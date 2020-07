Pražská Florenc na čas přišla o unikátní hodiny. Rezavějící sloup byl nebezpečný, zatékalo do něj

Náměstí vedle pražského metra Florenc přišlo po téměř čtyřiceti letech o svou dominantu. Chybí mu zrezivělá ocelová plastika s hodinami, která měřila dvanáct metrů a vážila přes pět tun. Kvůli bezpečnosti se ji Praha rozhodla dočasně odstranit. Informoval o tom deník Metro. Opravená plastika nebo její replika by se měla na své místo vrátit v polovině příštího roku. Praha 15:01 17. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hodiny u metra stanice Sokolovská (později Florenc), fotografie z listopadu 1985 | Zdroj: ČTK

„Při kontrole jsme zjistili, že do základů ocelové plastiky zatéká dešťová voda z veřejného prostranství, které je špatně odvodněno. Po konzultaci se statikem jsme zjistili, že situace je špatná,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Tomáš Jílek, šéf městské společnosti Technologie hlavního města Prahy.

Kvůli bezpečnosti se tak rozhodli plastiku odstranit. „Představovalo to bezpečnostní riziko, sundali jsme ji z preventivních důvodů. Nyní je umístěna v našem výjezdovém středisku na Sokolovské,“ doplnil.

Plastiku se nyní pokusí nechat opravit. Pokud by to nešlo, vyrobila by se její replika. Na vzhledu monumentu by se ale podle Jílka nemělo nic změnit.

Pražští památkáři také podle něj chtějí zachovat původní tabuli, která ukazovala časy v různých světových metropolích jako Londýn, Moskva nebo New York.

„Byl to několik desítek let starý systém s překlapávacími čísly, která bývala na nádražích. Musíme zjistit, jestli ještě existuje výrobce nebo je možnost to opravit,“ upřesnil Jílek s tím, že jinak by číselník musel dostat modernější podobu. K opravám je ale skeptický. „Myslím, že co se týče jak ocelové plastiky, tak zobrazovací tabule, bude nutné vyrobit repliky,“ dodal.

Dominanta náměstí vedle pražského metra Florenc, která podle deníku Metro pochází z poloviny osmdesátých let, se má podle něj vrátit na své místo v polovině příštího roku.

Před čtyřmi lety z nich udělala skupina Aqua Ads největší sluneční hodiny v metropoli. Využila sluneční svit dopadající na betonový sloup, který doplnila číselníkem. Číslice ale nebyly na obrubníku napsané, nýbrž vyčištěné do špinavého podkladu.

Sluneční hodiny byly odvezeny k opravě, Florenc | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz