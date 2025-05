Foltýnův ‚stratkom‘ zrušíme, plánuje po volbách Vondráček. ‚Pomáhá hájit suverenitu,‘ namítá Exner

Pokud by ANO vyhrálo volby, zrušilo by post vládního koordinátora strategické komunikace státu Otakara Foltýna i jeho tým. „Takzvaný stratkom polarizuje společnost. Dobrý premiér má komunikovat sám,“ je přesvědčený poslanec a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček. „Jsme v hybridní válce s Ruskem. Stratkom pomáhá hájit naši suverenitu,“ oponuje v pořadu Pro a proti místopředseda bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Martin Exner (STAN). Pro a proti Praha 18:03 19. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Otakar Foltýn byl na post koordinátora strategické komunikace při Úřadu vlády jmenován loni v květnu, vláda nedávno jeho angažmá prodloužila. Jste s takzvaným stratkomem a jeho fungováním spokojeni, anebo je opodstatněné chtít ho zrušit?

Exner: Já spokojen nejsem. Potřeboval bych podstatně větší aktivitu a myslím si, že ten tým je poddimenzovaný jak personálně, tak finančně. V situaci, kdy jsme v hybridní válce s Ruskem, je potřeba masivněji budovat důvěru občanů ve stát.

Když si vezmeme poučení třeba z Velké Británie, Finska, pobaltských států nebo jiných zemí, tak tam jsou tyto týmy podstatně větší a mají o řád větší rozpočet.

Vondráček: Pan Foltýn ukázal, že není osobnostně vhodný člověk na to, aby vedl komunikaci. Společnost spíš rozděluje, než spojuje. Podle průzkumu agentury STEM se 54 procent lidí obává více zásahu do voleb ze strany současné vlády než zahraniční moci. A to je vizitka, jak tato vláda komunikuje.

Dobrý premiér i dobrý ministr má komunikovat sám, je to jeho práce. Neumím si představit, že bychom tento útvar používali, kdybychom vyhráli volby. Jestli chcete bránit demokracii a svobodu projevu, tak nemůžete začít tím, že ji v podstatě ničíte. To je chybná myšlenka hned na začátku a pak už to ničím nenapravíte.

Ostré výroky

Pan Foltýn vadí některým kritikům, ale jiní zase říkají, že mluví jasně a pojmenovává fakticky hybridní hrozby. Nepotřebujeme právě teď někoho takového?

Vondráček: Mluví jasně v rámci poměrně vyhraněného názorového proudu, a tím pádem mluví spíše pro určitou část veřejnosti. Svými výroky v podstatě označil skupinu, kolem které musíme vykopávat co nejhlubší příkopy. (Loni v létě na festivalu ve Slavonicích Foltýn označil necelých pět procent Čechů za „zombíky v informační válce“, kolem kterých je třeba vykopat příkop. Jsou to podle něj například příznivci režimu Vladimira Putina, pozn. red.)

Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf ‚stratkomu'

Jenže když to uděláte, tak ztrácíte možnost s těmi lidmi komunikovat, což on má dělat. Ne na ně názorově působit a ovlivňovat je.

Exner: Nemůžeme vést dialog s někým, kdo nás chce zničit, to je absolutní nesmysl. Z pohledu ruských kolaborantů a Ruska žádný dialog není. Jde o to, jestli nás zničí, anebo uhájíme svoji suverenitu.

Já za panem Foltýnem stojím. Tak expresivní výrazy bych nepoužíval, ale chápu, že atmosféra hudebního festivalu je něco jiného než třeba řeči ve Sněmovně. Myslím, že na festivalu je to snesitelné.

Úkolovali byste stratkom jinak? Jak?

Vondráček: Pojetí strategické komunikace je nyní militantní. Četl jsem, že něco podobného zkoušeli také ve Velké Británii a nedopadlo to vůbec dobře.

Proti hybridním hrozbám máme úřad. Každý ministr má tiskové oddělení, Úřad vlády má tiskové oddělení a především je to o politicích.

Na ruskou propagandu neplatí korektnost, ale otevřenost. Nenechme se kontaminovat, říká Foltýn

Důležité je vysvětlovat, být autentický a komunikovat s občany. Ne mít propagandistické centrum, které je provládní a je to cítit. Veřejně (stratkom) deklaruje, že nechce být stranický, ale to se nepovedlo.

Exner: Já bych na stratkom dával podstatně více peněz a podstatně větší tým a poučil bych se ze západních zemí, které to dělají dobře.

Pan Vondráček řekl, že stratkom dělá provládní propagandu, ale tato vláda je pro NATO, pro podporu Ukrajiny, pro Evropskou unii.

Kdy naposledy například Andrej Babiš řekl něco pozitivního o Unii? Já si nic takového nepamatuji. Hnutí ANO se pohybuje na hraně demokratických hodnot, a právě proto stratkom napadá.

