Flixbus a RegioJet zastavily prodej jízdenek do Slovinska. Spoje do Chorvatska ale opatření neohrozí

Společnosti RegioJet a FlixBus zastavily kvůli změně podmínek cestování do Slovinska prodej jízdenek do tamních měst. Provoz vlaků ani autobusů do Chorvatska to neohrozí, tranzit přes Slovinsko totiž omezený není. V pátek o tom informovali oba dopravci. Omezení pro Čechy zavedli Slovinci kvůli vysokým nárůstům počtu lidí s covidem-19, stejně jako pro Chorvaty a Francouze. Praha 17:46 3. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Regiojet do vyjasnění situace omezí prodej jízdenek do Lublaně. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do Chorvatska se přes Slovinsko brzy chystá i Leo Express, který však ve Slovinsku neplánoval zastavovat. Slovinsko změnilo epidemiologické hodnocení Česka, Chorvatska a Francie a vyňalo je ze zeleného seznamu bezpečných zemí.

V Česku se nárůsty počtu nakažených v posledním týdnu výrazně zvýšily proti předchozím dnům, zejména na Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Počet aktuálně nemocných se v Česku za necelé dva týdny zvýšil z 2300 na více než 4000.

POZOR‼️ Upozorňujeme, že Slovinsko od této soboty vyškrtne Česko ze seznamu bezpečných zemí. Tranzit přes Slovinsko (například do Chorvatska) bude nadále možný. Info o podmínkách vstupu upřesní slovinská strana během dneška. — MZV ČR (@mzvcr) July 3, 2020

Chorvatsko, Česko a Francie budou tedy od soboty ve Slovinsku jako méně bezpečné státy na takzvaném žlutém seznamu. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček řekl, že Češi se při cestě do Slovinska budou muset prokazovat potvrzením o zaplaceném ubytování a negativním testem na covid-19.

Petříček: Slovinci vrátí Česko mezi bezpečné země, až počet nakažených klesne pod 10 na 100 000 obyvatel Číst článek

„Do vyjasnění situace omezíme prodej jízdenek do Lublaně. Přestože se v porovnání s počtem cestujících do Chorvatska jedná o výrazně nižší počet, zatím řádově několik cestujících na každý spoj, je zapotřebí nejprve vyjasnit platnost veškerých změn a postupů tak, abychom mohli prodej jízdenek opět co nejdříve obnovit,“ uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Informace SMS zprávou

Dopravce koordinuje postup i s českým velvyslanectvím v Lublani a Slovinskými železnicemi, partnerem pro provoz vlaku ve Slovinsku. Cestující dostanou informaci SMS zprávou.

Česko už není pro Slovince bezpečné, rozhodla tamní vláda. Cesta do Chorvatska je možná jen s omezeními Číst článek

Několik autobusových linek do Chorvatska, které přejíždí přes Slovinsko, provozuje FlixBus. „U většiny mezinárodních autobusových spojů jsme přestali dočasně prodávat jízdenky do slovinských zastávek, kvůli novému opatření budou autobusy zemí pouze projíždět,“ uvedla za společnost Jitka Schmiegerová. Upozornila, že cestující z Česka, kteří míří do Slovinska a kterých se nové opatření týká, mají nárok jízdenku zdarma stornovat nebo změnit.

Do Chorvatska chce od 10. července jezdit autobusy i Leo Express. Cestující se však podle společnosti žádných omezení obávat nemusí, autobus bude přes Slovinsko pouze přejíždět.

„Postupujeme podle platných nařízení ve Slovinsku, a také v dalších zemích, a dodržujeme například rozestupy mezi cestujícími. Samozřejmostí je také dezinfekce prostoru autobusu,“ podotkl mluvčí Emil Sedlařík.