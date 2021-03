ONLINE: Pravidla pro firemní jídelny se po dni mění. ‚Kritizovali to všichni, omlouváme se,‘ řekl Havlíček

Vláda v úterý změnila usnesení o zaměstnaneckém stravování. Nezakazuje ho, jak vyhlásila v pondělí večer po jednání, ale nařídila striktní režim sezení u stolů. Na twitteru o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podle informací ČTK byl tento bod jediným na dopoledním mimořádném jednání vlády. Členové kabinetu o něm diskutovali asi půl hodiny. Sledujeme online Praha 13:34 2. 3. 2021 (Aktualizováno: 13:53 2. 3. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

U stolu může být podle Havlíčka buď jen jeden strávník, případně u dlouhých stolů musejí být mezi lidmi rozestupy dva metry nebo mechanické přepážky, které brání šíření kapének.

Podle Havlíčka byla chyba, že takové opatření vláda v pondělí schválila.

„Včerejší rozhodnutí jsme upravili po diskusi se zaměstnavatelskými svazy. Bylo to původně podpořeno epidemiology, ale nedomníváme se, že to bylo šťastně formulované. Byla tam celá řada nejasností, nemocnice s tím měly problémy. Bylo to pod tlakem, špatně se to formulovalo. Takže jsme to celé přeforumulovali,“ uvedl pro Radiožurnál ministr.

„Některé věci, i když jsou vedené dobrou snahou a chápeme zdravotníky, tak musíme na druhou stranu konzultovat trochu déle,“ dodal.

Jeden strávník u stolu, u dlouhého stolu rozestupy 2 m nebo mechanické přepážky, které brání šíření kapének. Právě jsme přijali na vládě nové usnesení, které upravuje přítomnost pracovníků v rámci zaměstnaneckého stravování. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) March 2, 2021

Sdružení pro zaměstnanecké stravování v úterý uvedlo, že provozovatelé hromadných zaměstnaneckých stravovacích zařízení už loni přijali mnoho bezpečnostních a hygienických opatření proti šíření koronaviru. Plexiskla instalovali u výdejové části, ale také u stolů. Omezili i počet míst k sezení.

V úterý pak sdružení upozornilo, že provozovatelé hromadných zaměstnaneckých stravovacích zařízení nemají dostatek obalů pro výdej jídla. Navíc by podle něj bylo třeba zohlednit vzniklé škody, jako jsou vyšší výdaje v souvislosti s obalovými materiály nebo mzdové náklady.

„Kritizovali to téměř všichni. Některé podniky už na ten režim najely, ale musíme si uvědomit, že jsou firmy, kde jsou tisíce zaměstnanců a oni si to v krabičce odnést můžou, ale pak by to jedli u ponku nebo v šatně. To může udělat víc škody než užitku. Takže jsme to upravili, omlouváme se, ale jsme v pandemické válce, tak musíme umět taky přiznat chyby,“ vysvětloval ministr.

Ve firemních jídelnách se podle průzkumu Sdružení pro zaměstnanecké stravování z loňského roku stravovalo zhruba 1,8 milionu lidí. Průzkum se proveděl v souvislosti se zaváděním stravenkového paušálu. Možnost stravování v zaměstnání tehdy označilo za důležitou 63 procent respondentů.

Zakázat závodní stravování je z epidemiologického hlediska naprosto šílené. Jak lidé budou jíst? Sejdou se všichni v šatnách v malém prostoru nebo budou jíst ve zdraví ohrožujících výrobních prostorách? Zajímalo by mě, kdo takové nesmysly vymýšlí - o epidemiologii neví jistě nic. pic.twitter.com/7tqHOwMtL8 — O Šerý (@omarsery1) March 2, 2021

Změnu pochválila předsedkyně Správní rady Sdružení pro zaměstnanecké stravování Linda Nejezchlebová: „Je dobře, že vláda své rozhodnutí pozměnila a vzala v potaz opatření a úpravy, které jsou ve většině firemních jídelen již uvedené v praxi řadu měsíců, zavádět se začala loni na jaře. Jídelny často mají nastavená pravidla ve spolupráci s hygienickými stanicemi.“

Překotná změna opaření ale již vyvolala i kritiku. „Platí. Neplatí. Platí. Neplatí. Tak kdyby něco, tak zákaz stravování ve firmách zase neplatí. Ale být vámi, tak se půjdu najíst rychle, protože kdo ví,“ napsal na twitteru předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

