se někdo nebude cítit dobře nebo začne brečet. Zaměstnanci také dostávají informace o tom jak se zachovat v krizových situacích.

Minuta ticha

Zda si na začátku výuky studenti a vyučující nějakým způsobem připomenou tragickou událost, nechává podle proděkanky fakulta na vyučujících. Například doporučili vyučujícím, že mohou na začátek výuky zařadit minutu ticha.

„Minuta ticha, máme všichni pocit a i nám to odborníci doporučovali, je taková nenásilná forma, která tolik netraumatizuje,“ řekla Slussareff. Fakulta vyučujícím podle ní doporučila, jakými způsoby mohou navázat na výuku.

V sídle fakulty se podle proděkanky stále opravují dveře poškozené při policejním zásahu. „Stále doufáme, že během začátku letního semestru bude všechno hotové nebo alespoň naprostá většina,“ řekla.

Budova se studentům a zaměstnancům otevře s výjimkou čtvrtého patra, to by mělo zůstat zavřené minimálně do začátku příštího akademického roku. Děkanka fakulty Eva Lehečková dříve řekla, že při tragédii a policejním zásahu vznikly v budově škody zhruba za deset milionů korun.

Podle Slussareff pokračuje debata o tvorbě trvalé připomínky tragické události. Fakulta chce do procesu zapojit lidi z oborů, které byly nejvíce zasažené. „V tuhle chvíli je to velmi brzo, takže na to záměrně nespěcháme,“ řekla.

Sídlo Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je uzavřené od 21. prosince loňského roku, kdy se tragédie stala. V lednu se konaly akce Měsíce pro fakultu, které měly pomoci lidem vyrovnat se s tragickou událostí a vrátit na náměstí Jana Palacha akademický život.

Měsíc po tragédii, 21. ledna, se hlavní budova částečně otevřela studentům a vyučujícím. Součástí tohoto pootevření fakulty byly minipřednášky, výměna knih či hudební vystoupení. Měsíc pro fakultu vyvrcholil 30. ledna koncertem Pražské filharmonie v Rudolfinu pro studenty a vyučující zasažené fakulty.