Fajtlův pomník z trávy vydržel jen do zimy. 'To si hrdina nezaslouží,' kritizuje údržbu zastupitel

Pomník na počest legendárního pilota a válečného hrdiny Františka Fajtla představovala Praha 6 s velkou slávou. Různě barevné traviny tvořily obrys letadla spitfire. Vydržel ale jen „do prvního sněhu". Podle opozičního zastupitele Jakuba Stárka z ODS, který na případ ve středu upozornil, za to může počasí a špatná údržba. Starosta Ondřej Kolář z TOP 09 ale formu pomníku brání a slibuje nápravu. Původní zpráva Praha 21:23 25. 4. 2018 (Aktualizováno: 22:15 25. 4. 2018)

Pomník ve Vokovickém parku odhalila Praha 6 loni v říjnu. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila i vdova po známém hrdinovi druhé světové války Hana Fajtlová a její rodina.

Měl velmi netradiční přírodní podobu. Siluetu britského stíhacího letounu spitfire tvořila směs různě barevných travin. „Pomník byl odhalen na podzim minulého roku, následně ho zhruba na konci ledna pokryla sněhová pokrývka. Přírodě neporučíš a tráva nevyrostla podle plánu. Následně přišla sekací služba a pomník v travním porostu zanikl. Patrný byl zhruba čtyři měsíce,“ popsal pro server iROZHLAS.cz opoziční zastupitel Prahy 6 Jakub Stárek.

Projekt podle něj vyšel zhruba na 500 tisíc korun. „Nápad to je zajímavý, ale vyžaduje obrovskou péči. Není ale možné dát tam travní koberec tak, aby byl vidět během slavnostního otevření a na fotkách, a následně se o něj přestat starat. Buď to byla nevhodně zvolená forma, nebo se o to dostatečně nepečuje,“ uvedl. „Myslím, že tohle si František Fajtl nezaslouží,“ podotkl.

Zajímavý pomník s úskalími

„Pomník byl před slavnostním odhalením pokryt travnatým kobercem, protože rozdílné traviny nestihly vyrůst natolik, aby silueta vynikla. Na zimu byl koberec odstraněn a traviny obnovíme teď na jaře. Proto nyní pomník vypadá tak, jak vypadá,” doplnil mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář pomník po zimě podle svých slov ještě neviděl. Pokud je ale ve špatném stavu, bude ho podle něj Praha 6 chtít určitě obnovit.

„Jestliže došlo k nějaké degradaci nebo poškození povětrnostními podmínkami, tak na to samozřejmě budeme v rámci běžné údržby reagovat,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz Kolář.

Fajtl v Praze 6 Stíhací pilot František Fajtl žil v Praze 6 mnoho let. Bydlel v domě číslo 14 ve Vokovické ulici, tedy nedaleko místa, kde stojí nový pomník. Jeho návrh zpracovali Aleš Vyjídák a Zdeněk Ruffer.

Zároveň formu pomníku brání. „Pomník vzešel ze soutěže, tento návrh vybrala hodnotící komise jako nejlepší a nejzajímavější. Silueta spitfieru vysázená jiným druhem trávy v okolním trávníku se jevila jako zajímavý počin, ale samozřejmě nějaká úskalí to s sebou nese. Mně se ten nápad velmi líbí, je to velmi originální,“ podotkl Kolář.

Dodal také, že Praha 6 počítá s dalšími náklady na údržbu. „Osoba Františka Fajtla je natolik význačná, že si to zaslouží,“ dodal.

Mladší dcera legendárního pilota Jitka Režná při odhalení pomníku řekla, že jsou z podoby pomníku nadšeni. „Táta spitfire doslova miloval. Jednak jeho zvuk je úžasný a to, že tady táta dlouhou dobu bydlel, a teď tu máme toho Spitfira, je prostě úžasné," poznamenala.

Rodina ale už tehdy měla obavy, jak se podaří pomník do budoucna udržovat. V parku se podle ní scházejí narkomani a trávník jsou zvyklí užívat pejskaři. „Doufejme, že lidé budou ctít pietu," dodala.

Stíhač František Fajtl

Z okupovaného protektorátu František Fajtl uprchl v březnu 1939. „Protože jsem nesouhlasil s okupací, tak jsem odešel do zahraničního odboje,“ citoval Fajtla Radiožurnál.

Nejdříve bojoval ve Francii a po její kapitulaci se dostal přes severní Afriku do Velké Británie. „Byl jsem přijat do královského letectva RAF. Zúčastnil jsem se bitvy o Británii, kde jsem sestřelil dva letouny, a v dubnu 1942 jsem byl jmenován jako první Čech velitelem anglické stíhací peruti číslo 122,“ vyprávěl před lety svůj životní příběh občanskému sdružení Post Bellum.

Nejdramatičtější chvíle prožíval František Fajtl v roce 1942, kdy byl nad severní Francií sestřelen. Jeho strastiplný únik z nepřátelského území vedl přes Francii a Španělsko zpět do Británie, kde se znovu úspěšně zapojil do leteckých bojů. Epizodu popsal v románu Sestřelen.

Od roku 1944 působil v leteckých jednotkách v Sovětském svazu a zúčastnil se Slovenského národního povstání. „Byl jsem určený, velitel musel být určený. Musel jsem souhlasit. Mně bylo jedno, kde bojuju. Hlavní věc je, že bojuju,“ dodal Fajtl.

Komunistický režim Františka Fajtla, podobně jako další západní letce, věznil a perzekvoval. „Byl jsem vyhozen jako nepotřebný, degradován na vojína a v roce 1950 jsem byl zatčen a poslán do tábora nucených prací na Mírově,“ vzpomínal Fajtl.

Plné rehabilitace se dočkal až po sametové revoluci. Od prezidenta Václava Havla dostal nejvyšší státní vyznamenání - Řád bílého lva. František Fajtl zemřel v roce 2006.