Prouza: Vláda musí přijít s podpůrným programem i pro firmy. Řada z nich omezuje výrobu a je ve ztrátě

Vláda schválila dlouho očekávaný úsporný tarif. Ten má pomoci lidem ustát vysoké ceny energií. Podpora je ale určená jen pro domácnosti, firem se netýká. Úsporný tarif platí na bytovou jednotku. Malé a střední firmy ale budou mít nárok na odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energií, který je 599 korun za každou megawatthodinu elektřiny. Podporu ve vysílání Radiožurnálu hodnotil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza? Rozhovor Praha 20:14 25. srpna 2022

Jak velká pomoc je pro firmy odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energií?

Tato pomoc je minimální. Pokud máte výrobu, která je energeticky náročná, nebo musíte spoléhat na zemní plyn jako třeba pekárny, tak se vám téměř ze dne na den navýšily ceny za energie na sedminásobky nebo desetinásobky. A to jsou nárůsty, které se velmi složitě promítají do cen.

Pomoci firmám znamená i pomoci běžným lidem, upozorňuje Tomáš Prouza ze Svazu obchodu a cestovního ruchu. Poslechněte si rozhovor

Pro řadu firem to znamená, že jsou ve ztrátě nebo musí omezovat výrobu. A je to ještě horší pro firmy, které nevyrábějí jenom pro Českou republiku.

Pokud konkurují ve zbytku Evropy, tak naprostá většina ostatních evropských zemí má podpůrný program pro firmy. Ty jsou díky tomu dneska výrazně konkurenceschopnější než ty české, které mají nyní výrazně vyšší náklady než jejich konkurenti ze sousední země.

Jak firmám stoupnou náklady kvůli zvyšujícím se cenám energií? Jak to budou řešit?

Velmi záleží, co daná firma vyrábí nebo jakou službu poskytuje. Když se podíváte na kvalitní restauraci, tak je plná, i když musela výrazně zdražit. Pokud máte zajímavý výrobek, který nemá moc konkurenci, tak to můžete promítnout do cen. Na druhé straně, pokud jste výrobce autodílů, tak jste v situaci, kdy vás automobilka bez milosti vymění, pokud zdražíte a pokud si najde levnějšího dodavatele.

A to je problém pro firmy, které žijí v tvrdém konkurenčním prostředí i s firmami ze zahraničí. Pro ně je promítání vyšších energií do cen téměř nemožné. Dneska jsou často ve ztrátě a vidíme problémy i se splácením úvěrů některých firem.

Jaké firmy by mohly být zasažené nejvíc?

Jsou to často překvapivé sektory. Třeba když se podíváte na producenty mléka – velký kravín je automatizovaná firma, která spotřebuje obrovské množství energie. Jsou to veškeré energeticky náročné výroby typu oceláři, skláři, výrobci chemických produktů. Tam máte drahou elektřinu, ropu, ale je to třeba i oblast logistiky, kdy zdražuje i doprava.

Tomáš Prouza | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas