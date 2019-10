Školské odbory chtějí vyhlásit jednodenní stávku, pokud vláda nenavýší plat učitelů o 10 procent

Školské odbory jsou připraveny vyhlásit jednodenní stávku ve školách, pokud by v příštích dnech neuspěly s požadavkem na navýšení základu platu učitelů o deset procent od ledna. Nesouhlasí s navrhovaným vládním nařízením, aby se tarify zvedly všem pedagogům stejně o 2700 korun. Řekl to předák František Dobšík. Ministr školství Robert Plaga (ANO) řekl, že případná stávka není na místě, protože platy rostly a dál se budou zvedat. Praha 20:56 11. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Českomoravského odborového svazu František Dobšík | Zdroj: Profimedia

„Jsem zplnomocněn vyhlásit termín stávky, pokud nebudou respektovány naše požadavky. Vypořádání připomínek k návrhu nařízení vlády (o zvýšení platů) má být příští týden, podle toho se zařídíme. Buď termín vyhlásíme, nebo dojde k řešení, o které usilujeme,“ uvedl Dobšík. Odbory vyzvaly pracovníky škol k zakládání stávkových výborů, odeslaly dopis ředitelům všech škol.

Vláda počítá v navrhovaném rozpočtu na příští rok s navýšením sumy na platy učitelů o deset procent. Podle Dobšíka by to stačilo na zvednutí základu výdělků učitelů o 12 procent. Odbory trvají na tom, aby se tarify zvedly o deset procent, zbývající peníze by podle nich zůstaly na odměny.

Plošné rozdělování

Ministr školství Robert Plaga (ANO) už dřív řekl, že si učitelé mají od ledna polepšit v průměru o 3600 korun. Navrhl, aby všichni pedagogové dostali do tarifu 2700 korun a zbývajících v průměru 900 korun se rozdělilo na odměny. S tím odboráři nesouhlasí. Podle nich plošné přidávání všem stejně „kvalitní učitele nepodporuje“.

Návrh na navýšení učitelských platů se postupně měnil. Plaga nejdřív plánoval pět procent sumy do tarifů a pět procent na odměny, pak všem učitelům stejně do základu 1750 korun a zbytek do odměn, poté všem 2250 do základu a téměř 1400 korun do odměn. Odbory se obávají toho, že učitelé slíbené peníze v odměnách nedostanou.

"Požadavek odborářů nechápu. Během čtyř let přidáváme učitelům do platů 50 procent. Poprvé v dějinách je závazek vlády, že v roce 2020 to bude deset procent a v roce 2021 devět procent. Nemyslím si, že stávka je na místě," řekl novinářům Plaga. Věří tomu, že se ve školách stávkovat nebude. "Pevně doufám z těch signálů, které mám přímo od učitelů, že ke stávce nedojde," uvedl ministr.

„Učitelé už panu ministrovi Plagovi nevěří. Slyšeli už hodně. Letos to mělo být 15 procent, je to pouze 11 procent. Příští rok deset procent. Víme, že částka nedoputuje a část bude využita na reformu regionálního školství,“ řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová.

Ministerstvo školství argumentuje tím, že platy pedagogů v posledních letech výrazně rostly. Odbory požadují, aby učitelé vydělávali o 30 procent víc, než je celostátní průměr. Průměrná mzda dosáhla v prvním čtvrtletí 32 466 korun. Průměrný učitelský plat činil 36 226, odpovídal tak 106 procentům průměru. Pokud by už nyní měli pedagogové 130 procent, pobírali by průměrně 42 206 korun.

Vláda slíbila, že by na konci volebního období, tedy na podzim 2021 měli mít 150 procent svého výdělku z roku 2017. Je to zhruba 45 000 korun.