Porcování milionů fotbalového svazu. Peníze šly k šampionovi v aerobiku i lidem souzeným za vydírání

Radiožurnál zjistil, u koho skončily miliony, které bývalé vedení Fotbalové asociace ČR zaplatilo za podezřelou zakázku na dezinfekci stadionů. Plynuly ke známému fitness trenérovi Davidu Hufovi a lidem souzeným v minulosti za vydírání podnikatelů v kauze tzv. Zádamského gangu.

Z jejich účtu ve stejné době odešlo dva a půl milionu do klubu 1. FK Příbram fotbalového bosse Jaroslava Starky. Radiožurnál to zjistil z dokumentů o převodech peněz. Starka odmítl komentovat, jestli šlo o peníze ze sporné fotbalové zakázky.

Fotbalová asociace zaplatila v roce 2020 bezmála 10 milionů korun za dezinfekci klubových šaten. Dohodnutá práce ale byla podle kontrolorů extrémně předražená a navíc nebyla provedena ani z poloviny. Původní zpráva Praha 5:00 21. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi prezidenta příbramského klubu Jaroslava Starku (vlevo) a fitness trenéra Davida Hufa (uprostřed) se rozdělily miliony vyčleněné na akci Dezinfekce | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Akce Dezinfekce měla být jedním z nejrozsáhlejších projektů fotbalové asociace: svaz chtěl vydezinfikovat šatny a chodby v 90 klubech po celém Česku. Zakázku za 10 milionů korun zadala v červnu 2020 dezinfekční firmě Tymich.

Revizní a kontrolní komise ale přišla na to, že částka byla mimořádně přemrštěná a firma navíc odvedla práci jen v necelé polovině klubů. Přesto vyfakturovala práce ve všech klubech a svaz jí celou sumu proplatil. Případ řeší detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Na spornou zakázku upozornil na konci roku 2020 server Seznam Zprávy. Radiožurnálu se nyní podařilo zjistit, u koho peníze z podezřelé akce Dezinfekce skončily. Částka 9 890 000 korun od fotbalového svazu totiž nezůstala na účtu firmy Tymich, ale proudila dál – a to dvěma směry.

Šampion v aerobiku i lidé souzení za vydírání. Kam šly miliony fotbalového svazu? | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Největší část, přesně 4 740 000 korun, dorazila k známému fitness trenérovi, mistru Evropy a světa ve sportovním aerobiku Davidu Hufovi. Konkrétně na účet jeho úklidové firmy 4cleanPrague.

‚Předplatba‘ pro Hufa

Huf informaci potvrdil. „Já jsem prostě získal subdodávku,“ řekl s tím, že s firmou Tymich měl na zakázce spolupracovat. Jenže, jak sám přiznal, práce ve skutečnosti neodvedl. A podle zjištění Radiožurnálu ani nemohl, protože mu v té době chyběly potřebné certifikáty – neměl materiál ani proškolené zaměstnance.

Za co tedy dostal zaplaceno? Huf přišel s nezvyklým vysvětlením, že bezmála pět milionů korun dostal za práce, které měl odvést až někdy v budoucnu.

„Chystalo se zboží, chystali se lidi a školení pro nové pracovníky. To jsou poměrně drahé záležitosti. Takže my jsme se dohodli, že bude nějaká předplatba mezi dvěma obchodními subjekty a řekli jsme si, že budeme pracovat až na další etapě,“ vysvětloval.

O jakou „další etapu“ mělo jít, není úplně jasné. Podle Revizní a kontrolní komise FAČR, která celou zakázku prověřila, totiž firma Tymich mezitím poslala svazu faktury s tím, že už provedla všechny nasmlouvané práce ve všech klubech. I v těch, ve kterých podle kontrolní komise žádná dezinfekce neproběhla.

Čtyři miliony řemeslnické firmě

Druhý proud peněz z dezinfekční fotbalové zakázky mířil od firmy Tymich na účet malé řemeslnické firmy Proparts group zaměřené na topenářské, instalatérské, zednické a malířské práce. Z dokumentu, do kterého měl Radiožurnál možnost nahlédnout, to byly přesně čtyři miliony.

