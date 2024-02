Filozofická fakulta se otevře studentům a učitelům před začátkem výuky, pro některé poprvé od střelby

V pátek se znovu otevře budova filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha v Praze. Studenti a učitelé tak budou mít možnost znovu nahlédnout do jejích prostor ještě před zahájením letního semestru, který začne příští týden. Někteří se do objektu vrátí poprvé od tragické prosincové střelby. To nemusí být snadné ani pro ty, kteří v budově 21. prosince nebyli. Praha 9:00 16. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova filozofické fakulty Univerzity Karlovy | Zdroj: Profimedia

„Měl jsem to štěstí, že jsem zrovna v té budově nebyl. V tu dobu jsme s kamarádkou měli vézt jídlo na vánoční večírek,“ říká 21letý Alexander, který druhým rokem studuje hudební vědu. Chtěl by se co nejrychleji vrátit i na poslední 4. patro. Právě tady totiž sídlí jeho domovský Ústav hudební vědy.

Poslechněte si reportáž Ivety Vávrové se studenty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

„Čtvrté patro bude ještě nějakou dobu zavřené – a to pro mě osobně je ten opravdový domov,“ tvrdí. Pro něj samotného to není o otevírání negativních pocitů. „Spíš to vnímám tak, že tam mám hodně hezkých vzpomínek. Nechci si to nechat zkazit takovou událostí.“

Spolu s námi sedí i Alexanderova kamarádka Adéla. Na Filozofické fakultě studuje už 4. rokem dějiny umění a vzpomíná, jak se vyrovnávala s tragickými událostmi.

„Vyústilo to pro nás v to, že jsme s tou emocí potřebovali něco dělat a řešit to. To pro fakultu vedlo k celému následnému měsíci i prvopočátku s průvodem,“ míní Adéla.

„Práce na jeho organizaci nás možná osvobodila od zdlouhavého přemýšlení a truchlení,“ doplňuje ji Alexander.

‚Stmelilo nás to‘

S odstupem dokáží na tom, co po tragické události následovalo, najít pozitiva. „Ať už to, že se otevřela spousta menších bariér, které existovaly mezi obory a stran komunikace. Člověk nahlédl, jak funguje fakulta zevnitř. Naučili jsme se spolu víc vycházet a víme, co od koho čekat,“ myslí si Adéla.

„Budu parafrázovat – na události nic, ale na tom, jak nás to stmelilo ano,“ potvrzuje Alexander.

Oba se v pátek do školy chtějí ještě před zahájením semestru znovu podívat. Podle proděkanky Michaely Slussareff bude fakulta v pátek otevřená od 9.00 do 14.00 pouze pro učitele a studenty, akce není pro veřejnost.

„Akce je opravdu uzavřena a do budovy nemá přístup nikdo další. Během letního semestru se budova otevře tak jako za běžného provozu,“ uvádí.

Čtvrté patro, kde se tragédie odehrála, ale zůstane zavřené nejspíš do začátku nového akademického roku. Už tam ale začala rekonstrukce – nepůjde jen o opravy a návrat do původního stavu, ale škola počítá i s modernizací některých kanceláří.