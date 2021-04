Prokremelské weby naskočily na téma Vrbětic velmi bryskně, chtějí vyvolat chaos, říká analytik Vrabel

Odhalení o angažmá ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích „dramaticky“ ovlivnilo také obsah českých dezinformačních webů, říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz František Vrabel – šéf společnosti Semantic Visions, která se odhalováním dezinformací dlouhodobě zabývá. „Rusové na situaci reagovali naprosto bryskně. Nebyli tou zprávou nijak zaskočeni, což podle mě napovídá tomu, že o zveřejnění záležitosti dopředu věděli,“ tvrdí Vrabel. Rozhovor Praha 6:28 20. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít František Vrábel, datový analytik | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle analýzy vaší společnosti Semantic Visions se prokremelská dezinformační scéna po sobotní tiskové konferenci premiéra Babiše a ministra vnitra Hamáčka téměř okamžitě přeorientovala z dění kolem epidemie covidu-19 na šíření falešných a manipulativních zpráv týkajících se výbuchu ve Vrběticích. Jak dramatický je podle vaší analýzy tento posun?

Je skutečně dramatický. Do okamžiku oznámení, ke kterému došlo v sobotu večer, vládlo dezinformačním serverům téma covidu, během sobotního večera a následně během neděle se ale výbuch ve Vrběticích stal zcela jasně dominujícím tématem. Ještě 17. dubna ráno se na dezinformačních webech psalo v drtivé většině jen o covidu-19, už v neděli ale bylo dezinformací týkajících se útoku GRU třikrát víc než těch o koronaviru. Došlo tedy k dramatické proměně.

Bylo přitom poměrně zajímavé, že Rusové na situaci reagovali naprosto bryskně. Nebyli tou zprávou nijak zaskočeni, což podle mě napovídá tomu, že o zveřejnění záležitosti dopředu věděli.

Zpochybnění oficiální verze

Co tento typ dezinformačních článků nejčastěji tvrdí? Můžete nastínit, jakým směrem se snaží informace týkající se Vrbětic manipulovat?

Rusové použili stejnou techniku jako v případě otravy Skripalových v roce 2018. I tehdy se snažili předestírat celou řadu odlišných verzí s cílem rozmělnit oficiální verzi britských úřadů, a podobně to dělají teď s tou českou. Proti oficiální verzi britské vlády ohledně otravy Skripalových nakonec stálo více než 70 rozdílných příběhů a vysvětlení, co se vlastně stalo. Většina běžných lidí si následně řekla: „Kdo ví, jak to vlastně bylo, stejně nám všichni lžou.“ A jak předpokládám, Rusové teď doufají, že se jim tato taktika vyplatí i v případě českého případu.

Primárně se tedy zpochybňuje oficiální verze incidentu. Tyto weby například tvrdí, že jde o hru za účelem eskalace konfliktu mezi Ruskem a Západem. Další narativ zpochybňující oficiální verzi incidentu, je ten, že jde o hru za účelem přerušení obchodu mezi Ruskem a Západem, především pokud jde o rusko-německý plynovod Nord Stream 2. V České republice pak má jít o to, aby se zamezilo vstupu vakcíny Sputnik V na český trh a také dostavbě jaderné elektrárny Dukovany za účasti Ruska.

Další verze zpochybnění je taková, že šlo o útok pod falešnou vlajkou, tedy že se dvojice diverzantů pouze vydávala za ruské agenty, ve skutečnosti ale pracovali pro jinou mocnost. A dalším takovým podnarativem je, že jde o vnitropolitickou hru s cílem zastření problémů vlády spojených se šířením pandemie. Také se na těchto webech objevila teorie, podle níž výbuch skladů ve Vrběticích souvisel se zahlazováním stop po nelegálních obchodech se zbraněmi, které se dostávaly z České republiky do Sýrie.

Kdo je František Vrabel? František Vrabel je datový analytik a šéf společnosti Semantic Visions. Jeho firma vyvinula systém, který analyzuje informace z volně dostupných zdrojů na internetu. Neustále prochází obsah webu a vyhledává nové zdroje v podobě zpravodajských článků či blogů. Pak je podrobí detailní sémantické analýze, jejímž cílem je automatické pochopení obsahu článků

To je první skupina, kterou bych označil jako zpochybnění oficiální verze incidentu. Druhá se pak týká zpochybnění načasování, která poukazuje na to, že se zveřejnění informací událo až sedm let od události. Dezinformace v tomto případě tvrdí, že načasování souvisí s geopolitickou situací a vyhrocováním napětí na východní Ukrajině, případně v oblasti Černého moře. Také to má souviset s tendrem na Dukovany a zamezení nákupu ruských vakcín. V tomto ohledu dochází k jistému překryvu s tou první skupinou.