Majitel firmy Tymich Jiří Tymich to nevyvracel. Když se ho redakce zeptala, proč jeho firma poslala skoro pět milionů Hufovi a čtyři miliony Proparts group, odpovědět odmítl a rychle hovor ukončil: „Nebudu se k tomu vyjadřovat, děkuji, na shledanou.“

Komentovat to nechtěl ani majitel Proparts group, řemeslník Pavel Simandl z Klášterce nad Ohří. „Já vám k tomu nebudu vůbec nic povídat. Necháme toho, jo? Já se o žádných věcech, co se týče podnikání, nebavím,“ reagoval podrážděně a rozhovor rázně ukončil.

Zádamského gang Pavel Simandl a Petr Zádamský jsou známí ještě z jiného případu. V minulosti stáli před soudem jako obžalovaní v kauze takzvaného Zádamského gangu. Členové skupiny podle obžaloby vydírali podnikatele na Karlovarsku, chtěli po nich peníze za ochranu a těm, kteří platit nechtěli, ničili provozovny, napadali hosty v jejich podnicích, vyhrožovali likvidací jejich dětí a celých rodin. Údajný šéf skupiny Milan Zádamský podle obžaloby dokonce zavřel jednoho podnikatele do klece se lvem. Nejdůležitějšími pobočníky Zádamského byli podle vyšetřovatelů právě jeho bratr Petr Zádamský a bratranec Pavel Simandl. Soudy je však nakonec kvůli rozporům ve výpovědích svědků zprostily obžaloby.

Do loňského listopadu byl Simandlovým společníkem ve firmě Proparts group jeho bratranec Petr Zádamský. Reportér Radiožurnálu zastihl v domku na okraji malého městečka na Karlovarsku jen jeho manželku.

„Dnes tady není a počítám, že se tady objeví až tak za dva měsíce,“ uvedla s tím, že její manžel je v zahraničí a ani ona s ním není v kontaktu. „A muž by se s vámi vůbec nebavil,“ dodala.

Na dotaz, jestli bylo běžné, aby si firma jejího manžela zadávala reklamu na fotbalovém stadionu, řekla, že „to asi bylo přes pana Simandla“. Firma je podle ní aktuálně nečinná. „Oni tu firmu uspali,“ doplnila.

Dva a půl milionu do Příbrami

Z dokumentů o finančních transakcích vyplývá, že někdo vybral v hotovosti 1,3 milionu korun a dalších 2 420 000 korun šlo na účet fotbalového klubu 1. FK Příbram. Oficiálně mělo jít o platbu za reklamu.

Je ale otázkou, proč by malá řemeslnická firma z pomezí Chomutovska a Karlovarska utrácela dva a půl milionu korun za reklamu ve 150 kilometrů vzdálené Příbrami. Navíc když v minulosti podle dvou posledních účetních závěrek hospodařila se stotisícovým ziskem nebo i půlmilionovou ztrátou. Ani to ale nechtěl Simandl komentovat.

Prezident příbramského klubu Jaroslav Starka na dotaz Radiožurnálu nejprve tvrdil, že o ničem neví. „Vůbec nevím, o čem mluvíte. Nevím, co jsme dostali. To máte větší přehled než já,“ řekl. Slíbil ale, že zjistí, za co klub peníze dostal.

Fotbalová asociace platila Miroslavu Peltovi soukromé lety, bere přitom od státu stamilionové dotace Číst článek

Ve smluvenou dobu ani v dalších dnech už ale mobil nebral a na dotazy nereagoval. Mluvčí klubu Tomáš Větrovský pak poslal jen SMS: „Klub se nebude vyjadřovat.“

Že mohlo jít o peníze z akce Dezinfekce, naznačuje zajímavá okolnost. Když nakonec fotbalová asociace rozhodla o tom, že firma Tymich má většinu inkasovaných peněz ze zakázky na dezinfekci vrátit, klub 1. FK Příbram poslal peníze zpět společnosti Proparts group. Ta pak částku poslala firmě Tymich, kde se sešly peníze i od Davida Hufa. A vše následně putovalo zpátky na účet FAČR.

Případ přesto nekončí, zabývají se jím detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. „Náš útvar se případem zabývá. Je v procesním stadiu prověřování, tedy není zahájeno stíhání proti konkrétní osobě. Více informací nemohu poskytnout,“ potvrdil mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej.

