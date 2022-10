Bezdomovci uklízejí Budějovice a dostávají za to poukázky na jídlo. Baví je to, říká ředitel charity

Bezdomovectví, ať už se mu v historii říkalo tuláctví, žebráctví nebo příživnictví, tu bylo vždycky. A vždycky bude. Záleží ale na tom, v jaké míře. Podle informací Charity České Budějovice je na světě až 150 milionů lidí bez střechy nad hlavou, což představuje dvě procenta populace. V České republice žije asi 70 tisíc bezdomovců, v jihočeském krajském městě minimálně 500. České Budějovice 12:54 16. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezdomovec | Zdroj: Shutterstock

Ocitnout se na hranici bezdomovectví je podle ředitele Charity České Budějovice Františka Nestávala dnes velmi snadné.

„I člověk, který celý život pracoval, aktivně se zapojoval a vše platil, se najednou může ocitnout v situaci, kdy platby za elektřinu a tak dále jsou nad jeho možnosti. Překlopí se rázem do chudoby a z ní třeba i do bezdomovectví. Jestliže máte dluhy, které jsou vysoko nad vaše síly, jednoho dne rezignujete,“ říká.

Jednat by měl i stát

75 procent lidí bez domova je podle něj zadlužených. A to tak, že každý z nich průměrně dluží částku kolem sta tisíc korun.

„V exekucích se z tisícových a desetitisícových částek stávají statisícové až milionové. To už člověk nemá jak řešit. Bylo by dobré, kdyby stát exekuční agendu kompletně převzal a tyto pohledávky nebyly vymáhány soukromými exekučními firmami,“ navrhuje.

Dodává, že systémovým krokem by mohlo být rozšíření státní oddlužovací akce Milostivé léto i na dluhy vůči dalším subjektům.

„U některých klientů evidujeme třeba i desítky exekucí naráz, a to za dluhy převážně u soukromých věřitelů – bank, úvěrových společností a podobně. Takovým lidem Milostivé léto zatím nepomáhá,“ připomíná.

Už na prvopočátku by ale měla být osvěta. „Velmi by pomohlo zavedení výuky finanční gramotnosti možná už pro děti v mateřských školách, aby děti věděly, jak korunu obracet, aby na své lízátko měly. Na to bych apeloval, aby finanční gramotnost prostupovala celou společností,“ uvádí ředitel charity.

Českobudějovická charita nabízí lidem bez přístřeší terénní služby, denní centrum, noclehárnu a azylový dům. Kromě toho i podpůrné programy, které mají motivovat k vlastní aktivitě a pomáhat řešit bezdomovectví jako celek.

Projekty, které pomáhají

„Například projekt Stravenka,“ jmenuje František Nestával, „je ve spolupráci s magistrátem města a spočívá v tom, že lidé bez domova si mohou přivydělat úklidem Budějovic, za což dostávají šedesátikorunové poukazy na jídlo. Baví je to.“

„Měl jsem možnost absolvovat službu s nimi, vyslechl jsem si řadu příběhů od žen i mužů, kteří si touto formou rádi přivydělají jak na stravu, tak třeba na směnu jídla za zboží z drogerie a podobně.“

Na úhradu nocležného se zase v krajském městě osvědčila Budějcká noclenka.

„Díky dárcům, kteří přispívají přes Daruj.cz, máme možnost lidem, co nemohou zaplatit nocleh sami, uhradit noc v azylovém domě nebo v noclehárně,“ dodává Petra Vohlídalová, sociální pracovnice Charity České Budějovice a vedoucí Centra sociálních služeb pro lidi bez domova.

Další možností podpory jsou projekty Housing First – bydlení především. V Českých Budějovicích má dvě linie, magistrátní a neziskovou. Charita může pro obě vytipovávat vhodné adepty.

„Hlavní myšlenkou je, že nejdřív je potřeba domov. Jde o to vytáhnout člověka z ulice, dát mu bydlení, jistotu, že se má večer kam vrátit, kde se umýt, kde usnout, má nějakou ochranu a své soukromí. A potom může načerpat síly a posouvat se malými krůčky dál k získání práce, k oddlužení a podobně,“ popisuje Petra Vohlídalová.