Dostane tajnou zprávu a běží s tím do soukromé televize, kritizuje Bublan Zemanovo vyjádření o Novičoku

Výroky prezidenta Miloše Zemana o jedu Novičok by se mohl zabývat Národní bezpečnostní úřad. Hlava státu totiž vycházela z tajných informací. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz to řekl senátor a bývalý ministr vnitra František Bublan (za ČSSD). Bezpečnostní úřad ale na dotaz uvedl, že prezidenta republiky nelze po dobu jeho mandátu šetřit pro trestný čin ani přestupek. Praha 6:00 5. května 2018

František Bublan (ČSSD) | Foto: Vendula Uhlíková

Může prezident veřejně sdělovat či citovat informace, které získá od tajných služeb?

Podle mého soudu to Miloš Zeman pokazil už na počátku. Tím, že to zadání (prověřit, zdali se v Česku objevil jed Novičok; pozn. red.) udělal veřejné. Tím pádem už předem tu službu odhalil, co asi bude dělat, kde bude zkoumat nebo šetřit. To se nedělá. Tajná služba je od toho, aby se úkolovala tajně, to není pro veřejnost.

A samotný konec, kdy prezident závěry tajných služeb prezentoval v televizi?

To je to samé. Ta zpráva byla pro něho, byla v nějakém stupni utajení (vyhrazené; pozn. red.) a je to pro jeho informaci. (Prezident) mohl maximálně na veřejnosti říct, že zprávu dostal, a to je asi tak všechno. Ale vykládat to na televizní stanici...

Navíc nikdo nezná obsah té zprávy, tak nevíme, co z toho je pravda, co není pravda. Zpráva byla určitě širší a tohle je strašně zavádějící. Budí to dojem, že je to pouze vyjádření, které nahrává Kremlu a ruskému režimu, který se toho pochopitelně hned chopil a britské šetření zpochybňuje (více si můžete přečíst ZDE).

A s tímto názorem se ztotožňujete?

Jistě, já se k tomu přikláním. Navíc pokud je pravda, že se tady (jed Novičok) pouze analyzoval, zkoumal, nikoli že by se vyráběl, tak to nenahrává ničemu.

Zpráva BIS není podle prezidenta klasifikována jako přísně tajná, tajná, nebo ani jako důvěrná. „Takže z ní s příslušnou opatrností můžeme občas citovat,“ prohlásil Zeman.

Kdo by nyní mohl prošetřit, zdali došlo k úniku utajovaných informací?

Možná by se tím měl zabývat Národní bezpečnostní úřad, protože prezident je příjemce zpravodajských informací a pokud bude dělat to, že když dostane zprávu, tak s tím poběží do soukromé televize, to je špatně.

Prezident v této souvislosti uvedl, že ze zprávy tajných služeb, která je ve „vyhrazeném“ režimu, „může občas citovat“. Tohle tvrzení platí?

Mohl by třeba říct „potvrdilo se – nepotvrdilo se“, mohl to zhodnotit obecně. Ale vyloženě citovat i ten typ Novičoku, to by neměl. To by určitě neměl.

Co na to Národní bezpečnostní úřad Server iROZHLAS.cz se s dotazem, zdali se bude výroky prezidenta Zemana zabývat, obrátil na Národní bezpečnostní úřad. Náměstkyně ředitele Zdeňka Jůzlová uvedla, že úřad zkoumá mimo jiné i přípustnost vedení přestupkového řízení. „Podle článku 65 odstavce 1 Ústavy platí, že prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. Na základě tohoto ustanovení Ústavy tak nelze s prezidentem republiky vést jakékoli přestupkové řízení a přestupkové řízení podle zákona o ochraně utajovaných informací pak není výjimkou,“ uvedla pro Jůzlová pro server iROZHLAS.cz.

A tím by se už podle vás měl bezpečnostní úřad zabývat?

To už je vyloženě jednotlivý obsah, nějaká jednotlivost. Nikde není uvedeno, že když je něco vyhrazené, že se z toho může třeba jedna věta říct a druhá ne. To je nesmysl. Každopádně by měl (prezident) zásadně vystupovat v zájmu České republiky. Měl by říct, že dostal zprávu, a podle té České republika není původcem tohoto jedu nebo není zdrojem toho, co se stalo ve Velké Británii. Aby stál za Českou republikou a ne za Kremlem.

Národní bezpečnostní úřad by tedy v tomto případě mohl teoreticky řešit, jestli došlo k porušení zákona, tedy vyzrazení utajované informace?

Je to k ničemu, protože prezident nemá prověrku, on ji má ze zákona. Bylo by to jen konstatování. Spíš si myslím, že by to byl takový signál vůči zpravodajským službám, aby panu prezidentovi žádné informace neposílali.

Tuto věc by měl prezident konzultovat s vládou, protože tajné služby spadají pod vládu nebo pod jednotlivé ministry. Měl by si stanovit postup a potom třeba vydat prohlášení. Po konzultaci s vládou by toto určitě neřekl, protože by mu nikdo nedal kladné stanovisko, aby se to takhle ventilovalo ven.

Utajované informace v ohrožení? Exředitel Bezpečnostní informační služby Jiří Růžek ve vysílání Českého rozhlasu Plus uvedl, že Národní bezpečnostní úřad je garantem a strážcem utajovaných skutečností. „Nevím, jestli pan prezident citoval přesně. Každopádně to bývá tak, že z utajovaných zpráv se dá udělat jakýsi derivát, a ten se může prezentovat veřejnosti. Tak to bývá zvykem v demokratických státech,“ uvedl Růžek. Jedině bezpečnostní úřad podle něj může konstatovat, že dotyčná osoba spáchala trestný čin a ohrozila utajovanou skutečnost. V prozrazování tajných informací vidí problém bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. „Bylo by nutné ověřit, co bylo skutečně utajované, a co se mohlo zveřejnit,“ řekl. Dodal, že jak vojenské zpravodajství, tak Bezpečnostní informační služba své zprávy pro prezidenta označily za tajné. „V případně BIS šlo o nízký stupeň utajení, ale ani při takovém stupni není možné citovat obsah té zprávy,“ uvedl pro ČTK.