Když podniká rodina a přátelé

Radiožurnál zjistil, že zakázku a peníze z akce si dělila skupina lidí, které pojí příbuzenské nebo kamarádské vztahy. Zakázku s fotbalovou asociací domlouval zápasník MMA a fitness trenér Pavel Simandl mladší. Ten je totiž zetěm Jiřího Tymicha ze stejnojmenné firmy, která zakázku dostala.

Tymich stěžejní roli svého zetě potvrdil serveru Seznam Zprávy: „To můj zeťák, který začíná podnikat. On jednal. Dal jsem mu volnou ruku, chce v tomto oboru podnikat, jedná a získává zakázky… To je pražská záležitost, já jsem u sebe v Jablonci. On měl plnou moc, aby jednal.“

Sekretář fotbalové asociace si před odchodem vyjednal u bývalého vedení zlatý padák za milion Číst článek

Zápasník Simandl je zároveň synem majitele Proparts group Pavla Simandla staršího. Právě ten objížděl kluby a dezinfikoval útroby stadionů, jak Radiožurnálu potvrdil tehdejší předseda kontrolní komise FAČR Zdeněk Šimek.

Fitness trenér David Huf přiznal, že také on se dostal k zakázce přes Pavla Simandla mladšího. „Je to můj bývalý kolega z fitnessu, znali jsme se jako trenéři, jenže přišla covidová doba, kdy trenéři měli té práce mnohem míň. Bavili jsme se, co kdo dělá: já, že mám ‚úklidovku‘, on, že dělá s tchánem. Tam vznikl nápad si vypomoct,“ popsal.

Pavel Simandl mladší nechtěl své aktivity v kauze Dezinfekce komentovat. „Já mám tady k tomu ještě nějaké věci, ale nechci se k tomu vracet. Vůbec nějaké spojování mě s tím, prostě nechci, nemám vůbec potřebu. Myslím, že všechno důležité bylo řečeno a takhle bych to asi ukončil,“ řekl. Po poznámce, že právě on je důležitou postavou celého případu, reagoval: „Vy jste neodbytný, ale já už budu končit.“ A zavěsil.

Další otázky Radiožurnálu zaslané v SMS – proč se na údajné subdodávce dohodl s firmou 4cleanPrague, ačkoli neměla potřebná osvědčení, jak se vůbec k zakázce FAČR dostal, a proč firma posílala fotbalové asociaci k proplacení i faktury za práci, kterou podle kontrolní komise neodvedla – nechal bez odpovědi.

Strach z Berbra

Za FAČR byl klíčovým aktérem v kauze Dezinfekce tehdejší místopředseda výkonného výboru fotbalové asociace Roman Berbr. Ten byl v říjnu 2020 zatčen a obviněn v souvislosti s jiným případem. Podle Revizní a kontrolní komise právě on inicioval celý projekt Dezinfekce a spolu s tehdejším předsedou výkonného výboru FAČR Martinem Malíkem v červnu 2020 podepsali smlouvu s firmou Tymich.

Proč právě s ní, není jasné. Svaz nechce nic kolem případu komentovat a odkazuje na policejní prověřování. „Vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení v kauze Dezinfekce se samozřejmě nemůžeme k celé věci nijak dále vyjadřovat,“ řekl mluvčí FAČR Michal Jurman.

„Příklad tohoto projektu svědčí o tlaku a jisté míře svévole jednoho funkcionáře, jemu naprosté oddanosti některých pracovníků a neschopnosti (slabosti) jiných se mu postavit a řádně plnit své pracovní povinnosti a dodržovat vnitřní předpisy FAČR“ ze zprávy Revizní a kontrolní komise FAČR

Kontrolní komise už během svého šetření upozorňovala na nedostatek dokumentů. „Žádná e-mailová komunikace, žádné podklady k hodnocení nabídek,“ poukazuje komise ve své zprávě, kterou má Radiožurnál k dispozici. Přípravu celého projektu komise označuje za neprofesionální a diletantskou.

„Příklad tohoto projektu svědčí o tlaku a jisté míře svévole jednoho funkcionáře, jemu naprosté oddanosti některých pracovníků a neschopnosti (slabosti) jiných se mu postavit a řádně plnit své pracovní povinnosti a dodržovat vnitřní předpisy FAČR,“ konstatuje komise ve své zprávě.

