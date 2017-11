Firma získala pronájem hotelu za 17 tisíc. Smlouvy s ní přezkoumáme, slibuje hejtmanka Jermanová

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z ANO hájí měsíční nájem 17 tisíc korun za nový hotel v areálu Vrchbělá, do jehož stavby kraj investoval skoro 300 milionů. Kraj objekt pronajal firmě Autosport Promotion, zhruba 100 tisíc měsíčně po dobu dvou let jí naopak posílá na údržbu areálu v okolí hotelu. Jermanová nicméně slibuje, že smlouvy hejtmanství přezkoumá. Vrchbělá 11:30 9. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) | Foto: Jan Bartoněk

O nápadně nízkém nájemném server iROZHLAS.cz informoval v pondělí, z registru smluv navíc zjistil, že kraj si od firmy Autosport Promotion od října 2016 do konce října 2018 objednal údržbu zeleně a objektů v areálu Vrchbělá. Za to společnosti zaplatí 2,4 milionů korun, tedy zhruba 100 tisíc měsíčně po dobu dvou let. V podstatě tu samou práci kraj u firmy objednal ještě letos, a to třikrát celkem skoro za 400 tisíc korun.

O areál Vrchbělá se do konce roku má starat příspěvková organizace hejtmanství Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, od nového roku však přejde pod Středočeskou centrálu cestovního ruchu. A ta má podle hejtmanky Jermanové jednat.

Dojde k přezkoumání

"V rámci převodu smluv dojde ze strany Středočeské centrály cestovního ruchu k jejich možnému přezkoumání a případně zvolení jiného vhodnějšího řešení zajištění nezbytných služeb spojených s údržbou areálu," přislíbila šéfka kraje.



Server iROZHLAS.cz již ohledně převodu areálu kontaktoval ředitelku centrály Noru Dolanskou. I ona slibuje nápravu. "My se budeme pochopitelně snažit dát v příštím roce všechny věci do pořádku a nastavit pravidla správy," ujišťovala.



Sedmnáctitisícový nájem však šéfka kraje hájí, stejně jako její předchůdce Miloš Petera z ČSSD. A to i přes to, že realitní makléř odhadl výši pronájmu hotelu na 80 - 150 tisíc korun bez DPH. Zájemce o pronájem s vyšším nájemným se podle ní kraji jednoduše nepřihlásil a hejtmanství bylo nuceno vypsat druhé výběrové řízení a snížit cenu nájmu. "Uchazeč, kterým byla pouze společnost Autosport Promotion nabídla měsíční nájemné, které neodpovídalo minimální hodnotě," popsala Jermanová.

Snížili nájem

Ve druhém kole pak kraj snížil nájem, ale přidal podmínku, že úspěšný uchazeč musí do hotelu investovat 1,8 milionu korun. "Oznámení bylo zveřejněno v denním tisku. Ovšem Středočeský kraj opět obdržel pouze jednu nabídku, a to od společnosti Autosport Promotion. Na základě tohoto Rada Středočeského kraje 1. 2. 2016 schválila výběr uchazeče a schválila uzavření nájemní smlouvy," popsala hejtmanka.



Kraj projekt sportovně - rekreačního areálu začal plánovat již za Davida Ratha v roce 2011. Vznikl přeměnou bývalého vojenského prostoru Ralsko, za níž kraj zaplatil 272 milionů korun, z nichž 72 poslala Evropská unie. Opozice stavbu kvůli vysokým nákladům a táhnoucí se stavbě kritizovala, areál teprve loni otevřel premiér Bohuslav Sobotka, který za projekt kraj pochválil.