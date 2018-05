Fotbalová asociace rozdělila bez jasných pravidel 100 milionů. Z krajů dostaly nejvíc Peltův a Berbrův

Fotbalová asociace rozdělovala přes sto milionů korun z takzvaných loterií za rok 2016 podle nejasných pravidel. Šlo o peníze, které měly jít zejména na mládežnický sport. Radiožurnálu se podařilo z utajovaných dokumentů fotbalové asociace zjistit, kam peníze šly. Rekordní sumu - ve srovnání s podobnými celky - získal vesnický fotbalový klub Osvětimany, kde působí i hradní kancléř Vratislav Mynář. Praha 5:59 28. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Pelta v době, kdy šéfoval Fotbalové asociaci České republiky. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Fotbalový klub Osvětimany dal ono sobotní květnové odpoledne svému soupeři už osmý gól a bylo jasné, že už zápas vyhraje.

Nebodoval jen v počtu branek, ale i peněz, které k němu doputovaly od Fotbalové asociace České republiky (FAČR).

Z takzvaných peněz z loterií za rok 2016 získal nejdříve půl milionu a pak ještě dalších 300 tisíc.

„Já nevím. To se musíte zeptat toho, kdo to rozděloval. Já se sem chodím poveselit za panem jednatelem za starostou,“ odráží dotazy Radiožurnálu hradní kancléř Vratislav Mynář. Odmítá, že by hrál roli fakt, že podle obchodního rejstříku sedí ve výkonném výboru TJ Osvětimany.

Z dokumentů fotbalové asociace vyplývá, že ostatní kluby, jež hrají na výkonnostní úrovni Osvětiman, rozhodně takové štěstí neměly. Peníze jich dostalo jen několik a řádově šlo o desítky tisíc korun. Pro celky z šesté nejvyšší fotbalové soutěže v Česku je to hodně peněz.

Ze 14 krajských fotbalových svazů putovaly nejvyšší sumy do dvou z nich. Jednomu šéfuje vlivný zákulisní hráč Roman Berbr, druhému tehdejší vládce fotbalu Miroslav Pelta.

„Pro nás jsou to minimálně dva roční rozpočty, a to si myslíme, že máme docela slušný rozpočet,“ vypočítává pro Radiožurnál například Josef Jandouš z fotbalového klubu Nedachlebice, jenž s Osvětimany nakonec prohrál 10:2.

Podle Otakara Berky, místopředsedy TJ Osvětimany a zároveň starosty obce, měly Osvětimany prostě jen štěstí.

„Nevím, kdo co dostává. Já to nesleduju jak vy. My jsme dali žádost a peníze musíme řádně vyúčtovat. A to děláme. Vy všichni hledáte pořád jen něco na Mynáře. Mynář je normální občan,“ rozčiluje se starosta.

Porcování 100 milionů

Fotbalová asociace rozdělovala peníze z loterií za rok 2016 v době, kdy jí šéfoval Miroslav Pelta.

Bylo to naposledy, kdy mělo vedení fotbalu přímý vliv na to, kam finance poputují. Od roku 2017 totiž příjmy z loterií plynou přímo do státního rozpočtu a peníze na sport rozděluje ministerstvo školství.

Peníze z loterií Od roku 2014 mohli provozovatelé loterií a kurzových sázek věnovat až 25 procent z takzvané „loterijní daně“ na sport prostřednictvím Českého olympijského výboru (ČOV). Za rok 2016 odvedlo celkem 11 loterijních společností 659,4 milionu Kč. Nejvíce peněz z této sumy získávala Fotbalová asociace ČR, a to plných 31 procent (část FAČR použila na vlastní aktivity, část přerozdělila hlavně mezi jednotlivé krajské svazy, kluby, nadace a spolky). Od roku 2017 ČOV o možnost přerozdělovat peníze přišel. Příjmy z loterií plynou přímo do státního rozpočtu a peníze na sport rozděluje ministerstvo školství.

Celkem tehdy vedení fotbalové asociace „porcovalo“ sto milionů korun. Měly jít především klubům na výchovu mládeže, případně jednotlivým nadacím a spolkům. Podle jakého klíče se balík rozděloval, vedení FAČR tají.

