Zemřel politik a bývalý předseda JZD Slušovice František Čuba

Ve sporu o ministra kultury se hraje o to, kdo po Hamáčkovi převezme ČSSD, tvrdí Paroubek

ČSSD by podle Paroubka neměla odcházet z vlády – v opozici by se prý stala bezvýznamnou stranou –, ale měla by navrhnout vhodnějšího kandidáta a jednat.