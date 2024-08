Franchetti vinen. Uprchlý Rus má za účast na anexi Krymu strávit pět let ve vězení

Městský soud v Praze odsoudil Alexandra Franchettiho, ruského občana, který dříve pobýval v Česku, k pětiletému vězení. Podle soudkyně Pavly Hájkové se podařilo prokázat, že v roce 2014 založil na Krymu ozbrojenou skupinu, se kterou se podílel na anexi poloostrova. Rus byl souzený v nepřítomnosti, protože využil příležitosti a po zprošťujícím verdiktu v roce 2022 odcestoval z republiky zpět do Ruska. Aktualizujeme Praha 14:43 7. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexandr Franchetti před soudem v roce 2021, po zprošťujícím verdiktu utekl do Ruska | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Spáchal zločin účasti na organizované zločinecké skupině a za to se odsuzuje k trestu odnětí svobody v délce pěti roků ve věznici s ostrahou,“ vynesla soudkyně Pavla Hájková verdikt nad Alexandrem Franchettim.

Podle ní se podařilo prokázat, že žalovaný trestný čin Rus skutečně spáchal. Jeho obhajobu, která tvrdila, že nemohl být na Ukrajině v inkriminovanou dobu přítomný, protože byl v Česku na operaci se zuby, označila soudkyně za účelovou a v rozporu s řadou předložených důkazů.

Jmenovala například jeho fotografie v uniformě s medailí za anexi Krymu či rozhovor, který sám poskytl a ve kterém svou účast na ruské anexi poloostrova popsal.

Franchettimu hrozil až patnáctiletý trest vězení, ten by byl ale podle soudkyně Hájkové nepřiměřeně přísný, protože Rus nebyl v minulosti trestán. Stejně tak by bylo nepřiměřeně přísné i žalobcem Martinem Bílým požadované doživotní vyhoštění z České republiky. Namísto toho je Franchetti vyhoštěný z Česka na dobu deseti let.

Šéf ozbrojené skupiny

Městský soud v Praze vynesl rozsudek v celé kauze již podruhé. První verdikt z roku 2022, který Franchettiho zprostil obžaloby pro nedostatek důkazů, zrušil loni v květnu vrchní soud. A nařídil nové projednání.

Franchetti, který pobýval trvale v Česku, podle soudu v únoru 2014 v rozporu s ukrajinskou ústavou založil u krymského Sevastopolu nezákonné ozbrojené uskupení Sevastopolská obrana. Její součástí byla i dvanáctičlenná skupina Severní vítr, kterou sám financoval a vedl.

S jejich pomocí prováděl na Krymu diverzní akce „včetně ozbrojených útoků vůči ukrajinským vládním silám, ukrajinskému obyvatelstvu a kritické infrastruktuře“. A tím podle soudu přispěl k „protiprávní anexi Autonomní republiky Krym a města Sevastopolu Ruskou federací“.

S obžalobou nesouhlasil

Franchetti s obžalobou od počátku nesouhlasil. Ve své výpovědi uvedl, že v průběhu anexe Krymu pouze hlídal v lese s dalšími civilisty, aby pomohl ochránit obyvatele v okolí Sevastopolu. Do oblasti podle svých slov navíc přijel až v době, kdy už anexe probíhala, chtěl prý kvůli nebezpečí válečného konfliktu ochránit svou rodinu a majetek.

Jenže jak už v roce 2019 informoval server iROZHLAS.cz, Franchetti ve skutečnosti dorazil do Sevastopolu dva dny před anexí. Rus to ostatně přiznává ve svém rozhovoru s ruskou novinářkou, který vedl v září 2014. V něm opakovaně potvrzuje, že do Sevastopolu dorazil 25. února 2014, ruští vojáci se na Krymu objevili až 27. února.

Alexandr Franchetti se v Praze živil jako fitness trenér | Zdroj: reprofoto, veřejná facebooková stránka Alexandr Franchetti

Česká policie ho zadržela na základě ukrajinského zatykače v září 2021 přímo na letišti Václava Havla v Praze. Po jeho zadržení rozhodovaly soudy o jeho vydání na Ukrajinu. Ačkoliv městský soud tuto možnost nejprve připustil, usnesení nakonec zrušil vrchní soud. Krátce po první rozhodnutí o vydání totiž Rusko napadlo Ukrajinu a podle soudce tak reálně hrozilo porušení Franchettiho lidských práv.

Po tomto rozhodnutí vrchního soudu byl sice Franchetti propuštěn z české předběžné vazby, na svobodu se ale nedostal. Okamžitě ho totiž zadržela Národní centrála proti organizovanému zločinu a sama jej pro účast na anexi Krymu obvinila.

Muže následně umístila do vyšetřovací vazby. V srpnu 2022 potom Vrchní státní zastupitelství muže obžalovalo. V říjnu 2022 padl ve věci zmíněný nepravomocný zprošťující rozsudek, Franchetti následně využil příležitosti a ze země odcestoval do Ruska.