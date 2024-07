Foltýn: Brannou povinností budoucnosti je informační gramotnost. Nemusíte věřit politikům, ale institucím

Česko je v informační válce. To vychází ze zprávy Národní centrály proti organizovanému zločinu. K šíření dezinformací jsou čím dál častěji využívány i kriminální struktury. „Ruská propaganda vás nechce přesvědčit o tom, co je její pravdou. Stačí bohatě, že se znechutíte a řeknete: Já na to kašlu,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál vládní koordinátor pro strategickou komunikaci Otakar Foltýn. Praha 19:00 3. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládní koordinátor pro strategickou komunikaci Otakar Foltýn | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak si představit informační operaci, která má demoralizovat veřejnou debatu?

Na prvním místě je potřeba říct, že se to týká úplně každého. Spojovacím článkem informačních operací je narušení, a to pokud možno maximální narušení důvěry občanů vůči vlastnímu státu, vůči vlastním institucím a nakonec vůči hodnotám, na kterých ten stát stojí.

Tím pádem je řešení takových útoků z velké části na institucích, které to mají řešit, jako jsou tajné služby a policie, ale je dobré si uvědomit, že my sami a každý občan samostatně je také cílem.

Jednotlivé instituce, v tomto případě NCOZ, ale předtím BIS, předtím Vojenské zpravodajství ve své oblasti kompetence, Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, říkají ta samá varování. A nejedná se pouze o české instituce.

Tato varování zní napříč Evropou a tajné služby evropských států mluví v tomto případě jasným jazykem. Opravdu ty hrozby tu jsou, informační válka tu běží dlouhodobě, ale bohužel se bude přiklánět do fyzického prostoru a v tento okamžik proto ruské tajné služby využívají kriminální struktury jak vlastní, tak i ty, které v Evropě už jsou.

Jak taková operace vypadá na sociálních sítích, které mnozí používají několikrát za den?

Takových příkladů je nepřeberné množství, ale pokud si vezmeme ty nejčastější, tak například tvrzení, že Ukrajina je zkorumpovaný nacionalistický stát. Toto tvrzení tady máme od roku 2014 a neustále variuje ve spoustě možných variant.

Neznamená to, že by na Ukrajině nebyla korupce, ale korupci máme i v ČR a na rozdíl od Ruska, které je ovládáno kriminálním režimem, který funguje na principu korupce, na Ukrajině se s tím snaží bojovat.

Každá dezinformace musí mít alespoň zrnko nějakého tvrzení, které má oporu v realitě. Ale úplně stejně jako je nacionalismus součástí jakékoli společnosti, tak na Ukrajině je daleko menší než v samotném Rusku.

Zloděj tady křičí, chyťte zloděje a ruské informační operace se snaží přesvědčit Evropany, že Ukrajině není třeba pomáhat, protože je nacionalistická, ačkoliv ve skutečnosti nacionalistické strany jsou v ruském parlamentu a ne v ukrajinském.

Pak můžete mít spoustu věcí, které se týkají i ČR, ale všechny tyto narativy směřují ke snížení důvěry občanů v instituce a hodnoty.

Je jasné, jakou strukturu mají takové akce? Mají stejně jako ve válce své velitele, své pěšáky a jakým způsobem dochází k zapojování těch místních obyvatel do těchto operací?

Můžeme použít nedávný příklad, kdy se občan jednoho jihoamerického státu pokusil zapálit autobusy v pražském depu MHD. Velmi často jste mohli na dezinformačních webech vidět udivení: ‚Přece by to Rusové nedělali tak hloupě a s takovým pěšákem, který zjevně nebyl vycvičený zpravodajec.‘ Právě proto.

Zapojení kriminálních struktur se používá pro případy, kdy je úplně jedno, jakou kvalitou to provedete, dokonce je jedno, jakou reálnou škodu způsobíte ve fyzickém prostoru. Důležité je, že taková informace prosákne ven, vzbudí znepokojení anebo dokonce i spory. A to bohatě stačí.

