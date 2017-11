Fotbaloví fanoušci v tramvaji napadli programátora původem z Afriky. Většina lidí mu odmítla pomoct

Pražští policisté zadrželi v sobotu skupinu fanoušků fotbalové Sigmy Olomouc. Podezřívají je z napadení šestatřicetiletého muže původem ze západní Afriky kvůli barvě pleti. Napadený muž, který v Praze žije deset let a pracuje jako programátor v nadnárodní firmě, musel být ošetřen v nemocnici. Praha 12:39 9. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šály fanoušků SK Sigma Olomouc | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Fanoušci přistoupili na I. P. Pavlova do tramvaje, ve které muž seděl. Nejprve ho prý uráželi slovně, házeli po něm citrony a poté ho napadli pěstmi, strhli ho ze sedačky a kopali do něj, informuje server Aktuálně.cz. Vystoupili u stadionu fotbalových Bohemians. Napadený muž si stěžuje na to, že mu v tramvaji nikdo nepomohl, po incidentu musel použít tlačítko nouzového zastavení a požádat řidičku tramvaje, aby zavolala záchranáře a policisty.

Policisté ho po ošetření v nemocnici převezli na místní oddělení, kde mu ukázali záznamy fanoušků z tribuny ze zápasu, který se právě konal. "Asi sedm jsem jich poznal a policisté je zadrželi ještě v průběhu zápasu," řekl muž serveru. Dodal, že ho v tramvaji odmítla i většina lidí, které požádal o svědectví.

"Všichni zadržení muži skončili na policejním oddělení a kriminalisté na případu nyní pracují pro podezření ze spáchání trestných činů hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, výtržnictví a ublížení na zdraví," řekl serveru policejní mluvčí Jan Daněk. Další informace zatím policie kvůli vyšetřování nezveřejní.