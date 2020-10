Vystrčil na úvod Fora 2000 varoval před populismem, označil ho za jeden z celosvětových problémů

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na úvod mezinárodní konference Forum 2000 varoval před populisty, kteří slibují bezpracnou prosperitu. Základem prosperity podle něj jsou svoboda, solidarita a demokracie. Populismus v dlouhodobém pohledu svobodu a demokracii zabíjí, uvedl Vystrčil. „Osobně považují postupný nárůst politického populismu za jeden z největších současných celosvětových problémů,“ řekl. Praha 16:18 12. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Vystrčil | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle něj je nemravné, když politici lidem slibují, že se budou mít dobře, aniž by se o to museli zasloužit a museli překonávat překážky, aniž by se chovali odpovědně a solidárně.

„Je to právě populismus, který postupně zabíjí pravdu, odpovědnost a solidaritu, následně i svobodu a demokracii,“ řekl Vystrčil. Upozornil, že populismus se neprojevuje pouze na národní úrovni, ale i v mezinárodním rozhodování, kdy se kvůli krátkodobým ekonomickým výhodám vytváří nezdravá závislost na nedemokratických zemích.

Předseda Senátu zdůraznil, že o svobodu a demokracii je nutné pečovat nejen ve vlastních zemích, ale všude na světě. Připomněl výrok papeže Jana Pavla II., že svobodu nelze jen mít a užívat, ale je třeba ji neustále opětovně získávat.

Vystrčil byl jedním z úvodních řečníků letošního Fora 2000, kromě něj přednesla zahajovací projev i tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen. Letošní 24. ročník konference se kvůli pandemii koronaviru koná pouze prostřednictvím internetu, na rozdíl od předchozích ročníků se řečníci v Praze nesetkali.

U zrodu Fora 2000 stáli v roce 1997 tehdejší český prezident Václav Havel, spisovatel Elie Wiesel a japonský filantrop Jóhei Sasakawa. Jejich záměrem bylo poskytnout prostor osobnostem z nejrůznějších oborů k analýze výzev nového tisíciletí. Loni na konferenci vystoupili například konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. nebo bývalý polský prezident Lech Walesa.