Exšéf fotbalu Pelta k soukromým letům: Bral jsem to jako ulehčení a nutný servis na úrovni prezidenta asociace

„Bral jsem lidi, kteří mají hodnotu." Tak vysvětluje bývalý šéf fotbalu Miroslav Pelta, proč létal třeba na fotbalová utkání Ligy mistrů do Mnichova privátním letadlem za peníze jedné z největších neziskových organizací v Česku. Svaz za jednu cestu zaplatil v průměru 100 tisíc korun. Bývalý předseda leteckými taxíky cestoval i na jednání do Brna nebo Ostravy. Rozhovor Praha 13:58 15. března 2021

Proč jste létal soukromými taxíky za peníze svazu?

Fotbalová asociace a výkonný výbor rozhodovaly vždy tak, že předseda měl svůj vlastní rozpočet na akce, které potřeboval k výkonu své funkce, a při nějaké zvláštní příležitosti nebo tam, kde to bylo složité z hlediska návaznosti letů nebo špatného dopravního spojení, tak jsem využíval toto.

Vždy to dávalo smysl – tedy aby náklady, které jsou vyšší než business linka, aby to mělo vyšší přínos do pokladny svazu.

Jaký přínos mělo třeba to, že jste létal za peníze svazu na Ligu mistrů do Mnichova?

Bral jsem obchodní partnery, ten zážitek pro naše partnery byl tak zásadní, že to pak hrálo roli třeba v budoucím rozhodování při prodlužování smlouvy s námi. Za mě se výrazně zvýšil rozpočet asociace.

Když jsem byl odejit z fotbalového svazu, tak příjmy FAČR a STES dosáhly, když se sečetly, jeden a půl miliardy. Takže náklady za lety byly zanedbatelné. Nemyslím si, že to byla nějaká rozmařilost, hýření peněz.

Říkal jste, že jste měl na Bayernu pronajatou část tribuny. Koho jste zval?

Pronajal jsem si část lóže na zápasy, jak na německou Bundesligu, tak i Ligu mistrů. Když jsem tam někoho zval, tak mi řekli, že se jim to hrozně líbilo, a říkali, že by chtěli, aby byl takový stadion v České republice – stadion s takovou atmosférou. Musíte ty lidi naladit.

‚Bral jsem lidi ze samospráv‘

Koho jste takhle naladil?

Nechci o těch lidech mluvit, vždy to dávalo smysl. Vždycky šlo o lidi, kteří mají hodnotu, buď že nám mohou pomoct u nějakých subjektů zajistit finance, nebo jsou přímo z firem, které ty finance dodávaly.

Státní dotace pro FAČR 2014 – 337 milionů Kč + 137 milionů z takzvaných loterií

2015 – 314 milionů Kč + 151 milionů z takzvaných loterií

2016 – 375 milionů Kč + 172 milionů z takzvaných loterií

2017 – 555 milionů Kč

2018 – 550 milionů Kč

2019 – 550 milionů Kč

2020 – 512 milionů V letech 2014 až 2016 jsou sumy nižší kvůli tomu, že část peněz dostávala fotbalová asociace z takzvaných loterií, kdy mohly provozovatelé loterií a kurzových sázek věnovat až 25 procent z takzvané „loterijní daně“ na sport. Od roku 2017 totiž příjmy z loterií plynou přímo do státního rozpočtu a peníze na sport rozděluje ministerstvo školství.

Létali politici nebo soudci?

Bral jsem lidi ze samospráv, abychom jim ukázali, jak vypadá velký fotbal, když jsme je někde přemlouvali, aby v nějakém regionu dostali odvahu a začali přemýšlet, aby se hrálo na pořádném stadionu. Ti lidi potřebovali vidět, jak vypadá velký fotbal.

Po téhle stránce jsem to odpracoval, snažil jsem se těm klubům pomoct, abychom dotlačili magistráty a města, aby se stadiony začaly stavět.

(Podle policejních odposlechů se ale na letu do Mnichova na zápas Bayernu s londýnským Arsenalem domlouval třeba s tehdejším pražským zastupitelem a šéfem dotační komise na magistrátu Karlem Březinou z ČSSD. Letět měl i Březinův bratr. Radiožurnál poslal Březinovi dotazy, zda na fotbal skutečně odletěl a jestli je podle něj v pořádku, aby mu to platila organizace, která na svůj provoz čerpá státní dotace. Březina neodpověděl.)

Tak tohle platil FAČR, tedy neziskovka s půlmiliardovou dotací od státu?

Pokud to platil FAČR, tak to bylo z vlastních zdrojů, protože FAČR má jednu velkou výhodu, že má jen z členských příspěvků řádově 60 milionů.

‚Ulehčení a nutný servis‘

Okresní fotbalové kluby by mohly argumentovat, že náklady na jeden let jsou jejich roční rozpočet. Třeba takový let do Brna a zpět.

To je vytržený z kontextu, protože musíte brát, že jsem byl člověk ve funkci, který měl, jak já říkám, nějaký výtlak. Ať už jsem byl v Jablonci, Spartě, nebo na FAČR, tak jsem dosahoval rekordních příjmů, měl jsem vyrovnaný hospodářský výsledek a všechny moje akce musí být samovynášecí.

Musí se to brát v jakém čase, jaké jsem měl další povinnosti, v jakém jsem byl zdravotním stavu. On je člověk někdy vyřízenej, takže jsem potřeboval schůzky stlačit do nějaké časové osy, v žádném případě to nebylo tak, že bych se předváděl, exhiboval, vždy to bylo tak, že jsem to bral jako ulehčení a nutný servis na úrovni prezidenta subjektu, který jsem zastupoval.

Co jste řešil v Brně tak neodkladného?

V Brně jsem řešil jednání na magistrátu ohledně stadionu za Lužánkama. V Ostravě jsem jednal na radnici kvůli Baníku Ostrava, Baník měl tehdy existenční problémy.

A kvůli tomu jste tam musel letět za peníze svazu letadlem?

Všechny cesty, co jsem absolvoval, tak jsem si musel sám sobě říct, že to dává logiku, aby si v těch kruzích svazu neřekli, že se chovám velikášsky. Jestli něco, tak nekouřím, nepiju a nefetuju a hodně pracuju.

Soukromý let pro Nedvěda

Máte spočítané, když si vezmeme třeba vyhlášení ankety Fotbalista roku, kolik reálně galavečer stál a kolik vám to přineslo peněz?

Všechno nejde měřit penězi, tím bych začal. Když chcete mít akci, která má společenskou váhu, a uděláte akci ve Španělském sále na Pražském hradě za účasti prezidenta UEFA, za účasti premiéra a několika ministrů, a v přímém přenosu vystoupí prezident České republiky, tak všichni ti lidi očekávají, že to bude mít úroveň.

Vy jste zaplatil cestu na Fotbalistu roku i fotbalistovi a současnému viceprezidentovi Juventusu Turín Pavlu Nedvědovi. Proč?

To bylo z peněz STES (dceřiná marketingová organizace FAČR – pozn. red). Všichni předpokládali, že tam budou hvězdy fotbalu. Pavel Nedvěd neměl čas, tak jsem ho přemlouval a prosil jsem ho, ať přiletí, že mu klidně zaplatím cestu soukromým letadlem tam a zpátky.

A to přineslo fotbalu kolik?

Tam nejde o to, kolik to přineslo, ale o image fotbalu, aby událost měla úroveň, aby bylo jasné, že to není nic obyčejného, že to je na nejvyšší společenské úrovni lidí v České republice.