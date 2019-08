Finanční úřad otevřený pár dnů je nadstandard? Starosta Moravského Krumlova kritizuje omezení provozu

Finanční správa by tak chtěla ušetřit během pěti let až 700 milionů korun. Některá pracoviště by měla přejít do takzvaného režimu dva plus dva, při kterém budou pracovat jen dva úředníci dva dny v týdnu. Některé obce to ale kritizují, protože to podle nich bude znamenat horší dostupnost některých služeb.

„Není pravdou, že finanční správa plánuje zrušit byť jediné územní pracoviště finančních úřadů. Není pravdou, že dojde ke zhoršení dostupnosti služeb finančních úřadů o desítky kilometrů,“ uvedla Finanční správa.

Argumentuje tím, že podobné omezení už zavedla před třemi lety na více než dvou desítkách úřadů a efektivita se tam podle ní zvýšila. Celkově je v Česku na 200 finančních úřadů, v porovnání se sousedními zeměmi to je nejvíc v přepočtu na obyvatele.

Kvůli omezování úřadů se ve středu schází starostové a poslanci se zástupci ministerstva financí. Proti omezení je také starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina z TOP 09.

„Byl bych rád, kdyby k paralyzaci finančních úřadů na našich obcích nedošlo. Jestliže chci zefektivnit činnost, tak si přeci nejdříve musím provést důkladné analýzy, rozbory, zjistit si statistiky. A na základě těchto údajů pak rozhodnout o tom, kde chci zefektivňovat činnost,“ řekl pro Radiožurnál s tím, že finanční úřady fungují podle něj dobře.

„Úřednice fungují dobře, umí lidem poradit. A jestliže mi generální ředitelka při setkání poví, že poskytovat lidem službu v úterý, čtvrtek a pátek je nadstandard, tak je to velmi zvláštní vyjádření,“ dodal.

Potrestání podle něj budou hlavně drobní podnikatelé, kteří finanční úřad využívají velmi často. Moravský Krumlov má podle něj na finančním úřadu dvanáct pracovníků.