Šéf finanční správy Janeček končí. Podal žádost o odvolání z funkce

Podjezd u Vltavské se otevřel pro pěší a tramvaje. Technická správa komunikací zkoumá další pražské mosty

Most v Holešovicích zůstává stále zavřený pro auta. Řidiči si budou muset počkat na pevnější podepření mostu, to může trvat i několik měsíců. Technická správa zkoumá například most Legií.