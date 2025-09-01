Foltýn: Strategická komunikace nevyhrává volby, ale stabilizuje stát. Nemá se měnit s každou vládou
V květnu 2024 jmenovala současná vláda Petra Fialy (ODS, Spolu) plukovníka Otakara Foltýna do nové funkce vládního koordinátora strategické komunikace. Na pozici se však snesla ostrá kritika z opozičních hnutí. „Nejsem si vědom toho, že by kdykoliv strategická komunikace, byť jen náznakem, zasahovala do politického boje,“ brání se Foltýn v pořadu Osobnost Plus.
Foltýn předpokládá, že po konci volebního období současné vlády na pozici koordinátora strategické komunikace skončí. Zároveň však zdůrazňuje, že jeho pozice a postoje nezávisí na konkrétní vládě.
00:00 / 00:00
Jak vypadalo dosavadní působení vládního koordinátora strategické komunikace Otakara Foltýna? Poslechněte si celý díl pořadu Osobnost Plus
„Sloužím České republice a kdo je u vlády, v zásadě nehraje roli, pokud to není extremista. Moje role byla přechodná a řekněme, krizová, protože tady 30 let strategická komunikace chyběla. Ale rozhodně nejsem někdo, kdo by tam měl sedět permanentně. Ani se o to neusilovalo,“ vysvětluje.
Zároveň doplňuje, že nějakou dobu bude působit ve funkci i nadále, přestože by se moci ujalo například hnutí ANO: „Pakliže by Andrej Babiš (ANO) jako premiér usoudil a měl vůči mně služební pravomoc, že mám plnit nějaký úkol ve prospěch státu, tak bych to pochopitelně dělal.“
‚Pracovat pro vládu extremistů bych odmítl‘
„Jediná výjimka, kdy je každý povinen to odmítnout, tak by byla vláda extremistů, ale to hnutí ANO není, jakkoliv můžu mít spoustu otazníků,“ popisuje plukovník, ale vyhrazuje se proti možným koalicím, se kterými by ANO vládlo: „Jsou situace kdy si odpovědný občan, služebník státu a vlastenec musí říct, že to stačilo.“
Foltýnův ‚stratkom‘ zrušíme, plánuje po volbách Vondráček. ‚Pomáhá hájit suverenitu,‘ namítá Exner
Číst článek
Proti Foltýnovi se však z nejsilnějšího opozičního hnutí ozývala ostrá kritika. Například místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček v květnovém Pro a proti Českého rozhlasu Plus avizoval, že jeho post zcela zruší. „Takzvaný stratkom polarizuje společnost. Dobrý premiér má komunikovat sám,“ prohlásil.
Foltýn se při svém působení zaměřoval například na zahraniční informační vliv z Ruska, který destabilizuje situaci v mnoha zemích. V tomto ohledu podle něj nejenom Česko, ale i celá Evropa dělá velmi málo.
„Moje postoje vůči Rusku jsou poměrně známé, tam asi žádná pochybnost není. Nazývat kriminální mafiánský režim kriminální mafiánským režimem je to nejmenší, co můžeme pro tohle dělat,“ zdůrazňuje.
Česko i EU dělá málo
„Ale je pravda, že v zásadě po celou dobu, kdy se Rusko v oblasti informačních operací urychlovalo, což je přinejmenším od nástupu (prezidenta) Vladimira Putina, a s novými nástroji fakticky obnovilo ambice, jaké mělo za studené války, tak s tímhle bohužel obecně Evropa dělá strašně málo,“ dodává.
‚Cesta k míru na Ukrajině.‘ Putin v Číně zhodnotil svou srpnovou schůzku s Trumpem
Číst článek
Současná vláda podle plukovníka nebojuje proti ruským vlivům dostatečně: „Ani předchozí vláda, ani tato vláda, ale ani všechny ostatní vlády předtím bohužel v tomto neudělaly dost.“
„Je pravda, že u současné vlády, čest výjimkám, bychom našli třeba ministerstvo zahraničních věcí, který má velmi dobrou strategickou komunikaci, dále tým KRIT (Krizový informační tým) nebo Centrum proti hybridním hrozbám na ministerstvu vnitra. Pár takových pozitivních příkladů bychom ještě našli, ale jako celek český stát dělá strašně málo,“ uzavírá šéf stratkomu.
Proč podle Foltýna zůstávají slušní lidé pasivní a mlčí? Jak postupuje česká vláda proti ruské informační hrozbě? A jak by se mělo reagovat na konspirační teorie? Poslechněte si celý díl pořadu Osobnost Plus ze záznamu v úvodu článku.