„Pokud jde o konkrétní mechanismy rozdělování všech finančních prostředků, včetně těchto ‚loterijních peněz‘, je potřeba opětovně konstatovat, že FAČR je stále obviněná jako právnická osoba, když orgány činné v trestním řízení prověřují mimo jiné i mechanismy rozdělování finančních prostředků v naší asociaci. Na doporučení našich právních zástupců FAČR, kteří nás obhajují v trestním řízení, nebudeme tuto konkrétní věc nijak detailněji komentovat,“ uvedl pouze mluvčí svazu Michal Jurman.

Někteří členové výkonného výboru ale pod příslibem anonymity popsali, jak takové „porcování“ v podání fotbalových funkcionářů probíhalo.

Každý z 11 členů výkonného výboru dostal určitou sumu, kterou mohl libovolně poslat klubům a svazům. Žádná oficiální pravidla prý neexistovala.

Nejmarkantnější rozdíly jsou v částkách, které dostaly jednotlivé krajské fotbalové svazy.

Nic nedávali, zní z klubů

Na miliony z loterií dosáhly celkem tři krajské svazy a všechny mají ve vedení, tedy ve výkonném výboru, svého zástupce.

Na nejvíc peněz si - ve srovnání s ostatními kraji - podle dokumentů přišel Plzeňský krajský fotbalový svaz, který vede vlivný zákulisní hráč Roman Berbr. V několika etapách získal celkem kolem šesti milionů korun.

Berbr je zároveň místopředsedou výkonného výboru fotbalové asociace, která o penězích rozhodovala. Ani on se ale o rozdělování peněz nechtěl bavit. Radiožurnálu poslal jen stručnou sms zprávu, že peníze šly na „zajištění mistrovství Evropy žen a na rekonstrukci stadionu Přeštice a Domažlice“.

Jenže vysvětlení neodpovídá faktům. „Plzeňský krajský fotbalový svaz s rekonstrukcí nemá nic společného. Nepřispíval nic,“ potvrzuje šéf fotbalového oddílu Přeštice Martin Knopf.

„Určitě nic nedávali,“ dodává Jiří Pojar z domažlického fotbalového klubu. Kam peníze nakonec šly, tak není vůbec jasné.

Kromě Plzně nepřišel zkrátka ani Liberecký krajský svaz, v jehož čele stojí Miroslav Pelta, bývalý šéf českého fotbalu, který ale rezignoval poté, co ho policie obvinila kvůli podvodům s dotacemi pro sport.

Liberecký svaz dostal 2,09 milionu korun. „Nezlobte se. Já jsem stíhaný a po dohodě s právníky nebudu nic komentovat do doby, než bude věc vyřešena,“ odmítl Pelta dotazy Radiožurnálu.

,Šokující informace‘

Milion šest set tisíc dostal i Pražský krajský fotbalový svaz, kterému šéfuje Dušan Svoboda. Ten je zároveň členem výkoného výboru fotbalové asociace. To, podle jakých pravidel peníze výkonný výbor rozděloval, nechce komentovat. Praha podle něj dostala takovou částku kvůli tomu, že je oproti ostatním znevýhodněna.

„Praha má specifické postavení a nemá pod sebou žádné okresy. V rámci FAČR dostávají jak jednotlivé kraje, tak právě i okresy prostředky na svoji činnost, PFS je vsak v tomto znevýhodněn,“ říká Svoboda.

Ostatní krajské svazy dostaly řádově stovky tisíc. Třeba Jihočeský krajský fotbal dostal 150 tisíc, Moravskoslezský 150 tisíc, Olomoucký 110 tisíc a Pardubický 90 tisíc.

Jeden z šéfů krajů říká, že je postup vedení českého fotbalu neuvěřitelný. Jeho jméno Radiožurnál zná, na jeho přání ho ale nebude uvádět.

„Samozřejmě mi to vadí. To bylo za pana Pelty. Jsem už dlouho ve funkci, ale co se dělo s loterijníma penězma, to jsem ještě nezažil. Je to na základě kontaktů, dobrých vztahů, ale není to transparentní, to je fakt,“ líčí jeden z předsedů.

„Pro mě je to šokující informace,“ říká šéf jihočeského fotbalu Jan Jílek. „Já ty sumy od vás slyším poprvé. A řeknu to na rovinu: my tady obtočíme každou korunu a pak se dozvíte, že některé kraje mají takhle nafouknutej polštář,“ rozčiluje se Jílek, který si chce s ostatními předsedy svazů promluvit, aby jim vedení asociace rozpory vysvětlilo.