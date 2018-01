Senát znovu řeší rok a půl chybějícího Čubu. 'Zvažte rezignaci,' napsal mu podruhé předseda Štěch

Vedení Senátu se opět zabývá chybějícím Františkem Čubou (SPO). Bývalý ředitel slušovického JZD se totiž v práci - tedy horní komoře Parlamentu - neobjevil už bezmála rok a půl. Předseda Milan Štěch (ČSSD) mu proto poslal další dopis. Chce, aby senátor ze Slovácka znovu zvážil rezignaci. Podle Čubova asistenta Milana Frnky je senátorův zdravotní stav dobrý a každý den pracuje z regionální kanceláře. Praha 12:00 5. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor František Čuba, Strana práv občanů | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Absencí senátora Františka Čuby se nejvyšší vedení horní komory, tedy organizační výbor Senátu, zabývalo loni v létě.

Předseda Milan Štěch (ČSSD) tehdy požadoval, aby se Čuba buď vzdal mandátu, nebo se přihlásil o nemocenské dávky (více si můžete přečíst ZDE). Senátor ze Slovácka ale obojí odmítal a nakonec přišel s tím, že bude pracovat zdarma: plat včetně náhrad se rozhodl posílat nadaci pro studenty.

O Čubův zdravotní stav se ale předseda Štěch začal znovu zajímat loni na podzim. „Před několika měsíci jsem byl informován, že pan Čuba zvažuje rezignaci na funkci senátora,“ popsal pro server iROZHLAS.cz.

„Protože se tak do konce roku nestalo a jednání Senátu - jak ve výboru, tak na plénu - se neúčastní prakticky jeden a půl roku, tak jsem mu (ve čtvrtek) poslal dopis, kde ho žádám, aby zvážil možnost rezignace v souvislosti s tím, že dlouhodobě funkci nevykonává a voliči jeho obvodu nejsou v Senátu zastoupeni,“ doplnil šéf horní komory.

Peníze studentům

24. srpna 2016. To byl poslední den, kdy se senátor František Čuba objevil na schůzi horní komory Parlamentu. Od té doby, co byl na operaci trávicího traktu, se už v Senátu neobjevil. Nepobíral ale nemocenské dávky, proto mu i po dobu nepřítomnosti na účet chodil plat včetně cestovních náhrad. Celkem zhruba 120 tisíc korun měsíčně.

„Zákonný prostředek, abych ukončil jeho členství v Senátu, prostě není k dispozici. Je (to) otázka morální a lidské slušnosti.“ předseda Senátu Milan Štěch

Ani s novým rokem ovšem není jisté, kdy Čuba na jednání Senátu začne jezdit. „Nejbližší zasedání je někdy v druhé polovině února. Uvidíme, jestli se situace do té doby změní, anebo ne,“ řekl serveru iROZHLAS.cz jeho asistent Milan Frnka, který se s Čubou zná už z dob takzvaného „slušovického zázraku v JZD“.

'Český stát mu neplatí vůbec nic'

Podle Frnky je Čubův zdravotní stav už dobrý a bez komplikací, cesta do Prahy na jednání by ale pro něj byla únavná. Přesto bývalý předseda slušovického JZD trvá na svém: mandátu se nechce vzdát.

„Být na plénu je jedna věc. Doporučit klubu hlasování, udělat jim analýzu, to je věc druhá. Otázka je, co je podstatnější. A dělá to zadarmo, cesty do Prahy by si musel hradit ze svého,“ říká Frnka a ihned dodává: „A taková perlička - dostává důchod 20 tisíc ze Slovenska. Český stát mu neplatí vůbec nic, i na funkci senátora si doplácí.“

Naráží tím na Čubovo loňské rozhodnutí posílat celý plat na charitu. Po kritice kolegů senátorů včetně zmíněného organizačního výboru Čuba oznámil, že peníze bude posílat do studijního fondu kolegy Ivo Valenty (Strana soukromníků), jak informoval server iROZHLAS.cz. Od loňského července mu věnoval téměř 560 tisíc korun.

Právě s Valentou je Čuba podle asistenta Frnky nejčastěji v kontaktu. Ten ale na dotaz serveru iROZHLAS.cz nechtěl o jeho zdravotním stavu mluvit. Přes svátky se s ním neviděl a na jednání se za Čubou vypraví zhruba za dva týdny.

„Ty vlny tam jsou. To znamená, jednou je mu líp, podruhé hůř,“ popsal Valenta stav svého kolegy, s nímž se viděl koncem loňského roku.

O případné rezignaci si ale podle něj musí rozhodnout sám bývalý předseda slušovického JZD. Nastoupit na nemocenskou by mu Valenta nicméně doporučoval. „Chápu ho. V životě nemarodil, nikdy nebyl na neschopence.“

Jak zachránit ovci

Ačkoli do Senátu nejezdí, hodně práce má František Čuba podle asistenta ve své zlínské regionální kanceláři. Tam prý úřaduje každý den, zpravidla od deváté hodiny ráno do jedné odpoledne. Například: studuje zákony, které bude Senát řešit, píše k nim vyjádření, případně doporučí, jak hlasovat, respektive jak by hlasoval on sám.

A také vyřizuje jednotlivá podání, která mu posílají voliči z okrsku. „Nejlepší je, když to napíšou e-mailem, aby měl čas si to promyslet a nachystat řešení,“ popisuje Frnka.

Za posledního čtvrt roku tak do jeho senátorské kanceláře došlo zhruba sto takových podnětů. Jedním z nich byl i příběh tamního důchodce. „Jeden pán, celý život pracoval, teď je v důchodu. A aby neseděl doma, tak si dal na velké pole stádo ovcí,“ přibližuje Frnka příběh, ve kterém se Čuba nedávno angažoval.

„A teď jsou nějaké restrikce, které mu dělají úřady proto, aby si nemohl vyřídit dotace z unie. A potom, když se mu nějaká ovce ztratila a umřela a nedal jí do kafilérky, dostal za to pokuty, až mu to skoro zlikvidovalo chov. Ale on to nedělal pro zisk, dělal to proto, aby neseděl doma, aby pracoval,“ popisuje Frnka jednu z „typických“ žádostí, které Čubovi došly.

Zlínský senátor se občanům snaží například najít dobrého právníka, případně poradit, jak mají jednat s úředníky na magistrátu. „Prostě co mu jeho funkce umožňuje, to dělá,“ dodává Frnka.