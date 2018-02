Čuba už nemluví ani se šéfem Štěchem. 'Mám obavy, jestli je ještě schopen komunikovat,' říká předseda Senátu

„Před časem jsem sondoval, jestli by bylo možné ho navštívit. Bylo mi sděleno, že je to dosti nepravděpodobné. Takže abych se vnucoval do rodiny, nebo kde se pan Čuba nachází, nevím, jestli je v nějakém zařízení nebo doma u rodiny. Člověk má vykonávat mandát osobně. A já mám obavu, že ho ve své podstatě nevykonává.“

předseda Senátu Milan Štěch