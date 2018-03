Fondu pro oběti trestných činů chybí peníze. Na účtu je 300 tisíc, ministerstvo čekalo ročně desítky milionů

Stát si od nového zákona sliboval, že zvýší šanci obětí trestných činů získat odškodnění. Možnost dostat peníze ze zvláštního účtu však zatím nikdo nevyužil. Do fondu ministerstva spravedlnosti pro poškozené navíc od ledna přiteklo jen necelých 300 tisíc korun. Ročně se přitom počítalo s 81 miliony. Resort chce proto zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí opravit. Nosičem se má stát pozměňovací návrh jiného zákona. Praha 9:40 1. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Filip Jandourek

Do nedávna platilo, že poškozený musel soudem přiznané peníze od pachatele vymáhat exekucí. To se ale podle resortu málokdy podařilo, protože odsouzený většinou majetek neměl. To potvrzuje i právní poradkyně Bílého kruhu bezpečí Ondřejka Kocichová. Změnu zákona vítá.

„V případě, kdy pachatel prostě platit nechce nebo majetek nemá, tak problém domoci se svého nároku je velký. Je to určitě pozitivní, že ať se tedy uloží majetková trestní sankce, tak ve finále zbude na poškozené právě proto, že se ty peníze nebudou stávat automaticky součástí státního rozpočtu, ale uloží se na zvláštní účet, který zřídilo ministerstvo spravedlnosti.“

Peníze nikdo nechce

Od ledna tak můžou poškození ministerstvo žádat o peníze z fondu pro oběti trestných činů. Zatím to ale podle resortu nikdo neudělal. Na účtu je navíc za dva měsíce, kdy novinka platí v praxi, jen 276 tisíc korun. Ministerstvo spravedlnosti přitom předpokládalo, že ročně od pachatelů získá na peněžitých trestech nebo zabaveném majetku 81 milionů korun. Jenže ze zákona vypadl jeden z hlavních zdrojů příjmů, vysvětluje mluvčí resortu spravedlnosti Jakub Říman.

„Tento odhad byl sepsán ještě před tím, než došlo poslaneckými zásahy k vyloučení sankcí ukládaných trestním příkazem, což je vlastně naprostá většina peněžitých trestů. Reálná hodnota výnosů přesměrovaných na zvláštní účet ale bude značně nižší. Ohledně trestních příkazů ale uvažujeme o pozměňovacím návrhu, který by věc napravil,“ objasňuje Říman.

Náměstek ministra spravedlnosti Jeroným Tejc Radiožurnálu řekl, že poslanecký pozměňovací návrh už je hotový. Resort by ho chtěl prosadit nejspíš v rámci novely o mezinárodní justiční spolupráci, která je před projednáváním ve sněmovně.