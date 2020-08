Prohrává soudy, ale ‚bezproblémové‘ peníze finanční správa dál nevrací. Od ledna kvůli tomu změní zákon

Nezákonný zásah do vlastnických práv. Tak pražský městský soud označil postup finanční správy. Ta firmě zadržovala během prověrky nadměrného odpočtu DPH i část peněz, se kterou nebyl žádný problém. Bezproblémové peníze přitom odmítli úředníci vyplatit i poté, co Ústavní soud loni rozhodl, že je takový postup protiústavní. Berní úřad dlouhodobě tvrdí, že mu vracení peněz zákon neumožňuje. Proto ho od příštího roku mění. Původní zpráva Praha 7:03 17. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finanční správa opakovaně tvrdí, že jí současný zákon neumožňuje jednat jinak. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pokud žalovaný nerozhodl o vrácení nesporné části nadměrného odpočtu, postupoval nezákonně, respektive svým postupem nepřípustně zasáhl do vlastnického práva žalobkyně,“ stojí v rozsudku Městského soudu v Praze. Na ten se firma obrátila po loňském nálezu Ústavního soudu, podle kterého se nesporné části odpočtů podnikatelům mají vracet.

Pro připomenutí: Na začátku roku 2017 zahájili ve firmě středočeští berní úředníci daňovou kontrolu. Zajímal je nadměrný odpočet DPH. Konkrétně chtěli blíže prověřit obchody se třemi dodavateli, které na odpočtu dělaly asi milion korun. Úředníci ale firmě zadrželi celý nadměrný odpočet DPH ve výši asi 2,3 milionu korun.

Nadměrný odpočet je fakticky nárok na vrácení peněz od finančního úřadu. Zjednodušeně jde o rozdíl mezi daní z přidané hodnoty toho, co podnikatel prodal, a toho, co podnikatel jako registrovaný plátce DPH nakoupil. Vzniká například tak, že v daném zdaňovacím období firma nakoupila více zboží a služeb, než prodala.

Přelomový rozsudek

Loni v únoru Ústavní soud vydal k zadržování nadměrných odpočtů zásadní rozhodnutí. Podle něj finanční správa nemá právo nechávat si celou částku, ale jen tu část, u které má pochybnosti a kterou prověřuje. Nespornou částku, o které nejsou žádné pochybnosti, má vracet.

NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU „Povinnost strpět dlouhodobé zadržování nadměrných odpočtů má taktéž přímé dopady na majetkové poměry daňového subjektu, jelikož tento nemůže se svými finančními prostředky nakládat. Tato situace může vést k různým nežádoucím důsledkům, jako např. k zesplatnění existujících úvěrů či k nutnosti vstupovat do nových právních vztahů za účelem přežití této nepříznivé finanční situace.“

Advokáti a daňoví odborníci tehdy označovali rozsudek za „přelomový“ a „bouchnutí do stolu“, na které dlouho čekali. „Jeho nález by měla finanční správa pochopit jako příkaz začít okamžitě jednat. To ať už iniciováním novely daňového řádu, či vytvořením metodiky,“ uvedl tehdy redakci například advokát Ondřej Lichnovský.

Pražská firma proto požádala o vrácení více než milionu korun, a to s odkazem na rozsudek. Peníze ale nedostala. Po rozsudku Ústavního soudu totiž vydala ředitelka finanční správy Tatjana Richterová interní pokyn, podle nějž nemají úředníci nesporné části nadměrného odpočtu vracet, pokud si o ně firmy požádají, a to ačkoliv je takový postup protiústavní. Server iROZHLAS.cz o tom informoval ZDE.

Firmu tedy čekalo soudní kolečko. Obrátila se na Městský soud v Praze, odtud věc putovala k Nejvyššímu správnímu soudu a zase zpět k pražskému soudu, kde firma uspěla. „Ve věci neměl soud pochyby o tom, že žalobkyně byla přímo zkrácena na svých právech v důsledku zásahu správního orgánu,“ píše se dále v rozsudku.

Redakce požádala o vyjádření k rozsudku finanční správu. Ta jej ale prozatím odmítla komentovat s tím, že jeho znění zatím nezná.

„Finanční úřad pro hlavní město Prahu předmětný rozsudek Městského soudu v Praze nemá dosud k dispozici. Pro vyjádření Generálního finančního ředitelství k uvedenému rozsudku je znalost jeho odůvodnění zcela zásadní, proto není možné v tuto chvíli zodpovědět váš dotaz,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí Lukáš Heřtus.

Změna zákona

Letos v květnu přitom vracení bezproblémové části nadměrných odpočtů posvětil i Soudní dvůr Evropské unie, na který se obrátila česká společnost Agrobet CZ. I této společnosti zadržovali úředníci nesporné peníze a otázka, zda na to mají právo, se od Nejvyššího správního soudu dostala až před lucemburský soud.

Finanční správa nicméně opakovaně tvrdila, že jí současný zákon neumožňuje jednat jinak. „Odvolací finanční ředitelství sice vnímá závěry Ústavního soudu týkající se zadržování nadměrného odpočtu, nicméně nynější právní úprava dle názoru Odvolacího finančního ředitelství neumožňuje částečně vrátit nespornou část nadměrného odpočtu,“ napsali úředníci v roce 2019 firmě ve vyrozumění.

Proto také letos v červnu došlo k novelizaci daňového řádu. „Od 1. ledna 2021 bude stávající praxe vyřešena institutem zálohy na nadměrný odpočet – zavádí ho novela daňového řádu -, což je odlišná cesta k dosažení totožného výsledku žádaného v předmětných sporech žalobci, ovšem pro správce daně spravovatelná, tj. respektující všechna další zákonná pravidla a návazné instituty v daňovém řízení,“ uvedl Heřtus.