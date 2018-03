Čuba i nadále úřaduje v senátní kanceláři. Na regionu mu záleží, tvrdí jeho exkolega Valenta

Na funkci v horní komoře rezignoval k poslednímu únoru, přesto se František Čuba (SPO) i nadále objevuje ve své - nyní už bývalé - kanceláři. Tvrdí to alespoň senátor Ivo Valenta (za Soukromníky), který Čubovu kancelář převzal a začal ji platit ze svých peněz. K dispozici je zlínským občanům údajně i Čubův bývalý asistent Milan Frnka. Oba dva bez nároku na honorář. Praha 18:30 30. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exsenátor František Čuba a senátor Ivo Valenta. | Foto: Český rozhlas | Zdroj: Český rozhlas

František Čuba rezignoval na post v horní komoře Parlamentu kvůli „tlakům“ a „nepříjemným útokům“(více si můžete přečíst ZDE).

Práci senátora se ale podle slov dalšího člena horní komory Ivo Valenty věnuje i nadále. Podle něj stále dochází do své regionální kanceláře. „Docent Čuba se v kanceláři objevuje a nadále objevovat bude, jelikož mu na regionu záleží. Osobně mne tato skutečnost těší. Řadu záležitostí tak s ním mohu konzultovat,“ říká pro server iROZHLAS.cz Valenta.

Právě slovácký senátor se totiž rozhodl, že Čubovi regionální kancelář bude i nadále platit, a to ze svých soukromých peněz. Jak uvedl, náklady nejsou velké, stojí ho to řádově desetitisíce korun měsíčně.

Dotáhnout do konce

Občanům zlínského obvodu, kteří by potřebovali poradit, je pak na místě podle Valenty k dispozici i bývalý Čubův asistent Milan Frnka. A stejně jako exsenátor Čuba, i on za svou práci údajně nedostává žádnou odměnu.

„Pan Frnka nyní vykonává práci asistenta zcela dobrovolně a zadarmo, jelikož ho tato práce naplňuje a považuje ji za záležitost, kterou je třeba dotáhnout do konce. To znamená do doby zvolení nového senátora,“ říká Valenta. Sám Frnka ale na SMS zprávy nereagoval a nezvedal ani telefon. Právě Frnka pak tamním občanům případně zprostředkuje kontakt s Valentou.

Reportér Českého rozhlasu se proto vydal přímo do Čubovy kanceláře, která sídlí v komplexu Baťových závodů blízko zlínského vlakového nádraží. V šestém patře, kde kancelář sídlí, je na dveřích už jen exsenátorovo jméno bez uvedení funkce. Kancelář má být v provozu vždy v pondělí, středu a pátek mezi 9. a 12. hodinou.

Kancelář Františka Čuby už na jeho dveřích v 6. patře nese jen jeho jméno bez uvedení funkce. | Foto: Roman Verner | Zdroj: Český rozhlas

Občané mají k dispozici na recepci dokument, kam se v případě potřeby mohou obrátit. Tyto podněty a žádosti Valenta ale nepočítá.

„Občané se na mne obracejí s různými tématy. Jedná se například o GDPR, dopravu, respektive dálniční síť v regionu, situaci v krajském zdravotnictví a podobně. Kontaktují mne především prostřednictvím sociálních sítí, případně e-mailem,“ popisuje slovácký senátor.

Překvapení

Čubovo pokračující angažmá už nechtěl komentovat předseda senátu Milan Štěch (ČSSD). „Překvapuje mě to,“ reagoval pouze na informaci, že zlínský senátor údajně dál úřaduje ve své kanceláři.

Blíže se ale ke svému bývalému kolegovi vyjadřovat nechtěl. „Ten příběh je uzavřen, pan Čuba má za sebou aktivní život. Řada lidí, kteří ho znali, si ho váží, někteří ho používají jako politický cíl. Já nepatřím ani mezi jednu skupinu. Vážím si ho jako každého slušného člověka. Už se Senátu nemůže vyčítat, že je tady senátor, který nebyl už rok a půl v práci,“ uvedl Štěch a doplnil: „Jsem rád, že to skončilo.“

Byl to právě předseda horní komory, který kvůli dlouhodobé absenci Čubu opakovaně vyzýval k rezignaci. Naposledy se tak stalo letos zkraje roku, kdy mu Štěch poslal již druhý dopis. Na únorové schůzi horní komory pak Čuba skrze Valentu vzkázal, že na post rezignuje. Více si můžete přečíst ZDE.

Čuba čelil kritice za absenci dlouhodobě, v Senátu byl naposledy v srpnu 2016. Od té doby se na jednání neukázal. Původně sice plánoval, že se do Prahy na schůzi vrátí letos v březnu, nakonec se ale postu vzdal. Po dobu své nepřítomnosti, konkrétně od poloviny loňského roku posílal senátorský plat včetně náhrad do Valentovy nadace pro studenty.

Čubův asistent Frnka ho také celou dobu hájil tím, že jednání v metropoli se sice zúčastňovat nemůže, v regionální kanceláři je prý ale každý den (celý článek si můžete přečíst ZDE).