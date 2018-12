Bez svatebčanů by se protiprávní jednání stěží prokázalo, říká berňák. Řízení s hospodským přitom neukončil

Velký poprask vyvolal v létě postup finančního úřadu, který od novomanželů zjišťoval detaily o jejich svatebních hostinách. Důvodem bylo, že účty za ně neměly být přiznány v EET. Oslovil proto asi stovku párů. Výsledek? Šetření jediného restauratéra. O něm končící ředitel finanční správy Martin Janeček mluví jako o někom, kdo „nepřiznává tržby“, dělal to „patrně systémově a způsobil státu škodu“. Přitom vyšetřování stále není ukončeno. Původní zpráva Praha 6:00 6. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Končící šéf finanční správy Martin Janeček | Zdroj: Profimedia

„U nás je hodně svateb, protože je tam příjemné prostředí a snažím se, aby tam bylo dobré domácí jídlo. Dělám to tak, jak si myslím, že je to dobré pro lidi,“ řekl redakci iROZHLAS.cz Josef Němec, majitel restaurace Hospůdka ve Stodole, která se nachází nedaleko Přerova.

Kritizované výzvy pro novomanžele Desítkám novomanželů přišla v minulých měsících výzva od finančního úřadu, aby úředníkům poskytli informace o své svatební hostině v souvislosti s kontrolou EET. Chtěli vědět, kde se hostina konala, kde byli ubytovaní hosté, jak proběhlo vyúčtování apod. O postupu, který někteří daňoví poradci označují za nezákonný, jako první informoval server Podnikatel. Podle něj tímto způsobem úředníci oslovili skoro stovku párů.

V pohostinství Němec podniká 13 let a s finančním úřadem neměl podle svých slov nikdy potíže. To se ale letos změnilo, když se berní úředníci zaměřili na svatby v jeho podniku a dodržování zákona o elektronické evidenci tržeb (EET). Začali oslovovat klienty, kterým svatební hostinu ve své restauraci pořádal.

Někdo, kdo nepřiznává tržby

Končící šéf finanční správy Martin Janeček tento postup úředníků, který se stal předmětem kritiky, stále obhajuje. Naposledy tak učinil v rozhovoru pro Právo. „Za postupem kolegů v Olomouckém kraji si stojím. Možná to bylo trochu zkratkovitě podáno v mediálním prostoru, ale rozhodně to nebyl postup, který by byl vadný nebo nezákonný,“ řekl.

Hovořil přitom i o restauratérovi. „Trochu se to svezlo na svatebčany, na hosty, nicméně to řízení, které se tam vede, se vede vůči někomu, kdo organizuje svatební hostiny a nepřiznává tržby. Restauratér se dostal do vážných problémů, protože tuto činnost patrně dělal systémově a způsobil státu škodu, kdy je nejspíš i v trestní odpovědnosti, protože se díky tomuto jednání asi vyhnul placení daní daleko za hranicí 50 tisíc korun,“ dodal.

V podobném duchu se vyjadřuje i finanční správa. „Výzvy svatebčanům sehrály při zjišťování protiprávního jednání rozhodující roli. Bez součinnosti svatebčanů by správce daně byl jen stěží schopen obdobné protiprávní jednání prokázat,“ uvedla serveru iROZHLAS.cz mluvčí Generálního finančního ředitelství Klára Křehlová.

Redakce se snažila získat Janečkovo vyjádření k celé záležitosti. Končící šéf finanční správy ale nechtěl věc komentovat a pouze doporučil oslovit tiskové oddělení úřadu.

Šetření ještě neskončilo

Zda se restauratér dopustil porušení zákona a způsobil státu nějaké škody, přitom není stále jasné a prokázané. Úředníci totiž své šetření s panem Němcem ještě neukončili. To redakci potvrdila mluvčí Křehlová, její kolegyně z Finančního úřadu pro Olomoucký kraj Zuzana Žabčíková i sám majitel hospody. „Všechno je to v jednání a není to ještě ukončené,“ řekl Němec.

„V případě uvedeného postupu Finanční správy ČR nešlo o exces, který by vybočoval ze zákonného rámce, a není ani systémovým problémem správní praxe Finanční správy ČR. Nicméně jsem již žádala, aby Finanční správa ČR v obdobných případech postupovala citlivěji, a to jen při zjištění oprávněných a závažných skutečností.“ Alena Schillerová (ANO) (ministryně financí)

Podrobnosti nechtěl komentovat ani daňový poradce restauratéra Marek Pour s tím, že je vázán mlčenlivostí. „Bohužel vám k tomu nemohu nic říci,“ řekl redakci.

Jasné proto není ani to, kolik párů nakonec přišlo podat na finanční úřad vysvětlení. V říjnu Janeček pro Seznam Zprávy uvedl, že se jednalo o tři desítky svatebčanů. „Podařilo se nám získat od svatebčanů asi 29 potvrzení o tom, že tam zaplatili nějakou útratu, která nebyla v systému zaevidována,“ řekl.

Interpelace ve sněmovně

Postup finanční správy vedle daňových poradců kritizovali i opoziční politici. Ve čtvrtek zřejmě téma opět otevřou na půdě Poslanecké sněmovny, a to během pravidelných interpelací na členy vlády. Už v říjnu se kvůli výzvám tímto způsobem obrátil na ministryni financí Alenu Schillerovou poslanec Vojtěch Munzar (ODS).

Schillerová tehdy v odpovědi na interpelaci postup obhajovala. Připustila ale, že úředníci mohli být citlivější. „V případě uvedeného postupu Finanční správy ČR nešlo o exces, který by vybočoval ze zákonného rámce, a není ani systémovým problémem správní praxe Finanční správy ČR,“ uvedla Schillerová s tím, že k tomuto závěru došla mimo jiné na základě právní analýzy samotné finanční správy.

„Nicméně jsem již žádala, aby Finanční správa ČR v obdobných případech postupovala citlivěji, a to jen při zjištění oprávněných a závažných skutečností,“ napsala ministryně. Interpelace ale tehdy nebyla ukončena a podle Munzara by mohla pokračovat právě ve čtvrtek.

Kontrola úředníků

Janeček kvůli postupu nařídil na Finančním úřadě pro Olomoucký kraj kontrolu, která by měla případná pochybení ukázat. Ta formálně ještě neskončila.

„V tuto chvíli probíhá proces podepisování a expedice protokolu o provedení dohlídky na FÚ pro Olomoucký kraj. FÚ je dána možnost podat námitky proti kontrolním zjištěním ve lhůtě do 15 dnů od doručení protokolu. K formálnímu ukončení dohlídky dojde tedy teprve poté, co budou případné námitky vypořádány,“ uvedla finanční správa.