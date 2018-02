Vyměňte tuk za svaly, láká zákazníky přípravek Formexplode. 'Klamavá reklama,' varují odborníci

Místo tuků budete mít v těle svaly! Navíc rychle a bez velké námahy. Takové účinky slibuje přípravek Formexplode, který je možné koupit na internetu za víc než 1300 korun. A to i přesto, že e-shop nahlásila jako nebezpečný Státní zemědělská a potravinářská inspekce i Česká obchodní inspekce. Složení přípravku navíc podle odborníků nemá na růst svalů žádný vliv. Kontrolní orgány v Česku ale nemají velké pravomoci zakázat přípravek na českém trhu. Původní zpráva Praha 6:00 2. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Karlík pil přípravek Formexplode rozpuštěný ve vodě každý den po celý týden. Výsledky na sobě ale žádné nepozoroval. | Foto: Barbora Kladivová | Zdroj: Český rozhlas

Unikátní složení aminokyselin zaručuje extrémně rychlý nárůst svalové hmoty, takové účinky slibuje na svých internetových stránkách prodejce přípravku Formexplode.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vyměňte tuk za svaly, láká přípravek Formexplode. 'Klamavá reklama,' varují odborníci. Téma pro Barboru Kladivovou a Martina Karlíka

A rychlé výsledky slibují i recenze na internetových stránkách, třeba od údajného pana Jiřího: „Formexplode mi doporučil můj trenér. Přečetl jsem si něco o tomto doplňku a ukázalo se, že má fantastické recenze, dokonce i mezi profesionálními kulturisty. Objednal jsem si ho a po měsíci se mi podařilo proměnit pět kilo tuku na čistou svalovou hmotu! Doporučuji!“

Jestli přípravek splní to, co slibuje, se rozhodli vyzkoušet i reportéři Radiožurnálu. Běžná cena Formexplode na webových stránkách je 1485 korun, při objednání jsme ale dostali slevu 150 korun. Za čtyři dny tak dorazila černá krabička, podobná těm od kosmetických krémů. Dobrovolníkem se stal reportér Radiožurnálu Martin Karlík, který měří přes dva metry.

„Když se podívám při rozbalování na tu piksličku, tak všechno je tady napsané pouze anglicky - jak se to má brát, co to všechno obsahuje. Vevnitř je bílý prášek, má to takový lehce chemický zápach, trošku v tom cítím něco jako šumivý vitamín z lékárny,“ přibližuje.

„Je v tom zahrabaná taková měrka, podobná jako třeba u sunaru. Tím bych si to měl odměřit a nasypat do vody. Používat to budu jednou denně, jak tady píšou,“ dodává Karlík.

Bez výsledků, nestalo se vůbec nic

Martin Karlík pil přípravek Formexplode rozpuštěný ve vodě každý den po celý týden. Výsledky na sobě ale žádné nepozoroval.

Přípravek Formexplode | Foto: Barbora Kladivová | Zdroj: Český rozhlas

„Pořádně to zamíchám, protože má zkušenost z tohoto týdne je, že když jsem to nezamíchal, tak na dně zůstal takový lógr. Teď si dám úplně poslední dávku,“ říká Karlík a vypije prášek rozmíchaný ve vodě.

„Nemám víc svalů, naštěstí vlasy mi nevypadaly, ani žádné zdravotní problémy se neobjevily, zároveň ale necítím, že bych byl plný energie nebo síly, vlastně se nestalo vůbec nic. Akorát mi to už přestalo chutnat,“ doplňuje. Ani při finálním přeměření se míry reportéra nezměnily. Obvody hrudníku i bicepsu zůstaly na centimetr stejné, ani jinde nepozoroval Karlík nárůst svalů.

Klamavá reklama

Této zkušenosti odpovídá i výsledek analýzy přípravku Ústavem analýzy potravin Vysoké školy chemicko-technologické. Podle složení totiž až téměř zázračné účinky, které přípravek slibuje, mít nemůže.

„Jestliže je tam tvrzení, že přispívá k výstavbě svalové hmoty, tak bych měla velké pochybnosti. Reklama je klamavá a ta tvrzení jsou nepodložená. Na našem pracovišti jsme mnohokrát viděli i doplňky, které slibovali tento efekt, dokonce se u uživatelů tento efekt i dostavil, ale jen proto, že tam byly přidány nedeklarované anabolické steroidy,“ říká vedoucí akreditované laboratoře VSČHT Jana Hajšlová, která složení přípravku konzultovala i se svým kolegou Janem Pánkem.

Zároveň upozorňuje, že nadměrné používání přípravku Formexplode může mít negativní dopad na metabolismus člověka.

Inspektoři už tento výrobek znají

Kam se ale v případě nespokojenosti obrátit, není jasné. Součástí balení byl návod ve slovenštině a faktura bez jakéhokoliv kontaktu. Přiložená byla pouze adresa na společnost Global Group Reverse Logistics LLC se sídlem v polské Varšavě.

Podvodné reklamy: extrémně rychlé hubnutí, přípravky na léčení nebo rychlokurz jazyků Číst článek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce tento výrobek na údajný rychlý růst svalů už zná. A to nejen ze stížností spotřebitelů.

„V roce 2017 realizovala inspekce kontrolní nákup ze stránek centrumakci.com. Součástí zásilky byla i adresa logistické společnosti Centrum zpětné logistiky se sídlem ve Varšavě, která se často vyskytuje u produktú, kterými se SZPI zabývala,“ uvedl pro Radiožurnál mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

„Polské dozorové orgány byly požádány o prošetření případu systémem varování pro falšované potraviny AAC. Přes několik pokusů však nebylo možné se s uvedenou společností spojit,“ dodal.

Společnost Reverse Logistic LLC je navíc registrovaná ve Spojených státech, kam pravomoci evropských kontrolních orgánů už nedosahují. Stejná společnost navíc stojí i za dalším přípravkem na posílení kloubů, který zařadila potravinářská inspekce do seznamu Potraviny na pranýři jako falšovaný doplněk stravy.

Kontaktovat společnost, která stojí za těmito přípravky, se pokusili reportéři Radiožurnálu na dvou e-mailových adresách. Žádnou odpověď ale nedostali. Zaměstnanec firmy na zákaznické lince nám neposkytl žádný další kontakt a neprozradil ani sídlo společnosti v České republice.

Není koho pokutovat

Vlastní e-shop výrobku Formexplode je umístěn na webových stránkách, jejichž držitelem doménového jména je podle potravinářské inspekce společnost Domain Privacy ze Spojených států.

„Tento subjekt je společnost, která za úplatu přihlašuje doménová jména pro jiné subjekty, čímž zároveň zakrývá jejich pravou identitu,“ vysvětluje Martin Kopřiva.

Zadní strana přípravku Formexplode s pokyny v angličtině | Foto: Barbora Kladivová | Zdroj: Český rozhlas

Jednoduše tak není koho pokutovat. Státní zemědělská a potravinářská inspekce tak alespoň e-shop zařadila na seznam nebezpečných webů. Stejně postupovala i Česká obchodní inspekce, která by tomuto e-shopu mohla udělit pokutu až do výše pěti milionů korun.

„Z webových stránek není vůbec zřejmé, kdo je provozovatelem e-shopu. Není ani jasné, s kým spotřebitel uzavírá smlouvu a vůči komu může popřípadě nárokovat svá práva na odstoupení od kupní smlouvy,“ popisuje její mluvčí Jiří Fröhlich.

„Obchodní podmínky zcela chybí, na stránkách je pak používaný nekvalitní český jazyk. Doména je registrovaná v zahraničí. Tento e-shop splňuje všechny předpoklady rizikových e-shopů, před kterými Česká obchodní inspekce aktivně varuje na svých stránkách,“ doplňuje.

Podle České obchodní inspekce jde navíc i o nekalou obchodní praktiku. Podobných přípravků, jako je tento, jsou přitom na trhu desítky, možná i stovky. Slibují nejen přeměnu tuků na svaly, ale třeba i abnormálně rychlé hubnutí.