Hnutí STAN vrátí dary od firem, které dostalo od voleb. Rakušan nechce riskovat ztrátu důvěry lidí

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) vrátí všechny dary od právnických osob, které dostalo od loňských sněmovních voleb do úterý, celkem 3,42 milionu korun. Novinářům to v úterý řekl předseda STAN Vít Rakušan. Hnutí podle něj přijetím darů neporušilo žádný zákon, ale na úterním jednání vedení dospělo k závěru, že to nestačí. Dary plánuje vládní hnutí přijímat jen od fyzických osob, než se případně změní zákon o financování stran. Praha 16:17 18. ledna 2022

Média v posledních týdnech upozorňovala na to, že hnutí STAN dostalo peníze od firem ovládaných společnostmi z Kypru. Další údajně pocházely od firmy s trestně stíhaným spolumajitelem.

Rakušan v úterý řekl, že financování STAN není v rozporu se zákonem, což lze dokázat. „Byli jsme přesvědčeni, že zákonnost postupu je dostatečným kritériem, ukázalo se, že to v tomto případě nestačí,“ uvedl. STAN podle něj zohlední postoj veřejnosti, aby nepoškozoval pověst vlády. „Žádné peníze nestojí za to, abychom riskovali důvěru lidí,“ doplnil.

STAN neví o tom, že by ho prověřovala policie, dary přijímá v souladu s předpisy, uvedl Rakušan. „Přes to všechno si uvědomujeme zátěž, kterou neseme. Že s nástupem vlády se spojuje naděje na změnu politické kultury,“ řekl. STAN tak vrátí 3,42 milionu korun, které dostal od firem od voleb. „Předsednictvo navíc rozhodlo, že se STAN obejde bez firemních darů, a to až do případného projednání novely, která zpřísní zákon o financování politických stran,“ dodal.

Novelu navrhnou Starostové koaličním partnerům. „Budeme iniciovat debatu o úpravě pravidel financování stran. Chceme, aby bylo vyjasněno, jaká mají být. Je-li tu společenská nutnost tyto věci nějak zpřísnit a dále definovat, pojďme debatu otevřít,“ řekl místopředseda poslanců STAN Lukáš Vlček.

Zpochybnitelné totiž nyní podle STAN mohou být z nějakého důvodu všechny firemní dary. „Není možnost, jak zamezit jakýmkoliv pochybnostem, než se bez korporátních peněz zcela obejít,“ uvedl Rakušan. Dosavadním firemním dárcům poděkoval s tím, že rozhodnutí je vedeno společenskou odpovědností. Proces vracení peněz bude nějakou dobu trvat, nelze je pouze poslat zpět na účet. STAN také zpřísní kritéria přijímání darů do fyzických osob.

„Každý bude muset čestně prohlásit, že není v té době trestně stíhaný,“ dodal Rakušan. Podle prosincového zjištění Mladé fronty Dnes přišly Starostům na transparentní účet částky od 100 až 200 tisíc korun od firem ovládaných stejnými lidmi a společnostmi, které ovládají firmy z Kypru nebo v minulosti kyperské firmy založily. Server Seznam Zprávy pak minulý týden napsal, že spolumajitel firem, které hnutí STAN darovaly několik milionů korun, je trestně stíhaný v daňové kauze.

Opoziční hnutí ANO a SPD minulý týden neprosadila program mimořádné schůze sněmovny, která se měla financováním STAN zabývat. Kluby vládní koalice vetovaly i návrh SPD, aby sněmovna projednala zřízení vyšetřovací komise. Vysvětlení poté po Starostech žádali i koaliční Piráti. Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden řekl, že s Rakušanem téma probíral a shodli se, že je potřeba všechny informace z médií vyjasnit.

Starostové budou zároveň v tomto týdnu jednat i o odjezdu poslance Jana Farského na dlouhodobou studijní stáž do Spojených států. Rakušan uvedl, že ke kauze se Starostové vyjádří do konce tohoto týdne, počítá také s dalším vnitrostranickým jednáním ohledně Farského.

Poslanec a místopředseda hnutí STAN před týdnem oznámil, že bude půl roku na stáži na univerzitě v americkém Oregonu, protože Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a získal prestižní stipendium. Vzdal se poslaneckého platu a slíbil, že i ze stáže se případně vrátí na klíčová sněmovní hlasování. To v úterý Rakušan zopakoval.

Zejména opoziční politici obviňovali Farského mimo jiné z pohrdání voliči, i podle některých představitelů vládních stran bylo Farského rozhodnutí špatné. Odjezd Farského je podvodem na voličích, který činí vládní hnutí Starostů málo důvěryhodným, řekl prezident Miloš Zeman v neděli na Frekvenci 1.

Rakušan už dříve řekl, že z rozhodnutí Farského radost nemá. Doufá v to, že po návratu Farský dokáže ukázat voličům, že jeho studium mělo smysl. Se stipendijní cestou podle dřívějších informací souhlasil premiér Petr Fiala (ODS).