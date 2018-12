Fond pro zemědělce na řešení sucha začne podle ministra Tomana fungovat nejdřív v roce 2021

Fond těžko pojistitelných rizik bude moci začít fungovat nejdřív v roce 2021. Řekl to ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Nejdříve chce diskusi se všemi oborovými organizacemi, jako jsou Asociace soukromého zemědělství ČR nebo Zemědělský svaz ČR. O fondu se mluví již desetiletí, jeho spuštění se však stále odkládá. Praha 13:57 28. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fond těžko pojistitelných rizik bude moci začít fungovat nejdřív v roce 2021. (ilustrační foto) | Foto: Arnd Wiegmann | Zdroj: Reuters

„Teď je záměr, který se má dopracovat. Chceme, aby vše bylo řádně zapracováno, spočítáno, kolik na to bude peněz, ale nevylučujeme ani jiné cesty,“ uvedl Toman. Pokud by se našla shoda a legislativní proces šel rychle, mohli by se tak zemědělci začít pojišťovat proti suchu v polostátním fondu na sklizeň za dva roky.

V současnosti se v případě sucha schvalují kompenzace pro zemědělce, letos jim vláda odsouhlasila přerozdělení až dvou miliard korun. Aby vláda nemusela každoročně schvalovat tyto příspěvky, chtělo by ministerstvo právě fond těžko pojistitelných rizik, který by měl situaci řešit systematicky.

Jeho přípravu zkoušely již minulé vlády, o jeho zavedení se hovoří již déle než desetiletí. Fond by měl podle bývalého ministra zemědělství Jiřího Milka (za ANO) nejspíš začít fungovat od roku 2020.

Socioekonomické sucho

Po čtyřech letech trvalého srážkového deficitu se hydrologické a zemědělské sucho v Česku proměnilo i v sucho socioekonomické, uvedl v prosinci jeden z tvůrců projektu pro zemědělce InterSucho Miroslav Trnka. Označuje se tak stav, kdy nedostatek vody zasahuje do produktivity a stability systému.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu na velké části republiky chybí od ledna 2015 do září 2018 proti průměru přes 500 milimetrů srážek, někde dokonce 700 milimetrů, dodal.

Zemědělce letos nepostihlo sucho jen v Česku, ale prakticky v celé západní a střední Evropě. V Polsku se škody v tomto roce odhadují na 11 miliard korun, v Belgii na 6,75 miliardy, v Německu na 17 miliard. V Česku se pak odhadují na deset až 11 miliard korun.