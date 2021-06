Praha 2 chce v parku Folimanka vybudovat volnočasový areál. Místní proti tomu sepsali petici

Vedení Prahy 2 chce proměnit prašný plácek v parku Folimanka pod Nuselským mostem na volnočasový areál za nejméně 25 milionů korun. Nejvýraznějším prvkem by měl být zapuštěný ovál z tyrkysového betonu. Ten má sloužit v zimě jako kluziště a v létě k různým aktivitám. Část místních proti výrazným prvkům protestuje, a sepsali proto petici. Online už nasbírali k pátku přes 700 podpisů. Praha 15:39 19. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Folimanka se rozkládá pod Nuselským mostem směrem k Albertovu. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Tohle je volný plácek, kde se lidé mohou sejít a dělat něco, co je baví. A to městská část nedocenila. Potenciál místa, které už tu je,“ říká Matouš Turek, jeden ze signatářů petice. Kromě toho chce radnice postavit i plochu s umělou trávou na cvičení a vznikne i nové žluté schodiště a cesta stejné barvy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o plánech s pražským parkem Folimanka

„Folimanka není žádný volnočasový areál. Je to park. Celý svět říká zvyšovat množství zeleně ve městech, a zde v parku budeme betonovat? V návrhu figurují vychytávky jako umělá tráva, aby to naoko vypadalo přírodně. Do parku budeme dávat umělou trávu, tomu já říkám surrealismus, za který by se nemusel stydět ani René Magritte,“ kritizuje plán radních Kamila Šmídová.

Šmídová doplňuje, že se Městská část Prahy 2 nesnažila s veřejností plán konzultovat. Třeba opozičnímu zastupiteli Jaroslavovi Němcovi z Pirátské strany vadí, že radnice neuvažuje o rozvoji parku koncepčně a snaží se dát hodně atrakcí na jedno místo. Projekt navíc neprojednalo ani zastupitelstvo.

Bez diskuse s občany

„Věc rozhodla rada. To znamená, že to má v plné kompetenci ona. Zastupitelstvo o tom nerozhodovalo. Pouze dostalo na vědomí, že projekt byl vyprojektován a už probíhá výběrové řízení na dodavatele,“ reagoval Němec.

Občané se tak podle kritiků k projektu dostali až ve finálním stádiu, protože už bylo schváleno i stavební povolení.

Místostarosta z ODS Václav Vondrášek, který má projekt na starosti, nechtěl na dotazy odpovědět a odkázal na tiskovou mluvčí Andreu Zoulovou. Ta na osm konkrétních dotazů odpověděla: „K dnešnímu dni Úřad městské části Praha 2 žádné písemné podání, které by mělo náležitosti vyplývající ze zákona č. 85 z roku 1990 Sb. o právu petičním neevidujeme. Proto se k dotazu v tuto chvíli nemohu vyjádřit."

K projektu se místostarosta Vondrášek vyjadřoval na debatě, kterou uspořádali na konci dubna opoziční Zelení. Podle politika lidé o volný plácek ke sportování tak velký zájem nemají a radnice vycházela i z nasbíraných požadavků lidí z minulosti. Areál má podle něj sloužit hlavně rodinám s dětmi. Petiční výbor Za Folimanku teď chce nasbírat 350 papírových podpisů. V takovém případě by se věcí muselo zabývat zastupitelstvo.