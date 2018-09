Žena odsouzená za nenávistný komentář pod fotkou prvňáků přijala podmínku a pokutu

Žena odsouzená za nenávistný komentář pod fotkou teplických prvňáků svůj trest přijala. Informovala o tom na svém webu Česká televize. Soud ji uložil pokutu 20 tisíc a podmínku na rok a půl. Soud uznal ženu vinou z trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Praha 17:14 25. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotka žáků první třídy na Základní škole Plynárenská v Teplicích, která vyvolala řadu nenávistných reakcí na sociálních sítích. | Foto: Zdeněk Traxler | Zdroj: Deník

Odsouzená s vyměřeným trestem souhlasila, čímž původní trestní příkaz nabyl právní moci. Pokud by však ona nebo žalobce výši trestu odmítla, rozhodnutí soudu by se zrušilo a řízení by pokračovalo, napsala ČT.

Podle státního zástupce Ondřeje Wendlera je důležité samotné uznání viny obžalované. Trest má varovat lidi před podobným chováním na internetu a není třeba z něj dělat exemplární případ, sdělil České televize Wendler.

Šestadvacetiletá žena z Tachova se dle obžaloby připojila k nenávistným vzkazům pod fotografií prvňáků z teplické ZŠ Plynárenská, kterou zveřejnil Deník. Ve svém komentáři napsala slovo „rovnou“ a k němu přidala obrázek pistole.

Policie její případ původně odložila s tím, že se jedná o přestupek. Poté, co se do věci vložil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, se vyšetřovatelé k případu vrátili a dovedli jej k podání obžaloby.