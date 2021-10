Sněmovní komise si pozve ředitele finančního úřadu. Chce řešit podezřelou transakci premiéra

Sněmovní komise pro kontrolu Finančního analytického úřadu si pozve jeho šéfa Libora Kazdu. Předseda komise František Vácha (TOP 09) to potvrdil serveru iROZHLAS.cz. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně uvedl, že ředitele zbaví mlčenlivosti. Poslanci budou chtít vědět, zda se Kazdův úřad v uplynulých letech zabýval transakcí na nákup francouzských nemovitostí. Praha 11:16 7. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: ALEXANDROS MICHAILIDIS/Alamy Live News | Zdroj: Profimedia

„Na středu jsem svolal komisi a žádám pana premiéra o zbavení mlčenlivosti, aby nám vysvětlil okolnosti celé kauzy,“ řekl pro iROZHLAS.cz šéf komise František Vácha (TOP 09). Ředitele Finančního analytického úřadu může mlčenlivosti zprostit premiér nebo jím pověřený ministr.

„Žádost jsme odeslali dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) dopoledne,“ doplnil Vácha. Babiš následně pro iROZHLAS.cz potvrdil, že žádosti vyhoví.

„Ano, pana ředitele Kazdu zbavím mlčenlivosti. Nechť to vyšetří,“ reagoval. Následně doplnil, že si myslí, že pokud by se jednalo o podezřelou transakci, tak by ji určitě zachytil i Finanční analytický úřad.

Komise bude chtít po šéfovi úřadu informace o tom, zda v minulosti podezřelou transakci premiéra prošetřoval a k jakému závěru došel. Podle webu Investigace.cz měl úřad o transakci vědět od roku 2016.

Kazda v pondělí na přímý dotaz, zda Babišův obchod v té době řešili, odpověděl neurčitě: „Nemohu z důvodu povinnosti mlčenlivosti nijak odpovědět.“



Dále pak obecně uvedl, že se zahraničními finančně zpravodajskými agenturami běžně úřad komunikuje. V roce 2016 podle Kazdy úřad přijal ze zahraničí 275 dotazů a 133 spontánních informací. „Výměna informací je individuální a vždy závisí na jednotlivém případě, jeho závažnosti, či možnostech dané jednotky,“ doplnil.

Z uniklých dokumentů totiž vyplývá, že Finančně zpravodajská agentura z Britských Panenských ostrovů dostala od právní kanceláře zastupující Babiše tehdy hlášení o podezřelé aktivitě, uvedla Investigace.cz. A v kolonce „důvod“ bylo zaškrtnuto podvod.

Premiér ale tvrdí, že zákon neporušil a nákup francouzských nemovitostí přes řetězec offshorových firem, není nelegální.

O stamilionové nákupy přes daňové ráje se zajímají také detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. „Národní centrála proti organizovanému zločinu bude ve věci konat, a to nejen ohledně premiéra České republiky, ale i všech občanů ČR, kteří jsou v takzvané kauze Pandora Papers uvedeni,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz mluvčí protimafiánské centrály Jaroslav Ibehej.