Třetí větší okruh se pak týká prezentace ruské oficiální reakce, která je samozřejmě velmi tlačena jediným oficiálním ruským zdrojem dezinformační „galérky“, tedy webem Sputnik News. A čtvrtou skupinu pak tvoří útoky na Bezpečnostní informační službu, kde vidíme jednak požadavek na předložení důkazů a zároveň zpochybnění toho, že nějaké důkazy vůbec existují. Tvrdí také to, že BIS je ve vleku americké CIA, a připomínají se dřívější kauzy jako například ricin.

Kdo za těmito dezinformacemi primárně stojí? V jakém procentu případů je to právě web Sputnik News, který jste zmiňoval?

Byla to téměř třetina případů, což je dramaticky více, než za obvyklé situace. Sputnik totiž nepatří mezi hlavní dezinformační zdroje v České republice, dlouhodobě tu hrají prim hlavně domácí dezinformační weby, které tu máme.

Dezinformační ‚modus operandi‘

Objevují se s novým tématem i nějaké nové servery, které nyní vypouštějí do světa prokremelské dezinformace?

Ne, tak dramaticky se dezinformační scéna neproměnila a podle mého názoru se ani proměnit nemůže. V České republice máme asi dvacítku velmi aktivních dezinformačních webů, které teď jako jeden muž přesunuly své zaměření na nové téma.

Je to stejná hra, jako se to stalo v případě covidu, před kterým existovala určitá dezinformační témata týkající se zejména „škodlivosti“ Evropské unie. S nástupem covidu ale byly tradiční dezinformace proti Evropě, našemu členství v NATO, proti Spojeným státům nebo liberální demokracii vytlačeny novým tématem. Podobně teď zareagovala dezinformační scéna na novou událost, kterou se stalo obvinění Ruska.

Můžete zmínit jména některých těchto webů?

Mezi dlouhodobě nejaktivnějšími jsou například zdroje jako Pravdivě.eu, cz24.news, Pravý prostor, Ac24.cz nebo Aeronet.

Je z vaší analýzy patrné, že se prokremelské dezinformační weby nejenže přeorientovaly na nové téma, ale že se v posledních dvou dnech násobně zvýšila i jejich aktivita?

Je to tak. Upřímně řečeno to ale nás, kteří to dlouhodobě sledujeme, nijak neudivuje. Pokud se objeví nějaké nové, zajímavé téma, je to jejich modus operandi. Dezinformační weby po něm hned skočí, tento model je ale samozřejmě obvyklý i v médiích. Pokud se tedy objeví nové téma, které je pro dezinformační weby výhodné, ihned se na něj zaměří. Je to logická reakce z jejich strany.

Ruské snahy o vyvolání chaosu

Co má být hlavním cílem těchto dezinformací, které se týkají právě zjištění českých tajných služeb o výbuchu ve Vrběticích? Na koho mají mířit a co mají ve společnosti vyvolat?

Základem ruských dezinformací, které obsahují jisté dlouhodobější narativy proti našemu členství v NATO nebo EU, je destabilizace společnosti a vyvolání chaosu. A společným jmenovatelem všech těchto dlouhodobých příběhů je především relativizace pravdy. Jakmile lidé přestanou věřit, že něco jako pravda existuje, přestanou věřit i v demokratické instituce a v takovém případě se nám demokracie zboří jako domeček z karet. A přesně na to Rusové ve své strategii vsází.

Proto také vidíme už teď – a uvidíme to i v dalších týdnech – že přibývá jedna bláznivější teorie za druhou o tom, co se ve Vrbětících vlastně stalo. Veřejnost tak bude zaplavena často velmi protichůdnými zprávami, jejichž cílem bude vytvořit informační chaos, který se nakonec z informačního prostoru přesune i do hlav jednotlivých lidí.

Očekáváte tedy, že bude tento trend v následujících týdnech a měsících pokračovat, nebo se dezinformační weby postupně opět vrátí ke covidu a dalším „klasičtějším“ tématům?

Uvidíme, jak na situaci bude reagovat česká vláda a nakolik bude celá věc eskalovat. Osobně doufám, že se zachová jako svébytná vláda, a ne jako vláda vazalského státu. Že například vypoví všechny ruské „nediplomaty“ z České republiky a že se začnou naše diplomatické vztahy s Ruskem budovat od znovu.

Uvidíme tedy, jak dlouho bude tato diplomatická krize existovat. Předpokládám ale, že jakmile se věci uklidní a bude například jisté, že se Rusové vyřadí z tendru na výstavbu jaderné elektrárny, toto téma opadne a naskočí ve větší míře témata, která známe z dřívějška.