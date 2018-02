Valenta o rok a půl chybějícím Čubovi: Vyslal signál, že by už v březnu přišel do Senátu

Rok a půl chybějící František Čuba (SPO) pravděpodobně dorazí v březnu na jednání horní komory Parlamentu. Po schůzce se zlínským senátorem to pro server iROZHLAS.cz řekl jeho kolega Ivo Valenta (Strana soukromníků). Ten se s Čubou za poslední zhruba týden viděl hned dvakrát. „Chce se vrátit,“ reprodukoval slova svého kolegy. Praha 6:00 6. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít František Čuba (vlevo) a Ivo Valenta. | Foto: Český rozhlas | Zdroj: Český rozhlas

Naposledy byl bývalý ředitel slušovického JZD a strůjce takzvaného slušovického zázraku František Čuba v Senátu v srpnu roku 2016. Poté, co byl na operaci trávicího traktu, se už v horní komoře neukázal.

S Čubou se hned dvakrát za posledních pár dnů viděl jeho slovácký kolega Ivo Valenta. Ten je po setkání optimistický.

„Oproti tomu, co bylo před několika měsíci, je to daleko lepší. Pan Čuba už na tom byl velmi dobře,“ zhodnotil víkendové setkání ve svém hotelu ve Velkých Karlovicích. Podle Valenty si s Čubou povídali asi hodinu, a to zejména o regionálních problémech. Kolegův zdravotní stav popsal Valenta jako „v pohodě“ a Čubovi to prý „myslí“.

Návrat v březnu

Čuba už kvůli své dlouhodobé nepřítomnosti obdržel od Milana Štěcha (ČSSD) dva dopisy, ve kterých ho šéf Senátu vyzývá k rezignaci. I přes svou absenci po operaci trávicího traktu totiž zákonodárce dál pobíral celý plat včetně náhrad, a to i těch cestovních. Platu se vzdal až po kritice vedení Senátu (více si můžete přečíst ZDE).

Čuba už nemluví ani se šéfem Štěchem.

Jenže na poslední dopis, který Štěch Čubovi poslal zkraje letošního roku, zlínský senátor zatím nereagoval.

K tomu má ale podle Valenty důvod. „Nahlédl jsem do té korespondence. Pochopil jsem z toho, z té dikce dopisu od pana předsedy Senátu, že nebyla očekávána odpověď, ale spíš nějaký krok. Já jsem z dopisu moc nepochopil, že by se na něj mělo odepsat,“ popsal Valenta pro server iROZHLAS.cz.

„Spíš tam byla dikce, doporučený krok, že po roce a půl by měl odstoupit,“ popsal Valenta s tím, že Čuba se k rezignaci ale nechystá. Jeho zdravotní stav je prý lepší a vypadá to, že už se brzy na jednání horní komory opět ukáže.

„V březnu se chce vrátit, chce přijít do Senátu. Pan docent vyslal signál, že v březnu by už přišel. Teď v únoru to ještě není úplně pravděpodobné,“ doplnil Valenta s tím, že Štěchovi Čuba nakonec na dopis přece jen odpoví.

Obavy šéfa Senátu

Minulý týden totiž šéf horní komory Štěch pro server iROZHLAS.cz uvedl, že se bojí, zdali je Čuba ještě schopen komunikovat. Odpovědět je podle jeho mínění slušnost.

„Byl by tam podpis pana Čuby. Aspoň bych viděl, že komunikuje. Takhle nevím, jestli vůbec komunikuje, jestli o tom dopise ví, jestli je schopen na něj odpovědět. Je to stav, který jsem nikdy nikde nepoznal," řekl Štěch.

Čubův asistent Milan Frnka dlouhodobě tvrdí, že senátor se sice nemůže prozatím zúčastňovat jednání v Praze, v regionální kanceláři je prý ale každý den. Úřaduje tam zhruba od devíti ráno do jedné hodiny odpoledne a zabývá se podněty občanů ze svého obvodu.

Za posledního čtvrt roku jich podle Frnky obdržel zhruba sto.