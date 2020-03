OBRAZEM: Do Česka dorazila dodávka respirátorů z Číny. Vítali ji Babiš, Hamáček a Schillerová

Dovezený materiál podle Hamáčka poputuje hlavně do nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. „Jde o model respirátoru FFP2, který momentálně nejvíc chybí,“ uvedl. Ještě v pátek budou převezeny do centrálního skladu do Pardubic a následně rozvezeny do krajů.

V sobotu by čínská společnost China Eastern měla přivézt dalších sedm milionů roušek, následně pak obří letoun Ruslan, který si stát zapůjčil na Ukrajině, více než 100 tun roušek, respirátorů a testů na koronavirus nového typu.

Dodávku Ruslana označil Hamáček za klíčovou, letoun pojme 1000 metrů krychlových materiálu, řekl.

