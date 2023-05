Data na jednom místě. Finanční správa buduje nový informační systém, má také bránit daňovým únikům

Finanční správa chce vybudovat nový informační systém, který by měl mimo jiné pomoct k efektivnějšímu výběru daní a zjišťování daňových úniků. V neděli to v pořadu Otázky Václava Moravce řekla nová generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová. Systém by měl být uveden do provozu na přelomu let 2025 a 2026.

