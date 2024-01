Z pietního místa za oběti střelby odnášejí dobrovolníci svíčky. Má z nich vzniknout umělecké dílo

Z tisíců svíček, květin a dalších předmětů by měla vzniknout trvalejší připomínka obětí tragické střelby, při které před víc než dvěma týdny zemřelo 14 lidí.

„Dojde k uložení svíček, květin a památečních objektů, které by v průběhu měsíce mohly být pro fakultu zpracovány na stálejší objekt připomínající tuto událost,“ popsala pro Radiožurnál děkanka filozofické fakulty Eva Lehečková.

Jak bude umělecké dílo vypadat, zatím není jasné. Podle rektorátu Univerzity Karlovy by jej mohli vytvořit studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové. A až bude hotové, najdou ho lidé nejspíše v budově filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha nebo v jejím okolí.

Svíčky, které pokrývají schody hlavní budovy filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha, na místě ještě zůstanou, v současné chvíli se podle Heleny Lázničky z oddělení komunikace rektorátu neví, kdy se budou odklízet. I tyto svíčky by pak ale měly posloužit k tvorbě trvalé vzpomínky.

Měsíc pro fakultu

Současně se koná Měsíc pro fakultu. Jde o různé akce nebo aktivity, které by měly pomoct studentům, akademikům, ale i veřejnosti vyrovnat se se zmíněnou tragédií. Akce začala ve čtvrtek pietním průvodem nazvaným Přenesení světla.

Tisíce lidí při tom vyrazily od historického sídla Univerzity Karlovy, Karolina, v tichém průvodu k budově filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha. Tam všichni symbolicky školu objali.

„Mě osobně povzbuzují slova studentů, která říkají, že nenávist nezvítězí. Budeme žít a budeme studovat dál. Naše akademická obec je raněná, ale není zlomená. A naše kroky dnes ulicemi Prahy směrem k filozofické fakultě budou symbolizovat i naši cestu k uzdravení,“ pronesla k účastníkům rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Rektorka Králíčková společně s děkankou fakulty Lehečkovou zapálily na Palachově náměstí pietní oheň, který tam bude hořet celý leden.

Výuka na fakultě

Výuka na filozofické fakultě je do konce zimního semestru, tedy do 12. ledna, zrušená. Zkouškové období už ale bude v řádném termínu. Tentokrát bude dobrovolné. To znamená, že si studenti můžou zkoušky odložit na později a dohodnout se s vyučujícím podle svých možností, rozložit si povinnosti do delšího období.

Letní semestr začne podle řádného harmonogramu, to znamená 19. února. A podle děkanky Lehečkové se bude vyučovat ve všech budovách fakulty, včetně té hlavní. Ta je ale aktuálně, až do konce ledna, kvůli svému technickému stavu uzavřená.

Policie poničila při zásahu víc než 130 dveří a jejich oprava bude stát miliony korun. Opravy jsou také důvod, proč se nebude až do léta vyučovat ve čtvrtém patře budovy, to bude jako jediné úplně uzavřené.

Případná nová bezpečnostní opatření v budově fakulty dál řeší krizový štáb univerzity.

Podle bezpečnostního experta Zdeňka Kalvacha by ale bylo například dobré proškolit zaměstnance a preventivně nacvičovat modelové situace, jak se chovat v krizi. Zároveň navrhuje zavést systém, díky kterému by mohli lidé dostat o možném nebezpečí informace – třeba SMS nebo e-mailem. Naopak bezpečnostní rámy univerzita instalovat neplánuje.

Pietní místo u Karolina | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz