Policie vypátrala řidiče červené formule, který jel po dálnici D4. Hrozí mu pokuta až 10 tisíc korun

Příbramští policisté našli řidiče červené formule, který jel začátkem září po dálnici D4 mezi Příbramí a Dobříší. Informovala o tom v pátek mluvčí policie Monika Schindlová. Auto podle nich nemělo na silnici co dělat, protože nemělo mimo jiné registrační značku. Muži hrozí ve správním řízení pokuta od pěti do deseti tisíc korun a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku.