Na té nejnižší úrovni to klidně mohou dělat amatéři, mohou to dělat kriminálníci a v případě, že to udělají špatně, tak to prostě popřete. Anebo naopak vyvoláte dojem, že je mnoho různých vysvětlení, až nakonec konzumenta zpráv úplně unavíte.

Pokud si vybavíte případ nizozemského letadla MH17, které bylo sestřeleno ruskou baterií Buk, tak je 32 narativů, které vypustily ruské tajné služby, které si absolutně odporují, říkají i úplně opačné věci a je to úplně jedno, protože ve výsledku si pak řeknete: „A co já s tím nadělám? Nebudu se o to starat. Mě to vlastně nezajímá.“

Ruská propaganda vás nechce přesvědčit o tom, co je její pravdou. Stačí bohatě, že se znechutíte a řeknete: Já na to kašlu.

‚Mrk, mrk, nás se to netýká‘

Zmínil jste žhářský útok v autobusovém depu. Na to právě upozorňuje NCOZ, že takových útoků může přibývat. Byl podle vás zatím ojedinělý, anebo už tady takových operací mohlo být i víc?

V Evropě rozhodně nebyl ojedinělý. To, že budou využity kriminální struktury bezpečnostní komunita napříč Evropou, se říká už několik měsíců a bohužel ta predikce se naplňuje. Ojedinělý ten útok nebyl, dokonce ani ten způsob provedení, který působí jako amatérský. Ve skutečnosti není vůbec hloupý, protože prostě můžete říct: „To se nás vůbec netýká“, anebo můžete udělat takové to: „Mrk mrk, to se nás netýká, ale víte jak“ anebo můžete říct: „To je přece úplná blbost“.

A množství těchto variant ve výsledku vede přesně k tomu, co jsem říkal. Nakonec je občan tak znechucený množstvím informací, že tomu přestane věnovat pozornost. Ta nemusí být absolutní, ale bohatě by stačilo, kdyby si řekl: „Ano, tady už naše složky něco musí dělat a já je podporuji“.

NCOZ zmiňuje právě zapojování místních obyvatel do těchto různých operací, tak kdy se taková činnost stává protiprávní?

Stává se protiprávní v okamžiku, kdy je následkem spáchání trestného činu. To znamená, typicky trestný čin sabotáže nebo v případě toho útoku na autobusové depo, tak skutkovou podstatou mohl být dokonce i trestný čin teroru, vyvolání strachu, který by mohl ovlivnit státní instituce. Kdykoliv naplní skutkovou podstatu trestného činu, tak už je to v kompetenci institucí, jako je právě NCOZ.

A právě proto NCOZ to v té zprávě má, protože ta informace není ojedinělá a modus operandi, způsob provedení, jak to ruské tajné služby dělají v Evropě, rozhodně není výjimečný. Tímto se mění jejich činnost v tom, že výrazně více budou využívat kriminální struktury a už to dělají.

Čelit hybridním hrozbám lze tím, že společnost bude vzdělaná, umět kriticky myslet či nepodléhat strachu. To řekl v reakci na zprávu NCOZ vicepremiér Jurečka. Jenže to bude trvat roky. Tak co je možné dělat hned?

Hned je možné dělat například právě to, že konečně máme onu strategickou komunikaci, o které všichni mluvili, ale v zásadě nebyla vidět. Teď vidět bude. Začínáme se strašným zpožděním a musíme rychle přidat.

Smyslem stranické komunikace je v tento první okamžik komunikovat základní hodnoty, to znamená ty hodnoty, které stojí za to, abychom je bránili. A není potřeba, abychom je bránili v zákopech, abychom povolávali mladé kluky na vojnu.

Je potřeba, abychom si uvědomili, že brannou povinností budoucnosti je informační gramotnost, a jestli v tento okamžik chcete nějakým způsobem pomoct svému státu, je úplně jedno, jestli věříte konkrétním politikům, ale měli byste věřit svým institucím. Tajné služby, policie i další orgány, které toto řeší, říkají to samé, tak pravděpodobně k tomu mají velmi dobrý důvod. A já vám garantuji, že mají.