„Přesto, že se z lidského hlediska dá pochopit obava a strach některých z nich z místopředsedy výkonného výboru (Romana Berbra, pozn. red.), zejména u vedoucích pracovníků to komise považuje za nepřijatelné a neomluvitelné!“

Martin Malík i Roman Berbr žádost Radiožurnálu o rozhovor odmítli.

Šatny větší než hřiště

Na podezřelou zakázku narazila v roce 2020 právě Revizní a kontrolní komise FAČR, když prověřovala hospodaření svazu za ten rok. Na smlouvě komisi zaujal obrovský prostor, který měla firma Tymich vydezinfikovat: 2 700 000 metrů krychlových vnitřních prostor 90 klubů, sportovních akademií, sportovních center a středisek mládeže.

Komise došla prostým výpočtem k přesvědčení, že takový objem je značně přemrštěný. Na každý klub by totiž připadala plocha větší než celé fotbalové hřiště. Kde se vzal objem 2 700 000 metrů krychlových?

„Zjistili jsme, že pravděpodobně byla idea, že budou dělat všechny stadiony a potom někdo opomněl, nebo úmyslně ponechal ten původní parametr,“ řekl předseda komise Marek Hájek. Jinými slovy taková kubatura odpovídala vydezinfikování všech zhruba tří tisíc klubů v Česku.

Přeprava zpěváka z Irska do Prahy za milion? Podle Pelty dobrá investice do zvýšení prestiže českého fotbalu Číst článek

Tomu odpovídala i běžná cena za dezinfekci – zhruba 3,5 koruny na metr krychlový, tedy celkem skoro 10 milionů. V konečné smlouvě zůstala původní kubatura i cena, ale razantně se snížil počet klubů.

Komise ale zjistila, že ani zúžený seznam 90 klubů nebyl v pořádku. Na seznam se totiž dostala organizace, která nemá statut sportovního střediska mládeže, a druhá, která nemá žádné mládežnické členy.

Ani to ale není vše. Firma Tymich podle komise vydezinfikovala od 2. července 2020 do 7. srpna 2020 jen 41 stadionů, účtovala si ale práce ve všech 90. „Zhotovitel fakturoval i za neuskutečněná plnění a FAČR vše v plném rozsahu uhradila,“ stojí ve zprávě.

Fotbalová asociace přitom patří k největším neziskovým organizacím v Česku, na dotacích od státu dostává až půl miliardy korun ročně. Zbytek rozpočtu tvoří příspěvky z UEFA a FIFA a vlastní příjmy, které zahrnují příspěvky od více než 300 tisíc registrovaných fotbalistů a fotbalistek.

Komise: platby rychlé, kontrola žádná

Ačkoli splatnost faktur byla podle smlouvy sjednaná na 60 dnů, podle komise byly faktury na pokyn finančního ředitele Libora Kabelky hrazeny mnohem dříve.

„Prakticky okamžitě po jejich registraci a v některých případech i před započetím schvalování,“ píše komise ve zprávě. Faktury podle komise schvalovali ředitel Kabelka a předseda FAČR Malík, aniž by údaje na nich kontrolovali. Proto podle komise nezjistili, že na fakturách je uveden vyšší počet vydezinfikovaných stadionů, než kolik jich bylo opravdu vyčištěno. Oba podle komise selhali. A nejen oni.

„Naprosto selhal vnitřní kontrolní systém FAČR,“ zdůrazňuje komise. Konstatuje přitom, že „vysoká aktivita a rychlost až překotnost je zřetelná při uzavření kontraktu a úhradách faktur, ostatní činnosti naopak vykazují liknavost a nezájem zainteresovaných“.

„Je zřejmé, že bylo postupováno proti předpisům FAČR a komise nemůže vyloučit ani záměr vyvést prostředky z FAČR,“ stojí ve zprávě.

Když se o zakázku začala v říjnu 2020 zajímat kontrolní komise, vedení FAČR vytáhlo několik dodatků k původní smlouvě, podle nichž firma mohla dezinfikovat až do jara 2021. Svaz ale nakonec nařídil, aby firma Tymich vrátila zhruba 6,8 milionu a ještě zaplatila pokutu 2,4 milionu. Podle předsedy komise Marka Hájka to firma udělala, zbylo jí nakonec jen necelých 700 tisíc.