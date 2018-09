Policejní akademie mu kvůli plagiátorství odebrala titul. Soud se Vavery zastal, rozhodnutí zrušil

Soud se zastal bývalého ministerského úředníka Františka Vavery. Ten se žalobou bránil proti rozhodnutí Policejní akademie, která mu kvůli údajnému plagiátorství odebrala doktorský titul. Právě to ale zrušil Městský soud v Praze: univerzita k tomu sice měla pravomoc, chyběla jí k tomu ale opora v zákoně, zjistil server iROZHLAS.cz. Praha 17:45 20. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít František Vavera, Městský soud 20.9.2018 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Rozhodnutí Policejní akademie se zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení,“ uvedl předseda senátu Martin Kříž.

Etická komise našla v diplomové práci exministryně Malé významné shody, titul jí ale nevezme Číst článek

„Základ napadeného rozhodnutí (univerzity o zrušení titulu; pozn. red.) tkví v tom, že Policejní akademie shledala disertační práci žalobce jako plagiát. V takovém případě nelze než konstatovat, že tento důvod nemohl být v době vydání rozhodnutí důvodem, na jehož základě by bylo možné žalobci vysokoškolský diplom zrušit,“ dovysvětlil soudce stěžejní důvod, proč Vaverově žalobě vyhověl.

Soud se proto ani nezabýval, zdali Vaverova disertační práce je skutečně plagiátem, jak tvrdí univerzita, či nikoli. Samotné rozhodnutí by to totiž neovlivnilo.

Mimochodem: u pražského městského soudu se Vavera brání i žalobou z roku 2014, a to proti odebrání magisterského titulu. Tři dny před čtvrtečním jednáním, konkrétně v pondělí, 41 minut po půlnoci, dorazil k soudu návrh Policejní akademie, aby byla obě řízení spojena. Soud ale usnesením rozhodl, že se obě věci budou řešit samostatně.

Novela zákona

Žalobu, kterou se Vavera bránil proti rozhodnutí Policejní akademie o odebrání doktorského titulu, podal bývalý adept na takzvaného superúředníka v roce 2015. Univerzita svůj krok zdůvodňovala plagiátorstvím, sám Vavera to odmítal a postup akademie už dříve označil za nehoráznost.

Podle předsedy Kříže bylo nutné na případ vztáhnout dostupné judikatury Nejvyššího správního soudu, které se týkají vysokoškolských diplomů, respektive jejich rušení. Dal proto za pravdu Vaverovi v tom, že v době, kdy mu univerzita titul odebrala, zákon o vysokých školách neobsahoval takové ustanovení, podle kterého by titul zrušit mohla.

Zrušit diplom je podle Nejvyššího správního soudu možné v případě, kdy byl vydán „zjevně v rozporu s právními předpisy“. Podle soudce Kříže to musí být zjevné natolik, že k tomu není třeba odborné komise. „Jako je tomu v případě podezření na plagiátorství,“ vysvětlil ještě. „Za takový zjevný rozpor není možné považovat případné zjištění, že obhájená závěrečná práce vykazuje znaky plagiátorství,“ doplnil s tím, že rozhodnutí akademie se opíralo právě o tento argument.

František Vavera, Městský soud 20.9.2018 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na rozhodnutí by podle soudce Kříže neměla vliv ani novela vysokoškolského zákona účinnná od 1. září 2016. Ta sice zavedla zvláštní řízení o vyslovení neplatnosti státní zkoušky či její části, soud ale k tomu nemohl přihlédnout, protože v době, na kterou se Vaverův případ vztahuje, ještě neplatila.

I tak ale v novele zákona stojí, že zrušit diplom může škola jen v omezeném termínu, a to nejpozději do tří let od vykonání státní zkoušky nebo obhajoby práce. Jenže akademie Vaverovi titul odebrala až po téměř osmi letech, co studium dokončil. „Což je doba výrazně delší než doba stanovená zákonem,“ komentoval to soudce Kříž.

Sám Vavera nechtěl rozhodnutí soudu po skončení jednání komentovat. Jeho advokát Filip Černý pak uvedl, že vše zaznělo v soudní síni. Na počátku jednání nicméně zrušení Vaverova diplomu označil za „naprosto neakceptovatelné“, postup akademie pak za „nezákonný, zmatečný a nepřezkoumatelný“. Zástupce univerzity Jan Bajura v soudní síni uvedl, že škola trvá na tom, že se jedná o plagiát.

Na ministerstvu vnitra působil František Vavera od roku 2004.

Později si ho tehdejší ministr Radek John (VV) vzal jako náměstka pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví. V resortu na chvíli skončil poté, co mu začal šéfovat Jan Kubice.

Před deseti lety působil rok na ministerstvu obrany jako referent státní správy a samosprávy.

Zhruba v době, kdy akademie Vaverovi tituly odebrala, skončil ve funkci ředitele kabinetu tehdejší náměstkyně ministra vnitra Moniky Pálkové (KDU-ČSL). Odmítl ale, že by to souviselo s rozhodnutím univerzity.

Za ministra Milana Chovance (ČSSD) pak šéfoval kabinetu Moniky Pálkové (KDU-ČSL), náměstkyně pro sociální, zdravotnické a právní zabezpečení, bezpečnostní výzkum a programové řízení.

Působí také jako náměstek Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru.

Jako vedoucí katedry trestního práva právnické fakulty působí Vavera na Západočeské univerzitě v Plzni.