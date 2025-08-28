Firma blízká bývalému šéfu armády a exřediteli tajné služby šla kvůli zakázce proti ministerstvu obrany
Zbrojařská firmy s úzkými vazbami na bývalé nejvyšší představitele vojenských sil napadla soutěž o zakázku ministerstva obrany. Resort vybral jejího konkurenta, což se společnosti nelíbilo. Spor se přes Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dostal až k soudu. Justice však v neveřejném řízení zadání zakázky potvrdila, iROZHLAS.cz má verdikt k dispozici. Tendr navazoval na zakázku prověřovanou policií.
Ministerstvo obrany v červnu 2022 vyhlásilo soutěž o dodávku kompletního servisu terénních vozů Toyota Hilux užívaných pro zabezpečovací a logistické úkoly, které armáda často plní přímo v poli. Maximální předpokládaná hodnota zakázky byla 119 milionů korun. Dodnes za ni resort uhradil 63 milionů.
Do soutěže se přihlásila zbrojařská firma Glomex MS, jejímž prezidentem byl v té době bývalý náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Na špici armády sloužil v letech 2015 až 2018. Glomex patří do investičního holdingu Skupina, a.s., jehož řízení na podzim 2022 převzal Milan Kovanda. V minulé dekádě necelý rok vedl Vojenské zpravodajství.
Svěřit zakázku Glomexu by dávalo na první pohled smysl. Armáda právě od této firmy odebírá zmíněné toyoty, o jejichž údržbu se soutěžilo. Ministerstvo si však vybralo společnost DAJBYCH. Ta ale podle Glomexu nesplnila podmínky tendru, proto jeho výsledek opakovaně napadl. Naposledy u soudu, jenž však tento měsíc jeho žalobu zamítl.
Proč Glomex u soudu padl
„Zadavatel (ministerstvo) v okamžiku rozhodnutí o výběru dodavatele (DAJBYCH) neměl pochybnosti, zda vybraný dodavatel splňuje technickou kvalifikaci. Nezákonné by tudíž naopak bylo jeho vyloučení ze zadávacího řízení,“ zní jeden z hlavních argumentů rozsudku Krajského soudu v Brně.
Problémy s toyotami
Během prvního roku po dodání 950 vozidel Toyota Hilux firmou Glomex MS se u 246 objevily závady, u některých šlo o drobné problémy. Ale u 170 strojů byly vadné vstřikovače a filtry pevných částic. Podle mediálního zástupce firmy Jaroslava Majora byla na vině vadná dodávka strojů z Jihoafrické republiky.
Glomex proti výsledku soutěže nejprve protestoval na ministerstvu obrany. Když tam s námitkami neuspěl, požádal o přezkum postupu resortu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nepochodil ale ani u něj. Na úřad proto podal žalobu, vedlejšími účastníky soudního sporu bylo ministerstvo a firma DAJBYCH.
Vítězná firma podle Glomexu, zjednodušeně řečeno, v soutěži neprokázala, že má odborné, technické a lidské kapacity poskytovat toyotám potřebný servis v celé šíři. Základní argument zbrojařů byl, že DAJBYCH k tomu neměl potvrzení od samotného výrobce vozů. Jenže ten podle soudu nebyl potřeba.
„Vzhledem k tomu, že zadávací podmínky výslovně nepřikazují, aby byl dodavatel vyškolen přímo u výrobce vozidel, je nutno akceptovat, že proškolit zaměstnance je možné i dodavatelem, který má zajištěn přístup k informacím od výrobce,“ stojí v rozsudku. A DAJBYCH takové poznatky k dispozici má. Stejně jako zaměstnance, kteří už toyoty opravovali.
ÚOHS postupoval správně
Rozsudek je pravomocný. Glomex MS se ale může pokusit spor strhnout na svou stranu ještě stížností, kterou by vyřizoval Nejvyšší správní soud. „Rozsudek ještě nebyl společnosti, resp. jejím právním zástupcům, doručen,“ odpověděl na dotaz redakce ohledně dalšího postupu firmy její mediální zástupce Jaroslav Major.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže verdikt přivítal. Podle něj potvrdil, že instituce při zamítnutí podnětu zbrojaře postupovala správně. A že si u toho podmínky soutěže o servis toyot vyložila bezchybně. Úřad se ostatně případem zabýval dvakrát. Nejprve ho vyřídili úředníci, jejich závěry poté prověřil i předseda instituce.
„Dodavatel předložil doklady, že má přístup do online platformy výrobce vozidel, k opravárenským příručkám a také k náhradním dílům. Předložil také seznam technického vybavení a adresy servisních center a seznam proškolených zaměstnanců,“ vysvětlil redakci mluvčí úřadu Martin Švanda, proč firma DAJBYCH v soutěži uspěla po právu.
Prověřování od Vojenské policie
Příběh soutěže o servis toyot je propojený s trestní kauzou, kterou už více než rok rozkrývá Vojenská policie. Loni v dubnu kvůli ní zasahovala na několika místech včetně generálního štábu. Jde o zakázku na dodání samotných vozů Toyota Hilux z roku 2020, které za 1,07 miliardy korun obstarává právě Glomex MS.
„Vede se trestní řízení pro podezření ze spáchání zneužití pravomoci úřední osoby a zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,“ informoval už dříve dozorový žalobce Jakub Matocha. Vojenská policie dodnes nikoho neobvinila, stále vede prověřování.
Bývalý náčelník armády Bečvář přestal být prezidentem Glomex MS na konci srpna 2022, v rámci mateřského holdingu Skupina, a.s., působí coby šéf představenstva jiné firmy. Jediný člen správní rady Skupiny, a.s., Milan Kovanda proslul především jako aktér kauzy zneužití Vojenského zpravodajství spolupracovnicí premiéra Petra Nečase (ODS) Janou Nagyovou. Dostal dva roky podmíněně se zkušební lhůtou tří let.