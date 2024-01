Narážky na původ a vysazení z autobusu. FlixBus řeší stížnost na řidiče, který urážel cizinky

„Ještě jsem se z toho úplně nedostala, když si na to vzpomenu, tak se rozklepu.“ Ruzana Čagarian se s kamarádkou vracela z dovolené. Autobus je měl z vídeňského letiště odvést domů do Prahy. Byl už večer, když si začaly rusky povídat s dvojicí mužů přes uličku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 FlixBus řeší stížnost na řidiče, který měl být agresivní ke dvěma cizinkám

Po chvíli přišel za ženami jeden ze dvou řidičů autobusu. Když se blížily k Brnu, začal jim podle cestující agresivně nadávat. „Začal s námi mluvit polsky. Samozřejmě jsem nerozuměla úplně všechno, ale už to bylo vidět z toho tónu. Jestli nechceme jít pěšky a že musíme sklapnout. Jediné, co řekl v angličtině, bylo shut up. Pak tam padla nějaká urážka, že jsme Ukrajinky,“ vzpomíná paní Čagarian, která je původem z Arménie.

V Česku žije skoro 25 let a v Praze pracuje jako zubní lékařka. Konflikt s řidičem podle ní pokračoval i v Brně. Část ženy natočily na mobil. Záběr končí tím, že řidič vytrhne ženě mobil z ruky. Kamarádku podle Ruzany Čagarian pak muž fyzicky napadl. Ženy zavolaly policii.

Mluvčí brněnských policistů Petr Vala potvrzuje, že v týdnu případ hlídka řešila. „Na místo přijela hlídka, kdy zjistila, že z přepravy byly vykázány dvě osoby cizí státní příslušnosti. Na místě hlídka už nebyla potřeba,“ říká Vala.

Nenávistné komentáře ubližují. Stanovují ale také novou normu vyjadřování, varuje filozof Číst článek

Policisté ženám podle Valy doporučili, aby si stěžovaly u přepravní společnosti. To se taky stalo a firma Flixbus potvrdila, že takovou stížnost řeší.

„Netolerujeme žádnou diskriminaci ani rasismus a proto odsuzujeme jakékoliv jejich projevy. Okamžitě jsme zahájili vyšetřování s partnerským dopravcem, který je odpovědný za provoz dotyčné linky a v případě zjištění pochybení přijmeme veškerá potřebná opatření,“ uvedl FlixBus ve vyjádření pro Radiožurnál a dodal, že ženám nabídne vrácení peněz za jízdné jako omluvu.

Paní Čagarian chování řidiče nechápe. „Z ničeho nic. Úplně z ničeho nic. Není to ani nepříjemné, spíš nepochopitelné.“ Zubní lékařka zvažuje, že se ještě obrátí na právníky.