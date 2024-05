Opravy nejvíce poškozeného patra na filozofické fakultě jsou hotové. V části bude dočasné pietní místo

Část čtvrtého patra by se pro výuku měla otevřít od začátku zimního semestru příštího akademického roku, tedy na přelomu září a října. Výjimkou bude nejvíce zasažené křídlo čtvrtého patra, kde fakulta zřizuje tichou zónu s dočasným pietním místem, uvedla Slussareff.

Loni 21. prosince při tragické události střelec, který byl studentem fakulty, na fakultě v centru Prahy zabil 14 lidí, následně i sebe a dalších 25 lidí zranil. Sídlo fakulty se po tragédii uzavřelo zhruba na dva měsíce.

Znovu se budova studentům a vyučujícím otevřela na začátku letního semestru v únoru s výjimkou čtvrtého patra. To bylo nejvíce poškozeno při policejním zásahu proti pachateli, informovali dříve zástupci fakulty.

Filozofická fakulta chystá nová bezpečnostní opatření. Plánuje se krizový nácvik a úprava vrátnice Číst článek

V lednu se konaly akce Měsíce pro fakultu, které měly pomoci lidem vyrovnat se s tragickou událostí a postupně a citlivě vrátit na náměstí Jana Palacha akademický život.

„Většina čtvrtého patra bude zcela jistě opět patřit výuce a vědě. Rozhodnutí o náplni nejzasaženějších místností však nechceme uspěchat a jednoznačně v tom budou mít slovo i lidé z oboru, který prostory využíval,“ napsala Slussareff.

Zaměstnanci, kteří do prosincové tragédie sídlili ve čtvrtém patře, mají podle Slussareff možnost vracet se do svých pracoven již nyní před létem. Není to ale povinnost, informovala.

„Stejně tak jsme již začali sbírat podněty od akademické obce a dalších zainteresovaných osob k tomu, jaké stálé pietní místo by mělo v budoucnu vzniknout. Chceme vytvořit prostor či objekt, který bude co nejvíce odpovídat potřebám a přáním celé zasažené komunity,“ napsala.

Psychosociální pomoc

Studentům i zaměstnancům nabízí podle proděkanky fakulta stále skupinovou i individuální psychosociální pomoc. Podílí se na ní psychologové a psychoterapeuti.

Studenti se od střelby hůře soustředí, říká děkanka. Náladu na filozofické fakultě zvedá poník Monty Číst článek

„Začátkem května jsme všem studujícím a zaměstnancům poslali elektronický formulář, jehož pomocí chceme zmapovat dosavadní kroky v této oblasti a zjistit, kam a v jakém rozsahu nejlépe směřovat cílenou podporu ve druhé polovině kalendářního roku,“ uvedla.

Součástí psychosociální pomoci je i canisterapie a hipoterapie, tedy terapie s pomocí psa a koně, které se podle Slussareff velmi osvědčily.

Na fakultu a další místa na univerzitě podle ní i nadále docházejí čtyři fenky a jeden kůň plemene minihorse.

Tragická střelba na fakultě a s ní související události významně psychicky zasáhly na 9000 lidí, uvedla v dubnu policie ve zprávě o poskytnuté psychosociální pomoci. Podporu a krizovou intervenci jim poskytovaly stovky odborníků z Integrovaného záchranného systému a partnerských organizací.