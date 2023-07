Policie chce poslat před soud šest lidí a čtyři firmy kvůli podvodu s dezinfekcí na stadionech

Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat šest lidí a čtyři firmy v kauze Dezinfekce.

Jde o případ, ve kterém fotbalová asociace v roce 2020 zaplatila bezmála 10 milionů korun za dezinfekci stadionů. Jenže částka byla extrémně přemrštěná a práce nebyly odvedeny ani z poloviny. Přesto svaz celou částku zaplatil.

Mezi obviněnými je například tehdejší místopředseda svazu Roman Berbr nebo fotbalový klub FK Příbram.

Praha 11:39 14. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít FAČR uzavřel v červnu 2020 smlouvu s dezinfekční firmou Tymich bývalého ligového fotbalisty Jiřího Tymicha (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu dnes předali Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby 6 fyzických a 4 právnických osob pro trestné činy podvod a legalizace výnosů z trestné činnosti. Věc se týká smlouvy související s provedením dezinfekce fotbalových stadionů hrazené z finančních prostředků Fotbalové asociace České republiky,“ řekl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

V kauze dezinfekce stadionů obvinila policie šest lidí a čtyři firmy. Hrozí jim až osm let vězení Číst článek

„Trestní stíhání všech fyzických osob probíhá na svobodě, v případě pravomocného rozsudku jim hrozí tresty odnětí svobody od 2 do 8 let,“ dodal. Koho konkrétně chce policie dostat před soud, policisté nesdělili. Radiožurnál ale už dříve zmapoval zákulisí případu i toky peněz, které v rámci projektu „Dezinfekce“ proudily z fotbalového svazu.

FAČR uzavřel v červnu 2020 smlouvu s dezinfekční firmou Tymich bývalého ligového fotbalisty Jiřího Tymicha. Za dezinfekci šaten a chodeb na 90 stadionech dostala firma 9,89 milionu korun.

Revizní a kontrolní komisi svazu ale zaujal obrovský prostor, který měla vydezinfikovat. V 90 klubech, sportovních akademiích, centrech a středisek mládeže to mělo být celkem 2 700 000 metrů krychlových. Na každý klub by v tom případě připadala plocha větší než celé fotbalové hřiště.

Kde se vzal stanovený objem 2 700 000 metrů krychlových? „Zjistili jsme, že pravděpodobně byla idea, že budou dělat všechny stadiony a potom někdo opomněl nebo úmyslně ponechal ten původní parametr,“ řekl předseda komise Marek Hájek.

Kam se podělo deset milionů? Příbuzenský byznys kolem dezinfekce fotbalových stadionů Číst článek

Jinými slovy taková kubatura odpovídala vydezinfikování všech zhruba tří tisíc klubů v Česku. A tomu odpovídala i běžná cena za dezinfekci – zhruba 3,5 koruny na metr krychlový, tedy celkem skoro 10 milionů. V konečné smlouvě zůstala původní kubatura i cena, ale razantně se snížil počet klubů.

A nejen to. Práce se ve skutečnosti odvedly jen v necelé polovině klubů, přesto svaz vyplatil celou sumu. Částka 9 890 000 korun od fotbalového svazu ale nezůstala na účtu firmy Tymich. Peníze proudily dál – a to dvěma směry.

Mistr Evropy a zápasník MMA

Největší část, přesně 4 740 000 korun, dorazila na účet úklidové firmy 4cleanPrague známého fitness trenéra, mistra Evropy a světa ve sportovním aerobiku Davida Hufa. „Já jsem prostě získal subdodávku,“ potvrdil Huf.

Jenže, jak sám přiznal, práce ve skutečnosti neodvedl. Ani nemohl, protože mu v té době chyběly potřebné certifikáty, neměl materiál ani proškolené zaměstnance. Za co tedy dostal zaplaceno? Podle jeho slov to měla jakási „předplatba“.

„Chystalo se zboží, chystali se lidi a školení pro nové pracovníky. To jsou poměrně drahé záležitosti. Takže my jsme se dohodli, že bude nějaká předplatba mezi dvěma obchodními subjekty, a řekli jsme si, že budeme pracovat až na další etapě,“ vysvětloval.

Porcování milionů fotbalového svazu. Peníze šly k šampionovi v aerobiku i lidem souzeným za vydírání Číst článek

Jenže na další etapu už nedošlo a na svaz mezitím doputovaly faktury s tím, že byly odvedeny všechny nasmlouvané práce. Na dotaz Radiožurnálu, zda je mezi obviněnými, Huf řekl, že se k tomu nebude vyjadřovat. Stejně reagoval i majitel firmy Tymich – Jiří Tymich.

Druhý proud peněz z dezinfekční fotbalové zakázky – přesně čtyři miliony korun - mířil od firmy Tymich na účet malé řemeslnické firmy Proparts group zaměřené na topenářské, instalatérské, zednické a malířské práce.

Proč právě tato firma? Synem majitele Proparts Group je zápasník MMA a fitness trenér Pavel Simandl mladší, jenž je zároveň Tymichovým zetěm a také známým a bývalým kolegou Davida Hufa z fitnessu.

„Nechci se k tomu vracet. Vůbec nějaké spojování mě s tím, prostě nechci, nemám vůbec potřebu. Myslím, že všechno důležité bylo řečeno a takhle bych to asi ukončil,“ řekl Simandl mladší. Vyjádření odmítl i jeho otec, majitel Proparts group Pavel Simandl starší.

Podezřelá reklama

Z dokumentů o finančních transakcích, s nimiž měl Radiožurnál možnost se seznámit, vyplývá, že někdo vybral z Proparts Group 1,3 milionu korun v hotovosti a dalších 2 420 000 korun šlo na účet fotbalového klubu 1. FK Příbram. Oficiálně mělo jít o platbu za reklamu.

Státní miliony na podporu tenisu končí u vlivného funkcionáře. Svaz to odmítá vysvětlit Číst článek

Je ale otázkou, proč by malá řemeslnická firma z Klášterce nad Ohří utrácela dva a půl milionu korun za reklamu ve 150 kilometrů vzdálené Příbrami. Ani to ale nechtěl Simandl starší komentovat.

Případ odmítl komentovat i majitel klubu FK Příbram Jan Starka. „Bez komentáře,“ řekl. Podle informací Radiožurnálu je mezi obviněnými právě příbramský klub i sám Jan Starka. I na to ale Starka reagoval stejně: „Bez komentáře.“ Mluvčí klubu Zdeněk Brož později zavolal s tím, že klub k tomu nebude poskytovat žádné vyjádření, protože „se v případu od počátku nic nezměnilo“.

Za FAČR byl klíčovým aktérem v kauze Dezinfekce tehdejší místopředseda výkonného výboru fotbalové asociace Roman Berbr. Podle Revizní a kontrolní komise právě on inicioval celý projekt Dezinfekce. Právě Berbr by měl být také jedním z obviněných.

Když se o zakázku začala v říjnu 2020 zajímat kontrolní komise FAČR, svaz nakonec nařídil, aby firma Tymich většinu peněz vrátila. A ta to udělala.